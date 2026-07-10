Palworld 1.0 bringt so viele neue Pals, dass die Community vor Freude ausrastet: „Oh mein Gott, wir gewinnen!“

Palworld 1.0 ist da und die Community kann sich nach dem Warten nicht nur vom Early Access verabschieden, sondern auf eine Menge neuer Freunde freuen. Eine solide Menge sogar.

Wie viele neue Pals wird es in 1.0 geben? Laut den Patch Notes auf Steam, die wir euch komplett auf der zweiten Seite zeigen, offenbart Pocketpair, dass die Welt von Palworld um 72 neue Pals erweitert wird, wodurch insgesamt 287 Kerlchen auf die Spielerschaft warten.

Diese 72 neuen Pals bestehen aus 47 komplett neuen Monstern und 25 neuen Varianten von bekannten Pals. Um auf diese zu stoßen, werden Spieler dazu aufgefordert, Sunreach, den World Tree und die anderen Regionen des Spiels zu erkunden.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Community hat richtig Bock auf die neuen Gesichter

Was sagt die Community zu dieser Neuigkeit? Die Community von Palworld, die brav und geduldig auf 1.0 gewartet hat, freut sich besonders auf die neuen Pals im Spiel, wie man den Patch-Notes-Reaktionen auf Reddit entnehmen kann: „72 NEUE PALS!!!!? Oh mein Gott, wir gewinnen!!!“ (Strong_Ideal6171)

Was gibt es außerdem Neues bezüglich der Pals? Neben den neuen Monstern haben einige Pals Redesigns erhalten, die seit dem Start von 1.0 von der Community entdeckt werden. Einige davon könnt ihr hier sehen:

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Die Reaktionen auf die Designs sind gemischt, es wird jedoch geschätzt, dass Palworld eine einheitlichere Designsprache findet, die nicht nur authentischer ist, sondern so manche Ähnlichkeiten zu Pokémon ändert, wie auch Lwmoms auf Reddit erwähnt:

„Ich bin froh, dass es nicht mehr nur Pflanzen-Liberlo und Temu-Kobalium gibt.“

Was sagt ihr zu der Anzahl der neuen Pals? Freut ihr euch, sie im Spiel zu entdecken? Oder findet ihr, es sind zu wenige? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Auf der nächsten Seite gibt es die gesamten Patch Notes zu lesen!