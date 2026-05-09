Eine der großen MMORPG-Hoffnungen setzt auf eine Open World wie Elden Ring, klaut jetzt noch was von FromSoftware

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Lebenszeichen von Chrono Odyssey, ein aktueller Playtest, eine neue Kickstarter-Kampagne und mehr.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Final Fantasy XIV hat mittlerweile fast 13 Jahre Content zu bieten und gehört damit zu den ältesten laufenden, aber auch umfangreichsten MMORPGs der Welt. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist sich im Klaren, dass das Game mit der schieren Menge an Inhalten abschreckend wirken kann. Aber sie weiß auch: Jetzt ist die beste Zeit für den Start ins Spiel.

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefilde Autoplay

Ist Mistbound die neue Erweiterung von Guild Wars 2?

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Während Honor of Kings: World in China schon raus ist, steht bei uns im Westen bald der erste Alpha-Test an. Jetzt haben die Entwickler die konkreten Termine verraten.

Der Publisher Kakao Games hat für Juni 2026 eine Anspielmöglichkeit von ArcheAge: Chronicles in den Raum gestellt und einen neuen Konkurrenten für Albion Online angekündigt.

Auf everquestlegends.com könnt ihr euch für die geschlossene Beta der Neuauflage des ersten EverQuest-MMORPGs anmelden. Das Spiel soll im Juli 2026 erscheinen und die „Vanilla“-Erfahrung zurückbringen, dabei aber etliche Modernisierungen und Verbesserungen mitbringen.

Am 6. Mai 2026 ist der öffentliche Testserver von Pantheon: Rise of the Fallen gestartet. Alle Infos dazu findet ihr auf Steam.

Mit Hollowed Oath ist ein neues Fantasy-MMORPG auf Kickstarter gestartet.Die Entwickler versprechen ein Multi-Klassen-System, dynamischen Loot und eine lebendige Welt. Das Team peilt etwa 85.000 Euro an. In den ersten Tagen sind knapp 60.000 Euro zusammengekommen. Die Kampagne läuft noch bis in den Juni.

Am 6. Mai ist Patch v1.0.0.28 für die Early-Access-Version von The Quinfall erschienen. Es gab vor allem Bugfixes und Verbesserungen für Bereiche wie das Interface, Klassen und Balance. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.

Raph Koster hat ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er die Roadmap seines aktuellen MMORPGs Stars Reach erklärt. Am Wochenende soll es mit der Entwickler-Legende zudem einen Stream geben, und man möchte in Zukunft häufiger Videos zum Spiel veröffentlichen.

Zeus: God of Arrogance soll ein neues, koreanisches MMORPG in Unreal Engine 5 sein, das voll auf die griechische Mythologie setzt. Den ersten Teaser-Trailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist