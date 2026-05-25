Subnautica 2: Schallresonator freischalten und upgraden – So geht’s

In Subnautica 2 ist eines der wichtigsten Werkzeuge im Spiel der Schallresonator, doch diesen müsst ihr zuerst freischalten. Was er euch bringt und wie ihr ihn bekommen und freischalten könnt, erfahrt ihr hier.

Was kann der Schallresonator? Mit dem Schallresonator könnt ihr wie der Name schon sagt, Schall produzieren und auf Dinge aus der Nähe feuern. Lebewesen können dadurch kurz betäubt, während Gesteinsformationen und feste Mineralvorkommen abgebaut oder zerstört werden können.

Vor allem für den Abbau wichtiger Materialien ist der Schallresonator unverzichtbar. Viele seltene Ressourcen sind nämlich nur damit abbaubar, wie zum Beispiel die Leitungskristalle in der Nähe der Alien-Ruinen.

Der Schallresonator hat jedoch einen Haken, ihr müsst sehr nah an eure Ziele rangehen, um einen Effekt beim Abfeuern zu erzeugen. Dafür gibt es aber ebenfalls eine Alternative – den Rückkopplungsresonator. Dieser kann seine Schallwellen auf Reisen schicken und so auch entfernte Ziele mühelos treffen.

Wir zeigen euch nun, wie ihr beide Geräte erhaltet und das so einfach wie möglich.

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Schallresonator freischalten

Wie schalte ich den Schallresonator frei? Um den Schallresonator freizuschalten, müsst ihr insgesamt 2 herumliegende Exemplare scannen. Danach erhaltet ihr den Bauplan für das Gerät. Diese Geräte liegen oft wild verstreut an Ruinen oder Absturzstellen in Containern oder Anlagen. Einer der besten Fundorte stellt die „Alte Basis“ dar. Diese könnt ihr mit einem Signalmarker anpinnen und dorthin schwimmen oder fahren – diese befindet sich im Nordwesten der Map.

Dort angekommen müsst ihr jetzt in die Basis hinein und dann in den verschiedenen Räumen auf dem Boden oder Tischen Ausschau halten. Im Bereich findet ihr zwei Schallresonatoren und könnt so in einem Rutsch den Bauplan freischalten.

So sieht der Schallresonator aus (Quelle: YouTube)

Schallresonator upgraden

Wie kann ich den Schallresonator upgraden? Der Schallresonator ist die erste Stufe des Geräts, doch es gibt noch das Upgrade: den Rückkopplungsresonator. Hierbei müsst ihr ebenfalls wieder 2 Exemplare des Typs scannen. Einen findet ihr in der Nähe der Alien-Ruinen südöstlich von Forschungsaußenposten – haltet euch auf dem Kompass in Richtung 110 auf.

Hier empfiehlt es sich, einen Tiefenmodul mitzunehmen, wenn ihr mit der Kaulquappe unterwegs seid, denn ihr müsst sehr tief tauchen. Haltet den Kurs und schwimmt ungefähr 700 Meter in die Richtung, bis ihr ein Wrack der Aliens entdeckt habt, das eine offene Tür besitzt. Geht hinein und scannt den ersten Rückkopplungsresonator.

So sieht der Rückkopplungsresonator aus (Quelle: YouTube)

Geht nun aus dem Wrack raus und richtet euren Kompass nach Norden aus. Folgt dem Weg weiter in die Tiefe, bis ihr auf der rechten Seite eine weiß-leuchtende Höhle seht. Nähert euch dieser und schaut auf den Boden. Dort sollte sich ebenfalls ein weiteres Exemplar des Resonators befinden.

Hier findet ihr ein weiteres Exemplar (Quelle: YouTube)

Habt ihr beide Exemplare gescannt, könnt ihr jetzt auch das Upgrade herstellen. Um das zu können braucht ihr:

1x Schallresonator

2x Leitungskristall

2x Emailliertes Glas

2x Strontium

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr den Schallresonator und sein Upgrade herstellen könnt. In Subnautica 2 gibt es viele Dinge, die ihr erkunden könnt, und nicht alle wichtigen Materialien können leicht gefunden werden. Wir bieten euch deshalb eine Guide-Sammlung an mit Tipps und Tricks, die eure Reise durch das Meer erleichtern sollen: Subnautica 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht