Nach 49 Jahren hält der erste Star Wars noch immer einen Rekord, den wohl kein anderer Teil jemals brechen wird

Star Wars ist eines der erfolgreichsten Franchises, die es jemals gab. Das allein sollte keine große Überraschung sein. Sieht man sich die Zahlen jedoch genauer an, beeindruckt besonders der erste Film, dem bis heute kein anderer Ableger das Wasser reichen kann.

Wollt ihr euch alt fühlen? Dann passt auf: Nächstes Jahr feiert Star Wars seinen 50. Geburtstag. 1977 erschien Eine neue Hoffnung und markierte den Beginn der Sternensaga von George Lucas, die seit dem Kauf durch Disney im Jahr 2012 ohne ihn weitergeführt wird.

Zwar hat der Mäuse-Konzern die Schlagzahl der Releases mit Filmen und Serien deutlich erhöht, rein kommerziell war die Ära unter Lucas aber erfolgreicher. Eine neue Hoffnung hat sogar so viel Geld in die Kassen gespielt, dass der Film innerhalb des Franchise einen beeindruckenden Rekord hält. Auch wenn George Lucas selbst anfangs an einen Flop glaubte.

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Einsamer Spitzenreiter

Was ist der Rekord? Die Website Finance Buzz hat sich die Zahlen genauer angeschaut. Sie beziehen sich dabei nur auf die USA, weltweit dürfte es sich im Verhältnis aber kaum ändern.

Ohne die Inflation zu berücksichtigen, spielte Episode 4 rund 460 Millionen US-Dollar ein. Inflationsbereinigt sind das im Jahr 2026 satte 2 Milliarden US-Dollar an Einnahmen und über 1,9 Milliarden Profit. Bei einem inflationsbereinigten Budget von rund 80 Millionen ergibt das eine Steigerung von 2.400 %.

Damit eingerechnet sind allerdings auch Neuveröffentlichungen. Dem Bericht von Finance Buzz zufolge kam Eine Neue Hoffnung allein in den USA 3-mal ins Kino.

Zum Vergleich: Schon der Nachfolger, Das Imperium schlägt zurück, kommt nur auf eine Steigerung von 1.008 % (4 Neuveröffentlichungen). Dem Budget von 92 Millionen US-Dollar stehen Einnahmen von „nur“ 1 Milliarde gegenüber.

Diese Zahlen sinken, je näher wir der Gegenwart kommen. Der letzte Film der Skywalker-Saga, The Rise of Skywalker, erreichte nur eine Steigerung von 87 %. Solo hat sogar knapp 80 Millionen US-Dollar Verlust gemacht.

Interessanterweise kann Episode 4 aber auch in einer anderen Kategorie glänzen: Auf Rotten Tomatoes steht er bei einem Kritikerscore von 93 %, was sonst nur Das Erwachen der Macht und Das Imperium schlägt zurück vorweisen können.

Dass der Rekord von Eine neue Hoffnung zukünftig gebrochen wird, ist zumindest innerhalb von Star Wars unwahrscheinlich. Angesichts steigender Produktionsbudgets und allgemeiner Kosten wird es schwer, einen derart hohen Profit zu wiederholen. Kein Film seit der Disney-Übernahme kostete weniger als 165 Millionen US-Dollar, verglichen mit den 80 Millionen des Erstlings ist das eben ein großer Sprung.

Der Rekord von Eine neue Hoffnung untermauert den Status des Films als absoluter Klassiker und zeigt, dass er aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken ist. Welche Episode hätte eurer Meinung nach Platz 1 verdient? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. In unserem MeinMMO-Ranking haben wir nach Qualität geurteilt: Alle 15 Filme von Star Wars im Ranking