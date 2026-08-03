Im MMORPG zu Herr der Ringe könnt ihr bald das erleben, wofür ihr sonst das trockene Silmarillion lesen müsstet

Die Entwickler von Herr der Ringe Online haben ihre nächste Erweiterung vorgestellt, und die schickt euch nicht nur auf die Spuren Saurons, sondern bringt auch beim Gameplay echte Neuerungen.

Was ist das für eine Erweiterung? Auf der GenCon haben die Entwickler von Standing Stone Games „The Wolves of Mordor“ angekündigt, die nächste Erweiterung für Herr der Ringe Online. Wie das Magazin MMORPG.com in einem exklusiven Interview mit HdRO-Entwickler Allan „Orion“ Maki erfragte, soll die Erweiterung im Herbst 2026 erscheinen, ein festes Datum gibt es noch nicht.

Die Story führt euch diesmal in den Nordosten Mordors und damit tief in Saurons Vergangenheit, lange bevor er zum Herrn der Ringe wurde. Damals trug er den Titel „Herr der Werwölfe“. Genau dieses Kapitel kennt man bislang vor allem aus dem Silmarillion. Lesestoff, den viele Fans wohl eher trocken finden, den Herr der Ringe Online mit der neuen Erweiterung jetzt aber tatsächlich spielbar macht.

Als neue Gegner erwarten euch dabei die Draugardh, eine eigene Werwolf-Gesellschaft mit Hierarchie und mehreren Untergruppen, die es so in dieser Form noch nicht in HdRO gab. Die Erweiterung führt euch durch drei neue Zonen, Heledhris, Parth Rhavas und Nan Ogol. Dazu kommen eine neue 3-Spieler-Instanz, zwei 6-Spieler-Instanzen und ein Raid. Zum ersten Mal seit Langem hebt eine Erweiterung das Levelcap nicht an.

Hier könnt ihr einen Trailer zur letzten Erweiterung von Herr der Ringe Online sehen:

Video starten 18 Jahre nach dem Release kündigt Herr der Ringe Online seine neue Erweiterung „Die Königreiche von Harad“ im Teaser-Trailer an Autoplay

Hardcore- und Cozy-Fans kommen beide auf ihre Kosten

Was gibt’s fürs Endgame Neues? Statt eines höheren Levelcaps bringt The Wolves of Mordor das neue Survival Instinct System, ein accountweites Fortschrittssystem, das zunächst exklusiv in den neuen Mordor-Gebieten funktioniert. Ihr schaltet darüber neue Skills sowie Trait-Kategorien frei und mehr frei. Weil alles accountweit gilt, profitieren auch eure Zweitcharaktere sofort davon.

Die Entwickler erklären im Gespräch mit MMORPG.com, dass sie damit bewusst Lehren aus der Vergangenheit ziehen wollen. Das ursprüngliche Mordor-Gebiet arbeitete mit dem inzwischen unbeliebten Radiant-System rund um Schatten und das Licht Eärendils, das bei Spielern nie gut ankam. Statt es zu überarbeiten, haben sich die Entwickler für ein komplett neues System entschieden, das langfristig auch in künftige Erweiterungen mitwachsen soll.

Was soll das mit dem Cozy-Game sein? Die zweite große Neuerung ist das Neighbor-System, das die Entwickler selbst nicht als bloße Erweiterung, sondern als nächste Evolutionsstufe des Housing-Systems bezeichnen.

Pro freiem Volk Mittelerdes gibt es künftig einen Nachbarn, der euch besucht, weil er von euren Heldentaten gehört hat und euch besser kennenlernen will. Ihr ladet ihn in euer Housing ein, geht für ihn auf eigentlich ganz normale Quests, bekommt als Belohnung aber keinen klassischen Loot.

Stattdessen führt euer Charakter eine Art Tagebuch, das der Nachbar danach liest und mit persönlichem Feedback kommentiert, passend zu seiner Persönlichkeit. Von über 100 möglichen Charaktereigenschaften bringt jeder Nachbar am Ende rund vier mit, wodurch kaum zwei Nachbarn gleich wirken.

Eure Freundschaft mit ihnen wächst dabei stetig und kann laut Entwickler Allan „Orion“ Maki nie wieder sinken. Geschenke, Meilenstein-Geschichten und sogar wechselnde Launen der Nachbarn sollen euch motivieren, regelmäßig vorbeizuschauen, ganz im Stil von Cozy-Games wie Disneys Dreamlight Valley.

Laut MMORPG.com ist das Neighbor-System aktuell exklusiv an den Vorbesteller-Bonus von The Wolves of Mordor gekoppelt. Standing Stone Games betonte auf Nachfrage zwar, dass es langfristig nicht ausschließlich Vorbestellern vorbehalten bleiben soll, wie genau der Zugang für alle anderen Spieler nach dem Release aussehen wird, ließen die Entwickler im Interview aber offen.

Was haltet ihr von den großen Plänen der Entwickler? Freut ihr euch auf die neue Erweiterung oder hättet ihr euch etwas anderes gewünscht? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Das wohl wichtigste Update für das MMORPG haben viele Spieler lange erwartet: Spieler wollen bald zu Herr der Ringe Online zurückkehren, weil sich endlich DIE eine Sache verbessert