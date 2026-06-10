Steam schafft seine legendären Guthaben-Karten ab, weil die nicht nur für Spiele genutzt wurden

Valve schafft die beliebten Steam-Guthaben-Karten ab, die ihr im Supermarkt kaufen könnt. Damit will man vor allem Betrügern das Leben schwer machen.

Wer auf Steam ein Spiel kaufen will, der hat in der Regel zwei Optionen: Entweder er zahlt seinen Kauf direkt online, etwa mit Kreditkarte, Paypal oder einer Alternative. Oder er kauft sich Steam-Guthaben im Supermarkt um die Ecke. Die meisten Geschäfte haben direkt an der Kasse diese Guthaben-Karten, die man mit Bargeld kaufen kann.

Doch genau diese will Valve jetzt abschaffen und das aus gutem Grund. Nicht, um Spielern den Kauf von Spielen zu erschweren, sondern vielmehr, um Scammern das Leben schwer zu machen. Denn die haben es auf solche Guthaben-Karten abgesehen.

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Valve schafft wegen Betrügern Guthaben-Karten ab

Warum diese Entscheidung? Guthaben-Karten werden oft von Betrügern als Bezahlung gefordert. Denn solche Karten sind deutlich schwieriger zurückzuverfolgen als eine Online-Zahlung. Die Karten gelten für viele Nutzer als anonym und ziemlich sicher, wenn man seine Daten nicht Paypal oder einem anderen Drittanbieter anvertrauen will.

Bekannt geworden ist etwa eine Oma, die riesige Mengen Steam-Guthaben kaufte, mutmaßlich für einen Betrüger. Und genau solchen Betrugs-Szenarien will Valve jetzt einen Riegel vorschieben. Valve schreibt dazu auf der offiziellen Steam-Hilfeseite:

Da wir immer strengere Maßnahmen ergriffen haben, haben sich Betrüger darauf eingestellt. Sie richten weiterhin Schaden bei Steam-Kunden und anderen ahnungslosen Personen an. Daher haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, das Programm für Steam-Geschenkkarten im Einzelhandel einzustellen. Sobald die Steam-Geschenkkarten im Einzelhandel ausverkauft sind, werden wir sie nicht mehr nachbestellen. Wir gehen davon aus, dass alle Händler bis Ende 2026 keine Bestände mehr haben werden. Auch wenn wir keine physischen Geschenkkarten mehr verkaufen, können Sie Ihre vorhandenen Geschenkkarten weiterhin jederzeit auf Steam einlösen, vorbehaltlich der geltenden lokalen Gesetze.

Wichtig ist jedoch, dass die alten, gekauften Guthaben-Karten weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Selbst dann, wenn ihr eine solche Karte gekauft habt und sie noch nicht eingelöst haben solltet, verlieren diese nicht ihre Gültigkeit. Die digitalen Geschenkkarten wird ebenfalls weiterhin über Steam direkt verkauft.

Gibt es Kritik? Ja, auf Reddit weisen einige Nutzer darauf hin, dass vor allem bestimmte Personen durch diese Entscheidung benachteiligt werden könnten. So gelten die Geschenkkarten vor allem in armen Ländern als beliebtes Zahlungsmittel.

Hinzu kommt, dass Kinder und Jugendliche oft keinen Zugang zu digitalen Zahlungsmöglichkeiten haben und damit ausgeschlossen werden könnten. In einigen Ländern können auch bestimmte Zahlungsmethoden nicht zur Verfügung stehen.

Steam hat ein neues Feature: Ihr könnt bei Bewertungen eure Hardware angeben. Das sind wichtige Informationen für viele Reviews, die Nutzer schon lange forderten. Es gibt aber noch ein paar Einschränkungen. Mehr dazu lest ihr direkt auf MeinMMO: Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt