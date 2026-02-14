Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt

Steam hat ein neues Feature: Ihr könnt bei Bewertungen eure Hardware angeben. Das sind wichtige Informationen für viele Reviews, die Nutzer schon lange forderten. Es gibt aber noch ein paar Einschränkungen.

Valve hat für Steam ein neues Beta-Update veröffentlicht, welches euch ein paar neue Funktionen bringt. Die gesamten Patchnotes findet ihr direkt auf Steampowered.com.

Das vielleicht spannendste neue Feature für viele Spieler: Ihr könnt ab jetzt Informationen zu euren Hardware-Spezifikationen hinzufügen, wenn ihr eine neue Spielbewertung veröffentlicht oder eine alte aktualisiert.

Valve erfüllt wichtige Forderung, dass Spieler ihre Hardware angeben können

Spieler forderten schon lange, dass Nutzer ihre Specs auf Steam angeben müssen. Denn wenn ein Spieler über schlechte Optimierung schimpfte, wurde nie klar, ob das Spiel wirklich schlecht optimiert war oder ob der Nutzer einfach zu schwache Hardware verbaut hatte.

Wenn ein Spieler dann schreibt „das Spiel läuft auf meinem PC nicht“ und gleichzeitig ersichtlich wird, dass der die Hardware des Nutzers deutlich unter den Anforderungen liegt, dann lassen sich viele Reviews in Zukunft viel besser einordnen und differenzierter betrachten. Denn mangelhafte Optimierung bei PC-Spielen ist schon seit Jahren ein Dauerthema in der Community.

Welche Einschränkung gibt es noch? Bisher ist das Feature rein optional und freiwillig. Spieler müssen also von sich aus ihre Hardware angeben und Steam tut dies nicht automatisch. Wie viele Nutzer am Ende von dieser Freiwilligkeit wirklich Gebrauch machen, ist noch eine andere Frage.

Denn Spieler, die auf Steam „das Spiel läuft auf meinem PC nicht“, schreiben, verstecken am Ende weiterhin ihre PC-Hardware, weil sie nicht zugeben wollen, dass es am Ende an ihrem PC liegt.

Schon länger schraubt Valve an verschiedenen Features, die euch bei der Performance eurer Spiele helfen. Eine Funktion etwa bietet euch mittlerweile umfangreiche Leistungsdaten eurer Spiele an. So könnt ihr sehen, ob es nicht am Ende doch an eurem PC liegt, dass das Spiel nicht einwandfrei funktioniert: Steam hat ein neues Feature erhalten, damit ihr endlich seht, wer an der schlechten Performance eures Spiels Schuld ist

