Ansturm auf die neuen Welten des MMORPGs zu Herr der Ringe ist so groß, dass die Entwickler nachlegen

Der März 2025 steht weiterhin im Zeichen der neuen 64-Bit-Server von Herr der Ringe Online. Zuletzt gab’s Ankündigungen der Entwickler zur Bereitstellung weiterer Welten sowie zum Comeback der Housing-Funktion.

Wie ist der Status quo? MeinMMO hatte Anfang März darüber berichtet, dass die für den 4. März 2025 geplanten Transfers auf die neuen 64-Bit-Server von Herr der Ringe Online von starken Problemen überschattet worden sind.

Der Andrang war so groß, dass die Umzüge noch Wochen später nicht vollständig durchgeführt werden konnten. Mitte März erklärten die Entwickler, dass man das Interesse an den morderneren Servern des MMORPGs komplett unterschätzt hätte: „Wir haben bisher über 1 Million Charaktere übertragen, seit die Transfers geöffnet haben. Das ist viel mehr als erwartet.“

Der Trailer zur jüngsten Erweiterung für HdRO aus 2024:

Update zu neuen Servern und Housing

Was kündigen die Entwickler jetzt an? In den vergangenen Tagen haben sich die Verantwortlichen von HdRO gleich mehrfach gemeldet. Im offiziellen Discord-Kanal schreibt Executive Producer Rob „Severlin“ Ciccolini etwa:

Wir sind dabei, neue Server zu eröffnen, einen in der EU und ein paar Wochen später einen in den USA. Wenn wir das tun, werden wir Transfers zwischen Orcrist und dem EU-Server sowie von anderen Welten zu diesen beiden Servern ermöglichen. Wir haben immer noch genug Spieler auf den 32-Bit-Servern, um einen weiteren Server zu rechtfertigen.

Weiterhin hat Community Manager Cordovan am 27. März 2025 auf forums.lotro.com ein Update zum Housing auf den 64-Bit-Welten gegeben. Er schreibt, dass man das Premium- und Classic-Housing ab dem 31. März 2025 schrittweise aktivieren möchte. Die Aktivierung findet dabei nach Stadtteilen in alphabetischer Reihenfolge statt, wobei die Premium-Unterkünfte zuerst geöffnet werden.

Der Zeitplan für die Einführung ist:

31. März: Belfalas

01. April: Eastfold / Erebor

02. April: Kingstead / Lyndelby

03. April: Bree-land / Falathlorn

04. April: Shire / Thorin’s Hall

In einem zweiten Post auf forums.lotro.com erklärt Cordovan: Es wird zusätzliche Wohnungsmakler für jedes Stadtviertel geben. Wohnungen können nur über diese Makler erworben werden. Die bekannten „Zu verkaufen“-Schilder werden zu diesem Zeitpunkt nicht verfügbar sein. Es soll temporäre Diskussionskanäle geben, in denen die Entwickler aufkommende Fragen beantworten möchten.

Freut ihr euch auf die Rückkehr eurer Unterkünfte und den neuen Server? Verratet es in den Kommentaren! Nach all den Jahren blickt Herr der Ringe Online auf eine riesige Spielwelt, in der man Monate und Jahre verbringen kann. Das virtuelle Mittelerde ist sogar so groß, dass es Herr der Ringe Online in unsere Liste der 13 MMORPGs mit der größten Spielwelt geschafft hat.