Nach 10 Jahren Spongebob auf Twitch bricht der Streamer zusammen: „Es ist endlich vorbei“

10 Jahre lang war ein Streamer täglich 12 Stunden lang auf Twitch live. Immer mit dem gleichen Game, auf der Jagd nach dem nächsten Speed-Run-Rekord. Nun ist er zusammengebrochen und plant sein Ende auf Twitch.

Um welchen Streamer geht es? In einem Live-Stream am 14. Juni 2026 brach der Twitch-Streamer SHiFT zusammen. Dieser ist bereits seit 2014 Twitch-Streamer. Zum Zeitpunkt dieser News hat er laut Twitchtracker.com 702 Abonnenten und laut seinem Kanal 112.857 Follower.

Seit ca. 10 Jahren zockt er jeden Tag 12 Stunden. Meistens, wie auch für den 15. Juni 2026 angekündigt, spielt er Spongebob Schwammkopf: Schlacht um Bikini Bottom. Für das 2003 veröffentlichte Game stellte er mit 40 Minuten und 37 Sekunden den aktuellen Speed-Run-Weltrekord auf.

Im Stream vom 14. Juni zockte SHiFT wie geplant erneut sein Sponge-Bob-Game. Nach Abschluss des Kampfes gegen Robo-Patrick in den Abwasserkanälen von Bikini Bottom beginnt SHiFT aber zu weinen.

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Es ist endlich vorbei – Nach 25.000 Stunden in Spongebob ist Schluss

Warum ist er zusammengebrochen? Auf Twitch ist der Stream vom 14. Juni nicht mehr einzusehen. Allerdings lief er auch auf Kick, wo die Aufzeichnung noch vollständig zu sehen ist. Ab ca. 07:59:00, nach dem Abschluss eines Kampfes gegen Robo-Patrick, bricht SHiFT in Tränen aus.

Er sagt immer wieder, dass es vorbei sei, sie hätten es geschafft:

Es ist… es ist endlich vorbei. Es ist… es ist endlich vorbei, Mann. Wir haben es geschafft. Zwei… verdammte Jahre. Es ist… es ist endlich da. Ich hatte solche Schmerzen… beim Spielen dieses Spiels. Meine Hände werden verdammt noch mal abfallen, Mann. Ich glaube… ich glaube, das letzte Ding im letzten Jahr war alles, was ich noch in mir hatte. Es wird weitergehen. Es wird ewig weiterleben. Das ist alles, was ich je wollte. […]

Fast 90 Minuten lang berichtet SHiFT davon, dass es ihm schon länger physisch wie psychisch nicht mehr gut gehen würde. Konkret leide er seit 2024 bereits unter Schmerzen in den Händen. Er traue sich teilweise nicht mehr, die Knöpfe seines Controllers zu drücken, aus Sorge, sich weh zu tun. 25.000 Stunden in einem Spiel seien einfach zu viel für seine Hände gewesen.

Zudem vermisse er seine Freunde. Er vermisse es, Spaß zu haben und er vermisse es, Spaß am Streamen zu haben. Sich zu konzentrieren sei schwierig. Und entsprechend sei es an der Zeit, in den Twitch-Ruhestand zu gehen.

Wie geht es jetzt mit ihm weiter? SHiFT hat für August noch einen Subathon angekündigt, der auch in seinem Stream vom 14. Juni beworben wurde. Zudem ist für den heutigen 15. Juni bis hin zum 21. Juni weiterhin je acht Stunden volles Streaming-Programm angekündet.

Während seines Zusammenbruchs spricht SHiFT zwar ganz konkret davon, dass er sich von Twitch zurückziehen möchte, lässt aber auch durchscheinen, dass er den Event im August noch machen möchte. Er wolle auch weiterhin coole Dinge machen, bevor er sich aufhyped, das noch laufende Game abzuschließen.