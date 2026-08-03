Hännos alter WoW-Charakter ist High-Quality-Cringe und es ist wie eine perfekte Zeitkapsel

Max „HandOfBlood“ Knabe, auch als Hänno bekannt, stieß während eines Streams auf ein altes Video, mit dem er nicht gerechnet hat. Der Anblick dieser Erinnerung bringt ihn sofort zum Lachen, kein Cringe in sicht.

Was ist das für ein Video? Hänno postete einen Clip auf seinem TikTok-Kanal, in dem er auf ein altes Video gestoßen ist, dass ihn sofort mit Schleudertrauma in die Vergangenheit zurückkatapultierte.

In dem Video stellt er seinen alten Charakter aus World of Warcraft vor:

Turin Blutelf, Schurk e Fürsprecher der Horde

So steht es in der Zeitkapsel eines Videos geschrieben, gefolgt von Screenshots von Turin persönlich und unterlegt mit „Bring Me To Life“ von Evanescence, in bester Edgelord-Manier.

Es dauert gerade 2 Sekunden, bis Hänno bei diesem Anblick in Lachen ausbricht.

Video starten HandOfBlood verpasst sein neues Spiel auf der Caggtus, fordert nur gute Kritiken Autoplay

Perfekter Cringe, der von der Community nur gefeiert werden kann

Wie reagiert Hänno auf den alten Fund? Hänno schämt sich keinesfalls, sondern scheint eher begeistert von seinem cineastischen Meisterwerk, wie er selbst auf TikTok ausdrückt, und mit einer „Absolute Cinema“-Pose unterstützt.

Als er seinen Charakter jedoch komplett in der Rüstung der Finsternis sieht, einem der wohl bekanntesten und begehrtesten Schurken-Sets in ganz WoW, und die Klänge von Evanescence schallern, muss auch er ein bisschen ausflippen, wie ihr hier in dem Video sehen könnt:

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Wie reagiert seine Community darauf? Auf TikTok kann seine Community Hännos Reaktion sehr gut nachvollziehen. Der Edgelord-Vibe scheint anhand der Kommentare bei vielen nostalgische Gefühle zu wecken:

„Evanescence (alternativ Linkin Park) als Musikuntermalung für ein Schurkenvideo. Mir persönlich war da zu wenig Schwarz-Weiß und zu wenig Kampfszenen, insbesondere PvP mit inSaNE nUmBERrz. Aber guter erster Try“, schreibt Sophielicous. Auch HayleyCloud kann sich in dem Video selbst entdecken: „Damals, myvideo, hab meinem Priester auch so ein Video gemacht – gleicher Song.“

Wie findet ihr das Video von HandOfBlood? Habt ihr früher selbst solche Videos geliebt … oder vielleicht sogar selbst gemacht? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

HandOfBlood zockt bereits – wie man an dem Video erkennen kann – bereits seit seiner Jugend. Bei einer Dokumentation zu World of Warcraft wird der Streamer nostalgisch: HandOfBlood ist einer der größten deutschen Streamer auf Twitch, doch damals konnte er sich nicht mal einen guten PC leisten