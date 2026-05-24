Nutzer zeigt Brandgefahr am Zubehör vom Steam-Controller, Valve ermittelt bereits

Der Steam-Controller ist seit fast einem Monat erhältlich und bereits viele Gamer halten ihn in den Händen. Jetzt warnt ein Nutzer die Community vor einer Brandgefahr, die vom Zubehör des Controllers ausgehe.

Um welches Zubehör geht es? Der Reddit-User Toikka postete einen Beitrag im Subreddit zum Steam-Controller. Dort zeigte er den Puck (links im Titelbild) von seinem Gerät, auf dem eine leicht geschmolzene Stelle Plastik zu sehen ist. Daneben liegt das Armband einer Smartwatch – der Pixel Watch 3, um genau zu sein.

Der Puck ist ein Zubehör, das über USB-C angeschlossen werden kann. Anschließend kann über den Puck die Verbindung zum Controller hergestellt werden oder er kann geladen werden, indem er auf das Zubehör gelegt wird. Halten soll der Controller über einen Magneten.

Während die Uhr des Reddit-Users an einer eigenständigen Ladestation geladen wurde, kam das Band mit der metallischen Schnalle an die Pins des Pucks. Daraufhin soll es einen Kurzschluss gegeben haben und der Puck habe knisternde Geräusche gemacht.

Das Zubehör funktioniere noch und es bliebe nur ein optischer Schaden, laut dem User.

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Valve steht mit dem User in Verbindung

Wie steht Valve in Verbindung zum User? Toikka gab ein kleines Update in seinem Beitrag und schrieb, dass Valve, also das Steam-Hardware-Team, sich mit ihm in Verbindung gesetzt habe und bereits an dem Fall arbeite.

Sie wollen den Fall reproduzieren und werden vom User die Gegenstände zugeschickt bekommen, die fast zu einem Brand hätten führen können.

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Was sagen andere Teile der Community? Der Top-Kommentar mit über 600 Upvotes (Stand: 24. Mai, um 9:18 Uhr) nennt es eine wichtige Information, da der User das gleiche Uhrenband besitze.

Auch andere Kommentare danken Toikka für die Warnung. Weiter schreibt die Community, dass die Betriebsanleitung zwar eine Warnung zum Puck, zur Magnetisierung und eventuell entstehenden Funken gibt, allerdings könne es zu einem ähnlichen Vorfall kommen, wenn ein Metallarmband in der Nähe des Zubehörs getragen würde.

Dabei wird in den Kommentaren auch die Tatsache aufgezeigt, dass Freunde oder Familie den Controller und Puck benutzen könnten und eben nicht diese Warnungen in der Anleitung gelesen haben.

Auch MeinMMO-Tech-Autor Jan Hartmeyer hat sich bereits 4 Controller gekauft – natürlich für den eigenen Gebrauch mit Freunden und Familie – und ist überzeugt von der neuen Steam-Hardware. Er würde sogar nochmal 4 kaufen, wenn er sie denn brauchen würde: Ich hab 400 Euro für den neuen Steam Controller von Valve ausgegeben und bereue keinen Cent