Der neue Hero-Shooter für die PS5 ist wie Overwatch mit CoD

Am Wochenende lief die Beta des neusten Shooters von Sony für die PS5. Viele Spieler beschreiben ihn jetzt als einen Hero-Shooter mit ein bisschen CoD.

Um welches Spiel geht es hier? Concord ist ein neuer Shooter von Sony, der schon mit seinen ersten Trailern stark an Overwatch erinnerte, wobei von vielen Seiten damals auch der Vergleich zu Guardians of the Galaxy fiel. Vor allem aber erntete der Shooter ziemlich viel Spott für sein Charakterdesign.

Jetzt gab es am Wochenende die erste Beta und die konnte viele Spieler mehr begeistern, als die ersten Trailer es taten. Gestern, am 15. Juli 2024, gab es dann noch neue Trailer, die sich vor allem auf die Story und Crew von Concord beziehen. Einen davon haben wir hier für euch eingebaut:

Wann erscheint Concord? Sony’s neuster Shooter soll dann am 23. August 2024 offiziell starten. Über den PS-Store oder Steam könnt ihr das Spiel bereits in zwei Versionen vorbestellen.

Was bietet das Spiel? Nach der ersten Beta lässt sich jetzt ein bisschen mehr dazu sagen, was ihr von dem Shooter erwarten könnt. Definitiv lässt sich Concord aber immer noch als Hero-Shooter beschreiben, der eben an Titel wie Overwatch erinnert.

Ihr wählt einen von 16 spielbaren Charakteren und übernehmt so entweder die Rolle des Fernkämpfers, DPS oder Unterstützer des Teams.

In Teams stellt ihr euch dann in verschiedenen Arenen in 5v5-Kämpfen gegen andere Spieler.

Verschiedene Spielmodi sollen für Abwechslung sorgen. Dabei erwarten euch unter anderem strategische Herausforderungen und schnelle Runden, in denen ihr Trophäen jagen müsst.

Nach der Beta ist die Stimmung besser

Neben dem actionreichen Gameplay mit recht fließenden Bewegungen und den verschiedenen Fähigkeiten der Charaktere, wird Concord jetzt von einigen Beta-Testern in manchen Aspekten mit Call of Duty verglichen. So schreibt unter anderem ein Autor bei kotaku.com in seinem Anspielbericht: „Das Rennen, Schießen und Map-Design fühlt sich sehr nach Call of Duty an.“ Hinzu fügt er, dass dies im positiven Sinne gemeint sei.

Auch von anderen Quellen hört man immer wieder, dass einige Aspekte von Concord an CoD erinnern. Vor allem aber scheint sich der Shooter nach dem ersten Spott ein bisschen erholt zu haben. Jedenfalls klingen die Meinungen nach der Beta mittlerweile besser: Der neue Shooter von Sony enttäuschte mit seinem Trailer, doch jetzt begeistert die Beta auf PS5