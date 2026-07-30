Ihr könnt ihn in den Filmen gar nicht sehen, aber ein Mann trägt dazu bei, dass Oppenheimer und The Odyssey so gut sind

Die musikalische Untermalung ist in Filmen und Serien genauso wichtig wie alles, was vor der Kamera passiert. Dabei bekam ein Mann die letzten Jahre viel Aufmerksamkeit und Preise, den man durchaus als neuen Hans Zimmer oder John Williams bezeichnen könnte.

Um wen geht es? Wer sich die letzten Jahre die Oscars angeschaut hat, wird bei den Musik-Preisen ein paar Mal den Namen Ludwig Göransson gesehen haben. Der 42-jährige Komponist arbeitete an vielen großen Filmen mit, zuletzt etwa an Die Odyssee von Regisseur Christopher Nolan.

Für viele große Filme komponierte er Soundtracks, aber seine Anfänge nahm er in einer absurden Comedy-Serie.

Video starten Trailer zur Adaption des griechischen Epos „The Odyssey“ von Christopher Nolan Autoplay

Eine Serie mit vielen Möglichkeiten

Wie verlief die Karriere von Ludwig Göransson? Zwar arbeitete er vorher schon an kleineren Kurzfilmen mit, doch eine seiner ersten großen Serien war die Comedy-Serie Community (2009-2015). Innerhalb der 6 Staffeln lieferte er der Serie viele Musikstücke.

Eine gar nicht so unkreative Arbeit, wenn man bedenkt, dass die Serie oft verschiedene popkulturelle Genres parodiert. Dadurch hatte man als Komponist wohl einige Möglichkeiten, seine Kreativität auszuleben. Bei der Serie traf er auch auf den Darsteller Donald Glover, der Troy spielt. Die beiden begannen eine Zusammenarbeit. Göransson produzierte das erste Album, das Donald Glover unter seinem Rapper-Pseudonym Childish Gambino veröffentlichte. Auch bei späteren Projekten des Rappers arbeiteten die beiden zusammen.

Während Community arbeitete er als Komponist auch an mehreren Kurzfilmen, aber auch bekannteren Filmen wie Wir sind die Millers oder Serien wie New Girl (2011-2018). Im Filmbereich arbeitete er ab 2013 auch mit einem alten Freund zusammen: Ryan Coogler.

2009 komponierte er Musik für den Kurzfilm Locks und 2013 für den ersten großen Spielfilm von Coogler, Fruitvale Station. Diese Zusammenarbeit ging noch weiter. Die beiden arbeiteten zusammen am Boxfilm Creed (2015), an den beiden Black Panther -Filmen (2018 und 2022) und am 2025 erschienenen Blood & Sinners.

Für Göransson zahlte sich das auch aus, denn bei der Oscarverleihung 2019 bekam er für Black Panther die Auszeichnung für die beste Filmmusik. Hier könnt ihr euch einen der Songs anhören:

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Nach weiteren Filmen wie Venom und Creed 2 war ein großer Punkt seiner Karriere die Musik in der Serie The Mandalorian (2019-2023) und die Zusammenarbeit mit Christopher Nolan in Tenet (2020). Das war nämlich nur der Anfang der beiden. 2023 komponierte Göransson die Musik für den Film Oppenheimer. Dafür hab es für den Komponisten bei der Verleihung 2024 den nächsten Oscar für Beste Filmmusik .

Auf seinen 3. musste er aber nicht lange warten. 2025 wurde er nochmal für seine Filmmusik belohnt, diesmal im Film Blood & Sinners, erneut ein Film von Ryan Coogler.

Wirklich Pause zu machen scheint der Mann aber auch nicht. Allein 2026 arbeitete er an 2 großen Filmen mit. So komponierte er die Musik für den Film The Mandalorian and Grogu und auch Nolan griff erneut auf ihn zurück, diesmal für Die Odyssee. Eine Nominierung dafür ist nicht unwahrscheinlich. Ein Stück aus diesem Film könnt ihr euch hier anhören:

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Auf einer Stufe mit Hans Zimmer und John Williams

Was macht Ludwig Göransson so gut? Wenn man an Filmmusik denkt, denkt man oft an Hans Zimmer oder John Williams. Die beiden prägen das Kino bis heute, Hans Zimmer etwa mit Gladiator (2000) oder Dune (2021) und John Williams beispielsweise mit Star Wars (1977) oder Der weiße Hai (1975). Aber Göransson könnte den Status erreichen.

Göransson gehört aktuell, dank der Arbeit mit Nolan, zu den größten Komponisten im Filmbereich, und was bei ihm so besonders ist, ist der Spielraum seiner Stile. Er setzt nicht einfach nur auf epische, orchestrale Soundtracks. Bei ihm klingt es jedes Mal anders, passend zum Film.

Für Blood & Sinners und Black Panther arbeitete er mit Hip-Hop als Genre. In The Mandalorian and Grogu experimentierte er mit den bekannten Songs aus der Serie, und in Oppenheimer untermalt er den Wissensdrang des Wissenschaftlers, aber auch die Tragik und Macht der Atombombe.

Sein Einsatz ist beeindruckend und zeigt sich auch in Die Odyssee. Um einen einzigartigen Sound zu kreieren recherchierte Göransson zu antiken griechischen Instrumenten, etwa dem Blasinstrument Aulos. Es gibt kein von damals erhaltenes Rohrblatt, weshalb man mit Experten zusammenarbeitete, um es nutzbar zu machen. Man rekonstruierte auch eine griechische Lyra, ein antikes Zupfinstrument (Quelle: YouTube).

Man kann zwar nicht absehen, ob er auch ein solches Vermächtnis erreichen wird wie Zimmer und Williams, wenn es so weitergeht, kann man aber davon ausgehen. Mit seinen letzten Werken schuf er auf jeden Fall besondere Filmsoundtracks, die die Filme erst so gut machen.

Was sagt ihr zu seiner Musik? Nehmt ihr sie wahr oder achtet ihr beim Schauen gar nicht darauf? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Eine Szene in Die Odyssee geisterte Nolan schon sehr lange im Kopf herum: „20 Jahre in meinem Kopf“: Christopher Nolan musste lange darum kämpfen, eine legendäre Szene ins Kino zu bringen



