Fans wünschen sich seit Jahren WoW Classic Plus, jetzt sehen die ersten Glücklichen wohl die Erfüllung dieses Traums

Die Hinweise verdichten sich, dass Blizzard bald eine neue Variante von WoW Classic ankündigt. Hinter verschlossener Tür dürfen in Kürze die ersten Auserwählten einen Blick auf das neue Projekt des Classic-Teams werfen.

Was zeigt Blizzard wem und wo? Die genauen Details unterliegen einer Verschwiegenheitsklausel, doch hat der Streamer und Classic-Enthusiast Xaryu seiner Community vor kurzer Zeit verraten, dass er in wenigen Tagen zum Blizzard-Hauptquartier aufbricht (via N_Tys auf X). Konkret sagt der Content-Creator:

Ich habe gerade die Berechtigung erhalten, euch zu verraten, dass ich kommende Woche eine Weile weg bin. Das ist die schlechte Nachricht. Weil ich Blizzard nächste Woche besuche. Das ist die gute Nachricht. Es geht um etwas, über das ich nicht sprechen darf. Aber ich werde da sein und ich habe gerade die Erlaubnis erhalten, euch davon zu erzählen.

Xaryu spielt schon viele Jahre WoW und hat sich vor allem als PvP-Wettkämpfer und begeisterter Classic-Spieler einen Namen gemacht. Der YouTuber (386.000 Abonnenten auf dem Hauptkanal, via YouTube) und Streamer (778.970 Follower auf Twitch) hatte sogar beim Sauercrowd-Projekt der deutschen Twitch-Szene einen Auftritt, als er vor Gericht einen Fehler von Chefstrobel analysieren durfte.

Video starten 2021 brachte WoW Classic die erste Erweiterung Burning Crusade zurück Autoplay

Fast so sicher wie der Loot im Dungeon: WoW Classic Plus kommt

Es liegt auf der Hand, dass Blizzard beim kommenden Vor-Ort-Event ein neues Classic-Projekt vorstellt, wenn Content-Creator wie Xaryu zu den Eingeladenen gehören. Dazu passen auch diverse andere Hinweise, die darauf hindeuten, dass die WoW-Entwickler aktuell an einer Classic-Plus-Variante von World of Warcraft arbeiten:

Den wichtigsten Hinweis gab’s Anfang des Jahres von WoW-Chefin Holly Longdale, die während der „State of Azeroth“ auf YouTube für WoW-Classic-Fans eine riesige Ankündigung für 2026 in Aussicht stellte, dann aber mitten im Satz unterbrochen wurde, als sie gerade konkreter werden wollte. Das war sehr sicher ein Teaser für die im September anstehende BlizzCon, auf der seinerzeit auch WoW Classic angekündigt worden ist.

Mit Turtle WoW hat man gerade erst einen Privatserver aus dem Weg geräumt, der eine eigene Version von WoW Classic Plus mit großem Erfolg angeboten hat.

Im 4. Quartal 2026 klafft noch eine große Lücke in der Roadmap für WoW Classic.

Blizzard hat in Umfragen bereits abgeklopft, was Spieler von einem WoW Classic Plus und neuen Inhalten für Stufe 60 erwarten würden.

In China ist mit den Titan-Reforged-Servern bereits eine Classic-Plus-Variante live, in der die hochstufigen Inhalte von Vanilla, Burning Crusade und Wrath of the Lich King in angepasster Form in einen einzigen Endgame-Zyklus zusammengefasst sind.

Wann folgt die öffentliche Ankündigung? Die BlizzCon 2026 läuft vom 12. bis zum 13. September. Es scheint sicher, dass die Entwickler dort die nächsten Pläne für WoW Classic enthüllen werden. Ob diese dann tatsächlich bereits im 4. Quartal 2026 live gehen oder erst 2027, hängt eventuell auch vom Feedback ab, das Blizzard in den kommenden Tagen beim Vor-Ort-Event erhält. Womit rechnet ihr? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Alles zum Ende von Turtle WoW erfahrt ihr hier: Turtle WoW gibt sein Ende bekannt, verrät, wann die Server offline gehen