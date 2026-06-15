Palworld 1.0: Alle Infos zu Release, Roadmap und Features des neuen Updates

Palworld ist bald so weit – der Release von Version 1.0 steht kurz bevor. Die Entwickler haben deshalb vieles für euch vorbereitet und wenn ihr wissen wollt, womit ihr rechnen könnt, zeigen wir euch in unserer Übersicht alle wichtigen Informationen zum kommenden Update.

Ich kann Palworld doch schon spielen, was ist also 1.0? Solltet ihr Palworld schon gespielt haben und euch nun fragen, was es mit Update 1.0 auf sich hat, dann könnt ihr euch freuen. Das Spiel mit den Taschenmonstern von Pocketpair verlässt bald seinen Early Access und bringt dafür viele neue Inhalte.

Ja, tatsächlich befand sich, trotz vieler Inhalte und unzähliger Spielstunden, in denen ihr euch durch Palworld geschlagen habt, das Spiel im Early Access. Es war also weder poliert, noch besaß es alle Inhalte, die sich die Entwickler zum vollständigen Release gewünscht hatten.

Mit dem kommenden Update wird sich das aber jetzt ändern. Viele wissen aber nicht, worauf sie sich freuen können und ob sich eine Rückkehr lohnt. All das und noch mehr erfahrt ihr hier.

Mit unserem Verzeichnis könnt ihr gerne zu den Punkten springen, die euch interessieren:

Video starten Palworld gibt ein Release-Datum für Version 1.0 bekannt Autoplay

Palworld 1.0: Release – Wann geht es los?

Wann hat 1.0 seinen Release? Der Release für 1.0 wurde auf den 10. Juli 2026 gesetzt.

Ich habe Palworld im Early Access gespielt, bekomme ich das Update kostenlos? Ja, ihr müsst keinen Aufpreis für die neuen Inhalte zahlen, wenn ihr das Spiel schon besitzt. Lediglich das Update auf eurer Plattform muss heruntergeladen werden und das ist kostenlos.

Erhöht sich der Preis von Palworld nach 1.0? Das ist sehr wahrscheinlich. Laut der FAQ auf Steam heißt es, das sich der Preis kurz vor oder nach dem offiziellen Release erhöhen könnte. Wer also noch schnell ein starkes Spiel erwerben möchte und das zu einem „guten“ Preis, sollte unbedingt vor dem Release von 1.0 zuschlagen. Derzeit kostet das Spiel auf den jeweiligen Plattformen wie folgt:

Steam: 28,99 €

Xbox Store: 29,99 € („kostenlos“ durch Game Pass Premium)

PlayStation Store: 28,99 €

Palworld 1.0: Infos zur Roadmap und alle neuen Features im Überblick

Gibt es eine übersichtliche Roadmap? Eine Roadmap, in der ihr sofort alle Neuerungen sehen könnt, gibt es nicht. Über den letzten Trailer, der auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, erhielten viele Fans schon mal einen kurzen Einblick über die kommenden Inhalte. Zudem hat Community-Manager John „Bucky“ Buckley ebenfalls Details auf X genannt mit denen ihr bald rechnen könnt.

Welche neuen Features bringt 1.0? Die Entwickler haben sich mächtig ins Zeug gelegt und neue Inhalte geschaffen, die euch wieder ins Spiel locken sollen. Dazu gehören:

Es kommen neue Pals ins Spiel, die ihr fangen könnt Evolutionen, wie man sie aus Pokémon kennt, wird es nicht geben – das haben die Entwickler verneint

Neue Regionen, darunter Zugang zum Weltenbaum. Den Baum den alle Spieler monatelang aus der Ferne gesehen haben, könnt ihr bald erreichen und erkunden. Eine neue riesige Insel mit neuen Orten soll damit in Palworld implementiert werden.

Story- und Progression-System wurde angepasst Es wird nun eine Story implementiert die euch tiefer in die Welt der Pals eintauchen lässt. Zudem soll die Geschwindigkeit im Early- sowie Mid-Game angepasst werden. Damit soll das Spielerlebnis runder werden und sich besser anfüllen.

Viele „Quality of Life“-Anpassungen Das Team hat an den Servern sowie der allgemeinen Verbindung gearbeitet. Das berüchtigte Rubberbanding-Problem sollte deshalb dank optimierter Lösungen nicht mehr ganz so penetrant sein. Zudem wurden weitere Anpassungen vorgenommen, diese sind aber noch nicht bekannt.



Palworld 1.0: Infos für Rückkehrer

Gibt es einen Server Wipe und verliere ich meinen Spielstand nach 1.0? Nein! Ihr werdet euren Spielstand trotzdem behalten können. Dazu gehören der Fortschritt sowie eure gebauten Basen. Es wird keinen Server Wipe geben. Die Entwickler empfehlen aber dennoch, allein für das Spielgefühl und wegen der Neuerungen, einen neuen Spielstand zu erstellen. So könnt ihr alle Inhalte besser erleben.

Ich möchte Palworld auf Steam kaufen, aber ich habe zuvor über den Game Pass gezockt – Gibt es eine Möglichkeit das Save Game auf Steam zu holen? Ja, die gibt es, jedoch ist sie etwas kompliziert. Ihr benötigt dafür am einfachsten den XGP-save-extractor auf GitHub. Hierbei handelt es sich um einen Script für Python, den ihr laufen lassen könnt. Dieser erzeugt dann nach einer kurzen Suche durch eurer Xbox-Verzeichnis viele Zip-Dateien mit den Speicherständen, die er unterstützt, darunter auch Palworld. Um das zu erreichen geht ihr wie folgt vor:

Aktiviert die .exe-Datei von XGP-save-extractor und lass den Vorgang laufen.

Sucht nun in eurem Verzeichnis, wo ihr den Extractor heruntergeladen habt nach den Dateien, die ihr braucht – in diesem Falle eine .zip-Datei von Palworld.

Geht nun auf Steam und fügt diese in den Ordner, in dem sich eure Welt befindet ein Ihr solltet euch davor einmal in Palworld eingeloggt haben damit Steam das Ordner-Verzeichnis anlegen kann.



Jetzt solltet ihr eure alte Welt von Palworld besitzen, die sich davor nur auf der Xbox Cloud befand. So könnt ihr weitermachen, wo ihr einst aufgehört habt.

Das waren alle wichtigen Infos, die ihr derzeit über Palworld 1.0 wissen solltet. Noch gibt es keine detaillierten Infos über die kommenden Änderungen. Sollte sich das ändern, werden wir unsere Übersicht anpassen. Seid ihr schon gespannt auf das Update oder hat sich Palworld für euch erledigt? Lasst es uns gerne erfahren! Mehr zu Palworld findet ihr zudem hier: Palworld stellt neues Pal vor, facht direkt die Diskussion um „diese spezielle Spielergruppe“ an