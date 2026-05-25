WoW: Der letzte Patch war so schlimm, dass der nächste wohl verschoben wird

Das Patch-Chaos von World of Warcraft soll sich wohl nicht noch einmal wiederholen. Daher verschieben die Entwickler einen Patch zwei Wochen nach hinten.

Seit fast drei Jahren versucht World of Warcraft inzwischen, deutlich aggressiver und schneller Patches und Updates zu veröffentlichen. Auch, wenn es „Content-Armut“ im Grunde gar nicht mehr gibt und die Spielerschaft mit mehr Inhalten als je zuvor überhäuft wird, kommt es immer wieder zu Problemen.

Patches sind fehlerhaft, sogar einige der Kern-Features funktionieren zum Release-Tag nicht wie gewollt. Ganze Spielmodi, wie das „Decor Duel“ funktionieren nicht richtig und der alte Spruch „Never play on patch day“ bewahrheitet sich immer öfter.

Viele Fans sagen daher, dass die Qualität der Updates zunehmen muss – und dafür auch gerne die Geschwindigkeit der Content-Releases reduziert werden darf. Eine Ansicht, die Blizzard dem Anschein nach wohl teilt.

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Was ist passiert? Seit einer ganzen Weile wird auf dem PTR bereits der kommende Patch von World of Warcraft getestet. Auch wenn ein Release-Datum noch nicht offiziell angekündigt wurde, gibt es auf dem immer recht klare Indizien, wann der Patch denn veröffentlicht wird. Das liegt daran, dass künftige Events im Ingame-Kalender des Patches bereits eingetragen sind und man daraus ableiten kann, wann der Patch logischerweise erscheinen muss.

Das Event „Turbulente Zeitwege“ sollte eigentlich am 17. Juni 2026 starten. Das wäre dann der vermutete Release des Patches gewesen.

Blizzard hat das Event nun aber um 2 Wochen nach hinten geschoben, also auf den 1. Juli 2026. Das spricht dafür, dass der Patch erst später erscheint.

Sollte das wie auf dem PTR geplant eintreten, haben sich die Release-Pläne offenbar geändert und Blizzard nimmt sich das Feedback zu Herzen, dass die Qualität wieder ansteigen muss.

Ob das auch wirklich der Fall sein wird, werden wir aber erst wissen, wenn der Patch live geht.

Was steckt in Patch 12.0.7? Das Update 12.0.7 soll ein paar kleine Neuerungen bringen, darunter zwei kleine Gebiete, die auch über eine heroische Schwierigkeit verfügen und die Endbosse der Leeren-Invasionen mit sich bringen. Außerdem gibt es einen Raid, der auf den Kopf stellt, wie mythische Raids eigentlich funktionieren. Dazu gibt es eine Reihe von Verbesserungen und Anpassungen der Talente, um für eine bessere Balance zu sorgen.

Was haltet ihr von der Verschiebung des Updates? Eine gute Sache, wenn Blizzard sich wieder mehr Zeit für die Patches nimmt? Oder sollten die Entwickler lieber versuchen, das Tempo beizubehalten und sich anderweitig um die Qualität kümmern? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die Qualität bei WoW hat auch in einem anderen Bereich nachgelassen – nämlich beim Kundendienst. Da bekommen Spielerinnen und Spieler manchmal katastrophale Antworten.