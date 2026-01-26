Spieler wollen bald zu Herr der Ringe Online zurückkehren, weil sich endlich DIE eine Sache verbessert



Eine oft gewünschte Verbesserung von Herr der Ringe Online soll in dieser Woche mit Patch 46.1 live gehen. Viele Spieler kündigen bereits an, nur deshalb nach langer Pause zum MMORPG zurückkehren zu wollen.

Was kommt für Herr der Ringe Online? Die Entwickler des über die Jahre spürbar angestaubten MMORPGs arbeiten weiter daran, das Mittelerde-Abenteuer zu modernisieren. Die neuen 64-Bit-Server für Europa waren ein erster, wichtiger Schritt. Mit dem kommenden Patch 46.1 soll voraussichtlich am 28. Januar 2026 der nächste folgen (Quelle: forum.lotro.com)!

Zu den Neuerungen des Updates gehört nämlich die erste Phase der UI-Skalierung, die auf dem Testserver seit einiger Zeit getestet wird. Mit der modernisierten Bedienoberfläche soll das UI höhere Auflösungen für bis zu 4K vernünftig unterstützen, zudem möchte man Texte auf großen Monitoren lesbar machen. Dabei könnt ihr die Elemente in eurem UI einzeln größer oder kleiner machen.

Weiterhin möchte man die Fenster von Charaktererstellung und -auswahl, Ladebildschirmen und Karten optimieren. Weitere Updates für die Bedienoberfläche sollen bereits im Februar mit Update 47 folgen – mehr dazu weiter unten.

Wie reagiert die Community auf den bevorstehenden Patch? Da sich ein Teil der Community von Herr der Ringe Online schon lange eine Modernisierung vom User Interface wünscht, ist die Vorfreude auf das Update groß.

Auf den Kommentar „Seit Jahren höre ich immer wieder: ‚Ich würde das definitiv spielen, wenn die UI-Skalierung nicht so schlecht wäre‘ – also Leute, jetzt ist es so weit!“ auf Reddit antworten gleich mehrere Spieler, dass sie mit dem kommenden Update tatsächlich ihr Comeback nach Mittelerde planen würden.

Andere Spieler kündigen in eigenen Kommentaren an, dass sie Herr der Ringe Online nach langer Pause eine erneute Chance geben möchten. orcvader schreibt auf Reddit etwa: „Ich werde es mir definitiv nochmal anschauen, sobald es draußen ist und das übliche Chaos vom Patch-Day vorbei ist. Wäre auch super, wenn das gleichzeitig Support für Ultra-Wide-Monitore bedeutet!“

Roadmap 2026

Was ist für 2026 noch geplant? In einer ersten Roadmap auf lotro.com hatten die Entwickler einen Ausblick auf die wichtigsten Neuerungen der ersten beiden Quartale von 2026 gegeben. Der Plan sieht wie folgt aus:

Für das 1. Quartal 2026:

  • Update 47 – Die Torheit der Könige 
  • Schlachtzug-Eröffnung 
  • Qualitätsverbesserung 
  • Fehlerbehebung 
  • Zusätzliche Missionen und Aufgaben in Mûr Ghala 
  • Frühlingsfest-Verbesserungen (März) 
  • … und vieles mehr 

Für das 2. Quartal 2026:

  • Update 48 – Eine glorreiche Jagd 
  • Aufgabenpack 
  • Neue Zone 
  • Neue Sechs-Spieler-Instanzen (Ende Mai/Anfang Juni) 
  • Veröffentlichung von Unterkünften in Bruchtal 
  • Update zum 19. Jubiläum 
Mehr zu HdRO:
10 MMORPGs zu beliebten Universen, die vor dem Release eingestellt wurden
von Karsten Scholz
Das MMORPG zu Herr der Ringe will endlich DIE eine Sache verbessern, die viele Spieler aus Mittelerde fernhält
von Karsten Scholz

Wie sieht es aus: Kann euch ein modernisiertes Interface für hohe Auflösungen und große Bildschirme nach Mittelerde bringen? Verratet es in den Kommentaren! Herr der Ringe Online ist nur eines von vielen Online-Rollenspielen, die ein großes Universum im Rücken haben: 15 MMORPGs zu Herr der Ringe, Star Wars, Dragon Ball, D&D und Co im Ranking – Wer setzt die Mega-Franchises am besten um?

skaalian
#1253565

Endlich! Das wird nun wieder mein Main MMO. Es ist in vielen Bereichen für mich konkurrenzlos.

0
