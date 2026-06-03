Macher von PUBG hat’s mit einem Survival-Game auf Steam versucht, muss nach 6 Monaten schließen, feuert Mitarbeiter

Vor rund 6 Monaten erschien ein neues Survival-Spiel im Early Access auf Steam. Nun ist jedoch bereits Schluss, aus der fertigen Version wird erst einmal nichts, wie die Entwickler jetzt bekanntgaben.

Um welches Spiel geht es? Prologue: Go Wayback! ist ein Survival-Spiel von Playerunknown Productions. Hinter dem Unternehmen steckt der Entwickler Brendan Greene, der mit PUBG einen durchschlagenden Erfolg feiern konnte – damals noch unter dem Publisher Krafton, der zuletzt durch Subnautica 2 Aufsehen erregte.

Prologue: Go Wayback bietet Spielern eine Open World mit Survival-Elementen. Wie in einem Roguelike startet ihr immer wieder neue Runden, wobei die riesige Welt bei jedem Anlauf komplett neu generiert wird.

Am 20. November 2025 startete der Early Access auf Steam, jetzt mussten die Entwickler jedoch bekanntgeben, dass die Arbeit am Spiel eingestellt wird.

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Ein letztes Update, dann ist (erstmal) Schluss

Was verkünden die Entwickler? Auf Steam und auf x.com haben sie in zwei Beiträgen erklärt, dass die finanziellen Mittel derzeit nicht reichen würden, um den Ansprüchen des Teams gerecht zu werden:

Leider mussten wir die schwere Entscheidung treffen, unser Studio auf ein kleineres Team umzustrukturieren. Infolgedessen werden wir die weitere Entwicklung von Prologue: Go Wayback einstellen. Unsere oberste Priorität ist es derzeit, unsere Mitarbeiter während dieser schwierigen Übergangsphase zu unterstützen.

Aktuell ist nur noch ein letztes Update in Planung, das dem Spiel neue Gegenstände und Wege zur besseren Erkundung hinzufügt.

Die Early-Access-Phase endet damit und das Spiel soll, so die Entwickler, im Anschluss für alle kostenlos werden. Ob Spieler, die bereits den Preis von 19,99 € gezahlt haben, ihr Geld zurückerhalten, werde aktuell noch geprüft. Informationen dazu soll es weiterhin auf Steam und Discord geben.

Warum ist das Geld ausgegangen? Die Ansprüche von Greene und seinem Team waren wohl recht hoch. Nicht nur wollten sie ein Survival-Spiel mit Open World erschaffen, sie arbeiteten zusätzlich noch an einer Technologie, mit der man die Grenzen von offenen Spielwelten deutlich erweitern wollte. Was genau das bedeutet, erklärt das Statement nicht.

Zwei eigene Forschungsteam haben nur daran gearbeitet, was letztlich zu hohe Kosten verursacht habe. Nach der Umstrukturierung sollen die Arbeiten an der hauseigenen Technologie mit weniger Personal fortgeführt werden.

Ob Prologue: Go Wayback jemals weiterentwickelt wird, ist derzeit fraglich. Die Entwickler hoffen, dass es zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein wird. Habt ihr das Projekt im Early Access verfolgt? Schreibt uns eure Eindrücke gerne in die Kommentare. Ein anderer Titel für Mehrspieler-Freunde startet hingegen bald in seine Testphase: MMORPG-Legende bringt sein neues Spiel auf Steam, verrät jetzt endlich den Release-Zeitraum