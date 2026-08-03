Die 10 mächtigsten Varianten von Spider-Man im Power-Ranking

Spider-Man erobert dank Brand New Day wieder das Kino und Tom Holland bekommt neue, mächtige Fähigkeiten. Aber welche Variante der Spinne ist eigentlich die mächtigste? MeinMMO verrät es euch im Power-Ranking.

Wie wurde diese Liste erstellt? Wir haben uns die mächtigsten Varianten von Spider-Man aus verschiedenen Universen angeschaut und sie in einem Ranking aufgelistet. Dabei zählen Fähigkeiten, Stärke, aber auch Intelligenz dazu. Hierbei beziehen wir uns nicht nur auf die Filme, sondern auch auf Comics.

Die Liste basiert auf der subjektiven Meinung des Autors. Habt ihr einen anderen Favoriten für die Liste, schreibt ihn uns gerne in die Kommentare.

Honorable Mentions

Der Spider-Man aus der ersten Trilogie (Tobey Maguire) : Er zeigte in seinen Filmen eine immense körperliche Stärke, aber im Vergleich zu den anderen Varianten auf der Liste fehlt es ihm an besonderen Fähigkeiten oder an Ereignissen, die ihn auf eine höhere Stufe stellen.

: Er zeigte in seinen Filmen eine immense körperliche Stärke, aber im Vergleich zu den anderen Varianten auf der Liste fehlt es ihm an besonderen Fähigkeiten oder an Ereignissen, die ihn auf eine höhere Stufe stellen. Der Spider-Man aus den Insomniac-Spielen: Auch diese Variante zeigt in den beiden Games, dass sie nicht nur stark, sondern auch smart ist. Er hat es mehrfach mit mehreren Schurken aufgenommen.

Auch diese Variante zeigt in den beiden Games, dass sie nicht nur stark, sondern auch smart ist. Er hat es mehrfach mit mehreren Schurken aufgenommen. Der Spider-Man von Tom Holland: Nach dem letzten Film, Spider-Man: Brand New Day, ist er wohl der mächtigste Spider-Man, den man sich im Kino anschauen konnte. Er hat ein Stärke-Upgrade erhalten, was man aber noch nicht in ganzer Aktion gesehen hat. Zeigt er in Zukunft, was er noch so draufhat, könnte sich Tom Holland aber einen Platz auf dieser Liste verdienen.

Nach dem letzten Film, Spider-Man: Brand New Day, ist er wohl der mächtigste Spider-Man, den man sich im Kino anschauen konnte. Er hat ein Stärke-Upgrade erhalten, was man aber noch nicht in ganzer Aktion gesehen hat. Zeigt er in Zukunft, was er noch so draufhat, könnte sich Tom Holland aber einen Platz auf dieser Liste verdienen. Pter Ptarker alias Spider-Rex: Es ist halt ein T-Rex mit der Kraft von Spider-Man. Er könnte physisch stärker sein als andere Spider-Men, ihm fehlt aber die taktische Tiefe und Intelligenz anderer Varianten.

Es ist halt ein T-Rex mit der Kraft von Spider-Man. Er könnte physisch stärker sein als andere Spider-Men, ihm fehlt aber die taktische Tiefe und Intelligenz anderer Varianten. Der japanische Spider-Man: 1978 startete in Japan eine Serie zu Spider-Man. Dabei hat er keine sonderlich neuen oder mächtigen Fähigkeiten, ganz in Power-Rangers-Art hat er aber einen riesigen Mech, den man hier erwähnen sollte.

Miles Morales (Erde-1610) – Der Nachfolger von Peter

Video starten Bunte Action im Trailer von Spider-Man: Into the Spiderverse Autoplay

Erster Auftritt: 2011 im Comic Ultimate Fallout Nr. 4

Miles Morales ist mittlerweile ein ziemlich bekannter Spider-Man. Er wurde von einer experimentellen Spinne gebissen, die durch Oscorp., die Firma von Schurke Norman Osborn, genetisch verändert wurde. Nach einem Raubzug landete die Spinne bei seinem Onkel und Miles wurde bei von dieser gebissen.

Nachdem der Peter Parker des Universums im Einsatz getötet wurde, übernahm Miles die Rolle des Helden im Ultimate-Universum. Anders als Peter hat Miles aber noch andere Fähigkeiten im Petto, die ihn vom klassischen Krabbler abheben.

Miles kann neben all den Spinnen-Kräften auch Elektrizität erzeugen und verschießen. Mit dieser Elektrizität kann er zudem seine Schläge verstärken. In aktuelleren Comics zeigte Miles Morales auch die Fähigkeit, Elektro-Schwerter zu erzeugen, die er im Kampf einsetzen kann.

Zwar hat Miles meist nicht dieselbe körperliche Stärke wie Peter, er ist aber auch noch jünger und unerfahrener. Sein Potenzial verspricht Großes.