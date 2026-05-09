Eine der großen MMORPG-Hoffnungen setzt auf eine Open World wie Elden Ring, klaut jetzt noch was von FromSoftware

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten ein Lebenszeichen von Chrono Odyssey, ein aktueller Playtest, eine neue Kickstarter-Kampagne und mehr.
Highlights der Woche:
- In der Beta im Sommer 2025 offenbarte Chrono Odyssey eine Open-World-Erfahrung wie in Elden Ring und viele Baustellen. In einem Update auf Steam gehen die Devs jetzt erneut darauf ein, welches Feedback sie zuletzt umgesetzt haben. Wer etwa Probleme bei bestimmten Boss-Herausforderungen hat, kann sich einen NPC-Kämpfer als Unterstützung rufen – ähnlich wie in vielen FromSoftware-Titeln.
- Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des ersten Playtests von Scars of Honor. Schon früh gab’s das erste, kritische Feedback aus der Community und Vergleiche zur Beta von Chrono Odyssey.
- Dann hat sich auch der YouTuber und Streamer Entenburg zum MMORPG geäußert, sein Fazit dürfte den Devs nicht gefallen.
- Und dann hat euch schließlich auch unser Genre-Experte Karsten verraten, was er auf den Playtest-Servern erlebt hat: Scars of Honors zeigt, warum man die Öffentlichkeit nicht zu früh auf die Server lassen sollte – dabei war seine Vorfreude groß.
- Apropos Entenburg: Der MMORPG-Enthusiast hat in einem Gastbeitrag direkt auf eine Analyse unseres Genre-Experten Karsten geantwortet. Sehr lesenswert, schaut rein: Die Zukunft der MMORPGs ist nur eines und zwar vielschichtiger denn je!
Was ist sonst noch passiert? Final Fantasy XIV hat mittlerweile fast 13 Jahre Content zu bieten und gehört damit zu den ältesten laufenden, aber auch umfangreichsten MMORPGs der Welt. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß ist sich im Klaren, dass das Game mit der schieren Menge an Inhalten abschreckend wirken kann. Aber sie weiß auch: Jetzt ist die beste Zeit für den Start ins Spiel.
Ist Mistbound die neue Erweiterung von Guild Wars 2?
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 8. Mai 2026 ist die Gruppenphase vom Mythic Dungeon International 2026 in WoW gestartet. Die Matches sollen bis Ende Mai stattfinden und dann auf der BlizzCon 2026 in einem globalen Finale enden. Alle Details findet ihr auf der offiziellen WoW-Webseite.
- Ab wann hat ein MMORPG zu viele Währungen, die man im Auge behalten und farmen soll? Vor allem die Genre-Vertreter aus Asien übertreiben es in diesem Bereich oft. Gerade bekommt aber auch WoW sein Fett weg.
- Seit seiner Einführung sieht sich der „Ein-Tasten-Assistent“ von WoW einiger Kritik ausgesetzt. Die Erfahrung eines Spielers mit Karpaltunnelsyndrom zeigt jetzt eindrucksvoll, wie wertvoll die Zugänglichkeitsoption ist.
- Wenn man mit Fremden einen mythischen Schlüssel-Dungeon in World of Warcraft besucht, kann die Erfahrung schnell unerfreulich werden. Umso schöner ist es, wenn das Gegenteil passiert und man ein erinnerungswürdiges Abenteuer erlebt.
- Die Hinweise verdichten sich, dass Blizzard bald eine neue Variante von WoW Classic ankündigt. Hinter verschlossener Tür dürfen in Kürze die ersten Auserwählten einen Blick auf das neue Projekt des Classic-Teams werfen.
- Obwohl World of Warcraft weiterhin zu den erfolgreichsten MMORPGs auf dem Markt gehört, sucht Blizzard nach immer neuen Möglichkeiten der Monetarisierung. Für einige Fans ist es mittlerweile zu viel.
- Auf X haben die Entwickler von Throne and Liberty wohl einen Teaser zur nächsten Erweiterung veröffentlicht. Die heißt „The Frozen Divide“ und soll „bald kommen“.
- Mit „Der einzige Weg“ erscheint am 12. Mai 2026 das neue Update von Guild Wars 2: Visions of Eternity. Euch erwarten ein neues Story-Kapitel, eine neue Karte samt Meta-Event, zwei legendäre Accessoires, Beherrschungs-Updates, eine Aktualisierung des Gewölbes des Zauberers und tonnenweise weitere Belohnungen und Erfolge. Alles Weitere erfahrt ihr auf guildwars2.com.
- Und noch einmal Guild Wars: Die Verantwortlichen von NCSoft haben mit Mistbound eine neue Marke registriert. Der Vorgang ähnelt wohl stark vorherigen Registrierungen für Janthir Wilds oder Secrets of the Obscure. Daher geht man derzeit davon aus, dass das der Name der nächsten Guild-Wars-2-Erweiterung sein könnte (Quelle: tmsearch.uspto.gov).
- Die Entwickler von Lost Ark haben auf playlostark.com einen Ausblick auf das Mai-Update gegeben. Zum einen möchten euch die Entwickler dabei helfen, euch für den kommenden Abyssal-Raid in der Horizon Cathedral vorzubereiten. Geplant ist außerdem das sogenannte Snowflake-Argos-Event und ein Server-Merge-Update.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Star Wars: The Old Republic feiert derzeit den Star-Wars-Tag am 4. Mai. Bis zum 22. Mai könnt ihr noch einige Ingame-Goodies abgreifen. Das Wie, Was, Wo erfahrt ihr auf swtor.com.
- Unser MMORPG-Enthusiast Karsten Scholz hat in den vergangenen Dekaden zahllose Online-Rollenspiele gezockt. Das 22 Jahre alte TORN gehört nicht dazu. Dabei hat das MMO aktuell so viele Spieler wie nie.
- Die Entwickler von Crimson Desert, Pearl Abyss, haben das Studio hinter dem Sci-Fi-MMO EVE Online nach 8 Jahren verkauft. Dabei machen sie jedoch einen Millionenverlust. Durch die neue Unabhängigkeit ändert CCP Games seinen Namen in Fenris Creations. Alle Infos dazu findet ihr auf eveonline.com.
- In dieser Woche sind die Testserver von Tibia live gegangen, um die geplanten Vocation-Anpassungen zu testen. Alle Infos dazu findet ihr auf tibia.com.
- Mit einem neuen Update haben die Entwickler von Dark Age of Camelot einige Restriktionen der Free2Play-Variante „Endless Conquest“ entfernt. So habt ihr jetzt auch mit einem kostenlosen Account Zugriff auf alle Völker und Klassen. Die Patch Notes findet ihr auf darkageofcamelot.com.
- Herr der Ringe Online hat Update 48.2 erhalten, mit dem zweiten Teil der Aufgabenreihe „Eine glorreiche Jagd!“ und Anpassungen für den Barden, Unterkünfte, Aufgaben und Lokalisierung. Die Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
- Am 5. Mai ist die Kampagne Patrol 2: Fearful Day in DC Universe Online gestartet. Die läuft bis zum 1. Juni und versorgt euch mit besonderen Missionen, Herausforderungen und Belohnungen. Die Übersicht findet ihr auf dcuniverseonline.com.
- Ebenfalls am 5. Mai ist die Player-Avatar-Beta von RuneScape gestartet. Die Entwickler planen, die Charakter-Darstellung spürbar zu modernisieren. Infos zum Test findet ihr auf runescape.com.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr übrigens auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Ganz neu ist dort etwa ein Video zur größten MMO-Neuerscheinung des Jahres 2026 erschienen:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Während Honor of Kings: World in China schon raus ist, steht bei uns im Westen bald der erste Alpha-Test an. Jetzt haben die Entwickler die konkreten Termine verraten.
- Der Publisher Kakao Games hat für Juni 2026 eine Anspielmöglichkeit von ArcheAge: Chronicles in den Raum gestellt und einen neuen Konkurrenten für Albion Online angekündigt.
- Auf everquestlegends.com könnt ihr euch für die geschlossene Beta der Neuauflage des ersten EverQuest-MMORPGs anmelden. Das Spiel soll im Juli 2026 erscheinen und die „Vanilla“-Erfahrung zurückbringen, dabei aber etliche Modernisierungen und Verbesserungen mitbringen.
- Am 6. Mai 2026 ist der öffentliche Testserver von Pantheon: Rise of the Fallen gestartet. Alle Infos dazu findet ihr auf Steam.
- Mit Hollowed Oath ist ein neues Fantasy-MMORPG auf Kickstarter gestartet.Die Entwickler versprechen ein Multi-Klassen-System, dynamischen Loot und eine lebendige Welt. Das Team peilt etwa 85.000 Euro an. In den ersten Tagen sind knapp 60.000 Euro zusammengekommen. Die Kampagne läuft noch bis in den Juni.
- Am 6. Mai ist Patch v1.0.0.28 für die Early-Access-Version von The Quinfall erschienen. Es gab vor allem Bugfixes und Verbesserungen für Bereiche wie das Interface, Klassen und Balance. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Raph Koster hat ein neues Video auf YouTube veröffentlicht, in dem er die Roadmap seines aktuellen MMORPGs Stars Reach erklärt. Am Wochenende soll es mit der Entwickler-Legende zudem einen Stream geben, und man möchte in Zukunft häufiger Videos zum Spiel veröffentlichen.
- Zeus: God of Arrogance soll ein neues, koreanisches MMORPG in Unreal Engine 5 sein, das voll auf die griechische Mythologie setzt. Den ersten Teaser-Trailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Die Geschichte der MMORPGs – Von Habitat bis Throne and Liberty, und allem, was dazwischen passiert ist
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