Das meistgewünschte Survival-Spiel auf Steam verzichtet auf ein wichtiges Feature, könnte die Spieler verwirren

Das Survival-Spiel Subnautica 2 auf Steam hat angekündigt, auf ein klassisches Feature bewusst zu verzichten, doch die Spieler sind nicht alle zufrieden.

Was ist das für ein Feature? Bereits am 14. Mai 2026 soll das Survival-Spiel Subnautica 2 auf Steam starten. Schon vor dem Release haben die Entwickler jedoch verkündet, dass man bewusst auf eine Ingame-Karte verzichten möchte.

Das ist durchaus ungewöhnlich, zwar gab es auch im ersten Teil von Subnautica keine Karte, aber bei typischen Survival-Spielen gehört sie zum Grundgerüst. Doch Subnautica 2 macht eine Sache gewaltig anders.

Hier könnt ihr einen Trailer zu Subnautica 2 sehen:

Video starten Subnautica 2: Der erste Gameplay-Trailer zum Survival-Hit auf Steam Autoplay

Keine flache Karte

Was ist bei Subnautica 2 anders? Während die meisten Survival-Spiele auf einer überirdischen Welt spielen, die meist nur ein oder zwei Ebenen bietet, ist der Aufbau von Subnautica 2 viel vertikaler. So kann an einer Stelle weiter unten oder weiter oben im Wasser ein ganz anderer Points of Interest sein.

Entsprechend schwierig ist es auch, die Welt in eine 2D-Karte einzuzeichnen, die den Spielern dann hilft, sich zu orientieren. Für die Entwickler gibt es aber noch einen weiteren Grund, sich gegen die Karte zu entscheiden.

So erklärt einer der Entwickler, man wolle die Spieler die Welt selbst erkunden lassen und sie selbst mit der Welt interagieren lassen. Das steht für die Entwickler wohl konträr zu einer Karte, weshalb man sich letzten Endes nach vielen Debatten dagegen entschieden habe.

Wie sieht die Community das? Die Fans von Subnautica 2 sind unterschiedlicher Meinung. Während die Mehrheit kein Problem damit hat, auf eine Karte zu verrichten, auch weil sie etwas verwirrend sein könnte, sehen andere kein Problem in einer Karte und hätten sie lieber gehabt. So schreiben sie auf Reddit:

Monscawiz : „Ich stimme dem zu. Besonders angesichts dessen, wie dreidimensional die Welt ist, würde eine Karte den Spieler eher verwirren als ihm helfen.“

: „Ich stimme dem zu. Besonders angesichts dessen, wie dreidimensional die Welt ist, würde eine Karte den Spieler eher verwirren als ihm helfen.“ SquidFetus : „Mit den PC-Mods für Subnautica 1 und BZ funktioniert es perfekt, aber ich stimme zu, dass es beim ersten Durchspielen am besten ist, keine zu benutzen und die Signalbojen wie vorgesehen, als Orientierungshilfe zu verwenden. Für wiederholte Durchgänge allerdings? Ich liebe die Karte. Die Behauptung, dass es ‚nicht funktioniert‘, ist ein bisschen zu stark.“

: „Mit den PC-Mods für Subnautica 1 und BZ funktioniert es perfekt, aber ich stimme zu, dass es beim ersten Durchspielen am besten ist, keine zu benutzen und die Signalbojen wie vorgesehen, als Orientierungshilfe zu verwenden. Für wiederholte Durchgänge allerdings? Ich liebe die Karte. Die Behauptung, dass es ‚nicht funktioniert‘, ist ein bisschen zu stark.“ Gallonim : „Nein, Subnautica 2 sollte eine Karte haben […]“

: „Nein, Subnautica 2 sollte eine Karte haben […]“ EmeraldPistol: „Das erste Spiel hatte Signalbojen, wenn man eine Erinnerung an einen interessanten Ort brauchte, und die waren gut genug. Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht.“

Ob Subnautica 2 auch ohne Karte zum großen Erfolg wird, muss sich noch zeigen. Die Entwickler haben selbst lange debattiert, bevor sie zu der Entscheidung gekommen sind. Im Zweifelsfall müssen wieder Mods den Job erfüllen. Mehr zu Subnautica 2 erfahrt ihr hier: Nach 12 Jahren soll endlich Subnautica 2 kommen – Warum freuen sich so viele auf das Spiel?