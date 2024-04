CoD MW3: Season 3 – Alles zu Roadmap, Start und Inhalten

Activision hat Season 3 für Call of Duty: Modern Warfare 3 mit einem neuen Trailer und einer Roadmap vorgestellt. Wir zeigen euch, wann die Season startet und welche neuen Inhalte euch erwarten.

Nach fünf Monaten in Call of Duty: Modern Warfare 3 hat Activision das Release-Datum für die kommende dritte Season für den Shooter bekannt gegeben – die startet in wenigen Tagen.

Passend dazu haben die Entwickler kürzlich einen neuen Trailer und eine Roadmap vorgestellt. Wir fassen euch hier alle wichtigen Infos zusammen.

CoD: MW3 Season 3 Start – Wann ist der Release?

Wann startet Season 3? Die dritte Season von CoD MW3 startet am Mittwoch, dem 3. April 2024. Das Update sollte dann voraussichtlich um 18:00 Uhr deutscher Zeit verfügbar sein.

Die zweite Season des Shooters geht damit ziemlich genau zwei Monate nach dem Release von Season 2 los.

Falls ihr euch schon mal einen Vorgeschmack auf die Season holen wollt, könnt ihr hier den Trailer zu CoD: MW3 Season 3 sehen:

CoD: MW3 Season 3 Roadmap – Maps, Zombies, Battle Pass

Was zeigt die Roadmap von CoD: MW3 Season 3? Mit Season 3 wird MW3 eine Reihe neuer Maps für den Multiplayer-Modus, eine neue Story-Mission für MWZ sowie vier neue Waffen erhalten. Doch es sind auch zahlreiche andere Inhalte geplant, von denen einige erst im Verlauf der Season erscheinen.

Bevor wir genauer auf die neuen Inhalte eingehen, seht ihr hier die Roadmap von Season 3 in der Übersicht:

Die Roadmap von Season 3 in CoD: MW3

CoD MW3 Season 3 – Drei brandneue Maps, drei „wiederverwertete“ Maps

Welche neuen Maps bringt Season 3? Season 3 von CoD MW3 bringt 6 weitere Maps in den Multiplayer-Modus. Davon sind drei Maps neu, zwei Maps stammen von Rebirth Island (Checkpoint) und Vondel (Tanked) und eine weitere Map (Growhouse) ist remastered:

6 Star: 6v6 neu, zum Launch, mittelgroß

Emergency: 6v6 neu, zum Launch, klein

Growhouse: 6v6 remastered aus CoD: Vanguard, zum Launch, klein

Tanked: 6v6 von Vondel, zum Launch, mittelgroß

Checkpoint: 6v6 von Rebirth Island, Midseason, klein

Grime: 6v6 neu, Midseason, klein bis mittelgroß



Im Verlauf der Season soll auch wieder fünf besondere Map-Varianten der Karten Airborne, Satan’s Quarry, Skidgrow, Sporeyard, und Tetanus geben, die im Rahmen von Events zeitlich begrenzt spielbar sein werden.

Multiplayer-Map 6 Star Multiplayer-Map Emergency Multiplayer-Map Growhouse Multiplayer-Map Tanked Multiplayer-Map Checkpoint Multiplayer-Map Grime

CoD MW3 Season 3 Zombies – Neue Inhalte für MWZ

Welche neuen Inhalte gibt es für MWZ? Auch der Zombiemodus von CoD: MW3 erhält mit Season 3 einige neue Inhalte, darunter eine neue Story-Mission:

Die „Dark Aether“-Story geht weiter: Ihr startet eine umfassende Rettungsaktion, nachdem der Doktor in eine neue und furchterregende Region eingedrungen ist.

Betretet den „Third Rift“: Ihr stößt auf eine neue, teuflische Jünger-Variante, gebt Ravenov Feuerunterstützung und findet Dr. Jansen, bevor sie von der Finsternis verschlungen wird.

Neue Herausforderungen und Schemata: Schalte Prestige-Stufen frei, um Zombie-Herausforderungen zu erhalten und drei neue Schemata zu sammeln, die euch helfen euch unter den Söldnern zu tarnen, explosive Waffen zu verdrahten und das Gas zu überleben.

Kriegsherr Rainmaker: Ein schwer gepanzerter Psychopath, der sich auf der Insel Rahaa verschanzt hat und Artilleriefeuer regnen lässt. Sein Lager ist zwar leicht zu erreichen, aber die Insel zu betreten, stellt eine größere Herausforderung dar.

CoD MW3 Season 3 Battle Pass

Was beinhaltet der Battle Pass von Season 3? Der Battle Pass von Season 3 bringt euch 110 freischaltbare Inhalte ein. Mit dem Kauf des Passes erhaltet ihr direkt einen Skin von Vladimir Makarov und einen von Snoop Dogg. Unter den Inhalten befinden sich unter anderem:

drei neue Waffen

zwei neue Operatoren (Banshee und Hush)

zwei neue Skins für Makarov

Skins für Snoop Dogg, Swagger, Ripper, Doc, Riptide, Banshee, Corso, Byline und Hush

Einen ersten Einblick in die Inhalte im Battle Pass bekommt ihr hier:

Der Battle Pass von Season 3 in CoD: MW3

Season 3 bringt neue Modi, Waffen und Bauteile

Neue Modi in Season 3 von CoD MW3

Welche neuen Modi bringt Season 3? Mit Season 3 ziehen vier neue Modi in den Shooter ein, wovon zwei zum Anfang und zwei mit dem Midseason-Update kommen sollen:

Capture the Flag (kommt zum Season-Start): Ein Spielmodus um Objectives bei dem zwei Teams gegeneinander antreten, wobei die Eliminierung nur ein Teil des Plans ist: Die eigentliche Taktik besteht darin, die Flagge des Gegners zu stehlen und sie zu dessen Heimatbasis zurückzubringen, während man gleichzeitig dieselbe Basis und die eigene Flagge vor dem Feind verteidigt. Hier sind offensive und defensive Fähigkeiten zugleich gefragt, um das Spiel zu gewinnen.

One in the Chamber (kommt zum Season-Start): In diesem Free-for-All-Modus erhält jeder Spieler zu Beginn eine einzige Kugel und eine zusätzliche Kugel für jeden Kill, den er erzielt. Zu Beginn hat jeder drei Leben. Feinde, die mit einem Treffer getötet werden, verlieren ein Leben, während der erfolgreiche Schütze eine weitere Kugel erhält. Auch Nahkampfangriffe sind eine Option.

Minefield (Midseason): Verschiedene Multiplayer-Modi, aber mit Minen. Minefield hat dieselben Regeln wie der betreffende Modus, allerdings mit dem Zusatz: Besiegt ihr einen gegnerischen Spieler, droppt seine Leiche eine Annäherungsmine. Diese Mine kann nicht aufgesammelt werden und ist für das gegnerische Team tödlich.

Escort (Midseason): Zwei Teams – beide mit unbegrenzten Respawns – spielen auf verschiedenen Maps gegeneinander, wobei eine Seite ein Fahrzeug beschützt, damit es sein Ziel erreicht. Das Ziel des anderen Teams besteht darin, das Fahrzeug mit allen Mitteln außer Gefecht zu setzen.

CoD MW3 Season 3: neue Waffen und Aftermarket-Bauteile

Welche neuen Waffen bringt CoD MW3 Season 3? Es wird insgesamt vier neue Waffen geben, die mit Season 3 veröffentlicht werden, darunter eine Nahkampfwaffe. Drei von ihnen könnt ihr zum Start freischalten, eine kommt zur Midseason ins Spiel.

FJX Horus (Maschinenpistole) – Kommt zum Season-Start, erhältlich über den Battle Pass Sektor 8

MORS (Scharfschützengewehr) – Kommt zum Season-Start, erhältlich über den Battle Pass Sektor 4

Gladiator (Nahkampfwaffe) – Kommt zum Season-Start, erhältlich über den Battle Pass Sektor 15

BAL-27 (Sturmgewehr) – Kommt im Verlauf der Season

FJX Horus (Maschinenpistole) MORS (Scharfschützengewehr) Gladiator (Nahkampfwaffe) BAL-27 (Sturmgewehr)

Ebenso wird es acht neue Aftermarket-Bauteile geben, von denen viele über wöchentliche Herausforderungen freischaltbar sind. Die Bauteile ermöglichen ungewöhnliche Modifikationen für verschiedene Waffen:

JAK Cutthroat (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: MCW (MW3), MTZ (MW3), M4 (MW2), AMR9 (MW3) Der Schaft bietet eine unübertroffene Kombination aus Geschwindigkeit und Stabilität beim Anvisieren.



JAK Revenger Kit (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: BP50 (MW3) Der Umbausatz verwandelt die BP50 in eine Nahkampflegende inklusive Magazin mit hoher Kapazität.



JAK Jawbreaker (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: KV Broadside (MW2) Verwandelt die Schrotflinte in ein knallhartes, automatisches Kampfgewehr.



JAK Shadow Titan Kit (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: Bruen Mk9 (MW3) Verwandelt das LMG in eine kompakte und leichte Unterstützungswaffe.



JAK Patriot (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: M16 (MW2) Verwandelt das Sturmgewehr in ein vollautomatisches Gewehr mit einem schweren, mit Öffnungen versehenen Lauf, der für eine hervorragende Rückstoßkontrolle und Zielstabilität beim Schießen sorgt.



Wardens (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: Lockwood Mk2 (MW2) Ein Umbau für Akimbo-Schrotflinten mit Hebelwirkung.



JAK Atlas Kit (Wöchentliche Herausforderung) Kompatibilität: AMR9 (MW3) Verwandelt die Maschinenpistole in einen extrem tödlichen und präzisen 5-Schuss-Burst-Karabiner.



Photonic Charge Barrel (Freischaltung noch unbekannt) MORS (MW3) Wird der Abzug gedrückt gehalten, lädt sich das Gewehr auf und feuert ein einzelnes Hochleistungs-Energieprojektil ab.



CoD Warzone – Die Rückkehr von Rebirth Island

Mit dem Launch von Season 3 wird die Map Rebirth Island mit 11 wichtigen Points of Interest zu CoD Warzone zurückkehren und Einzug in den Resurgence-Modus und in den Ranked Modus erhalten.

Obendrein soll es neue Modi und Gameplay-Features in Warzone geben sowie eine neue Champions Quest auf Rebirth Island – und viele weitere Geheimnisse, die es zu entdecken gilt.

Es sollen „Infil-Strikes“ in Warzone kommen, bei denen der Wasserturm, der Leuchtturm und sogar das Dach des Gefängnisses zerstört werden, wenn ihr die Aktion startet.

