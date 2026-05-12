Subnautica 2: Alle Infos zur Map

In Subnautica 2 werdet ihr euch erneut in einer riesigen Tiefseewelt wiederfinden. Für viele stellt sich aber die Frage, was mit der Map sein wird. Wie werden sich die Überlebenden zurechtfinden? Wird es eine Karte geben, auf der man sich orientieren kann? Laut dem Entwickler gibt es dazu schon einige Informationen.

Wird es eine Map geben? Eine klassische Map, auf die man zugreifen und zur Orientierung nutzen kann, sei so in der Form laut der Entwickler nicht geplant (Quelle: Reddit). Die Unterwasserwelt wird gigantisch und sich darin zurechtzufinden wird schwierig, doch die Entwickler haben einen logischen Grund, darauf zu verzichten.

Die Spielwelt wird viel vertikaler ausfallen, im Gegensatz zu anderen Konkurrenten des Genres. Durch die unterschiedlichen Tiefen des Meeres ist es dementsprechend schwieriger, all diese Bereiche auf eurer Karte übersichtlich in 2D darzustellen.

Ebenfalls wichtig sei den Entwicklern, euren Erkundungsdrang zu fördern, indem ihr danach strebt, das Unbekannte zu entdecken und euch in Gebiete zu wagen, die im Verborgenen liegen. Wenn ihr eine Karte hättet, würdet ihr schon in bestimmten Arealen wissen, was euch erwarten könnte.

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Wie soll ich mich ohne Map zurechtfinden? Im Grunde habt ihr zwei Optionen. Entweder ihr macht es wie im echten Leben und versucht euch im Kopf oder in einem Dokument eine eigene Map zu bauen. Dabei setzt ihr Marker und versucht euch so daran zu orientieren, wo sich eure wichtigen POIs befinden.

Oder ihr wartet darauf, dass auf Nexus Mods eine Mod veröffentlicht wird, mit dem eure Map kartografiert wird. So seid ihr zumindest nicht ganz aufgeschmissen, wenn ihr dazu neigt, euch zu verlaufen. Immerhin gibt es schon einige Informationen zu den Mods für Subnautica, denn wahrscheinlich wird es welche geben, jedoch nicht offiziell von den Entwicklern. Mehr dazu findet ihr hier: Subnautica 2: Mods – Wird es welche geben?



