MMORPG zu Star Wars bannt einen seiner wichtigsten Spieler, die Community holte ihn zurück

In Star Wars: The Old Republic wurde zuletzt einer der wichtigsten Spieler gebannt, doch die Community hat ihn wieder zurückgeholt.

Um wen geht es? TodayinTor ist einer der wichtigsten Spieler von Star Wars: The Old Republic. Er betreibt die gleichnamige Website todayintor.com, auf der er seit vielen Jahren Guides, Tutorials und News zum MMORPG verbreitet.

Am 21. Mai 2026 konnte er sich allerdings plötzlich nicht mehr einloggen. Der Launcher von SW:TOR vermeldete: „Es gibt ein Problem mit Ihrem Konto. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mails auf weitere Anweisungen.“ Doch er hatte keine E-Mail seitens der Entwickler erhalten.

Als die Website auch keinen Aufschluss über den Bann geben konnte, rief er den Telefon-Support des MMORPGs an. Dieser bestätigte ihm, dass es sich um einen Bann handelt, man sei dort aber nicht zuständig für Banns und könnte entsprechend nicht helfen.

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Rückkehr dank Community

Wie kam er zurück? Der mysteriöse Bann rief die Community von SW:TOR auf den Plan. Dort ist der Nutzer bekannt wie ein bunter Hund, und die Nachricht seines Banns sprach sich schnell herum. So wurde der Discord-Chat von SW:TOR und auch der Kundensupport wohl mit Anfragen von Spielern geflutet, was der Bann des so wichtigen Spielers soll.

Gleichzeitig haben sich auch andere Spieler auf Reddit zu Wort gemeldet, die auch in jüngster Vergangenheit einen unerklärlichen Bann erhalten hatten. Durch den Druck der Community musste der Spieler nicht lange auf seine Befreiung warten.

Am 22. Mai, einen Tag nach seinem Bann, meldete er sich wieder auf Reddit und verkündete, dass er wieder entbannt wurde.

Was haben die Entwickler zu seinem Fall zu sagen? Im Post auf Reddit bedankte sich der Spieler zunächst einmal bei den ganzen Menschen, die sich um ihn und seinen Account gesorgt hatten. Die Entwickler hätten seinen Account 10 Minuten, nachdem er ins Bett gegangen war, entbannt.

Gleichzeitig hätten sie ihm als Entschädigung zusätzliche Premium-Spielzeit auf den Account geladen. Der Bann selbst entstand laut der Aussage des Spielers durch ein falsch positives Anti-Cheat-Ergebnis. Der Spieler hat sich also nichts vorzuwerfen.

Wenn man nach etlichen Jahren eine Fan-Seite für ein MMORPG aufbaut und genau für dieses gebannt wird, muss das hart sein. Immerhin revanchierte sich die Community hierfür und brachte den Account alsbald wieder zurück. Eine andere Perspektive auf das MMORPG zu Star Wars gibt es hier: Das beliebteste MMORPG auf Steam sollte Neustart erhalten, unser Experte ist sich sicher: Heute würde es dominieren