Fitness-Trainer verrät, wie ihr eure Begegnung mit Michael Myers am besten überlebt

Viele von uns lieben Horrorfilme mit ihren Killern wie Michael Myers, Jason oder Freddy. Aber was, wenn ihr ihnen in der Realität begegnen würden? Ein Fitness-Trainer hat einige Tipps parat, die uns auf die Begegnung vorbereiten könnten.

Auch wenn wir in Slashern gerne zusehen, wie Michael Myers und seine Artverwandten ihre Opfer auf grausame Art erledigen, will sich wohl keiner von uns selbst einem Killer stellen.

Sollte es dennoch so weit kommen, hat Andrew McKeown einige Tipps. Er ist beim Fußballteam San Diego Wave als Fitness-Coach tätig. Slash Film hat ihn zu diesem Thema befragt und seine Antworten liefern einen guten Überblick, worauf ihr achten solltet.

An dieser Stelle sei betont, dass das Ganze mit einem Augenzwinkern zu betrachten ist. In einer realen Gefahrensituation und der direkten Konfrontation schützt auch körperliche Fitness nur bedingt.

Mehr zu Michael Myers lest ihr auf MeinMMO – und auch im Halloween-Reboot von 2018 war er wieder dabei:

Video starten Halloween – Trailer zum Horror-Reboot aus 2018 Autoplay

Auf zum Training!

Wie sieht das Workout aus? In vielen Slasher-Filmen taucht der Killer unvermittelt auf und das Opfer muss schnell weglaufen. Da hilft es natürlich, über genügend Ausdauer zu verfügen, um auch längere Strecken problemlos zu bewältigen und den Verfolger im besten Fall abzuschütteln.

Der Fitness-Coach meint dazu:

Ich sprinte eine bestimmte Strecke, lege eine bestimmte Pause ein, sprinte erneut und verkürze dann die Pause. So konzentriert man sich auf diese Wiederholungsgeschwindigkeit und nicht nur auf die reine maximale Sprintleistung. Das macht man immer wieder und kann dann eventuell auch lineare Varianten davon einbauen – zum Beispiel durch die Straßen und zwischen Gebäuden hindurch laufen. Andrew McKeown

McKeown empfiehlt, dieses Training 3-4-mal pro Woche durchzuführen. Um weite Sprünge zu verbessern, könnte man Widerstandsbänder nutzen. Das Schwingen eines Vorschlaghammers würde zudem die Kraft im Rumpf und die Rotationfähigkeit des Körpers verbessern.

Wichtig sei außerdem, grundlegende Übungen zu trainieren. Darunter Kniebeugen oder Bankdrücken, um die allgemeine Körperkraft zu verbessern.

Bei einer Verfolgung können unvorhergesehene Dinge passieren und Szenarien eintreten, mit denen man nicht gerechnet hat. Um beispielsweise auf unebene oder instabile Oberflächen vorbereitet zu sein, sollte man Folgendes beachten:

„Ich würde viele Übungen auf einem Bein und mit einem Arm machen, einfach weil man sich möglicherweise auf einem instabilen Untergrund befindet. Dazu gehören Übungen wie das Bankdrücken mit der Langhantel, das einarmige Bankdrücken mit der Kurzhantel, das Überkopfdrücken mit der Langhantel und das Überkopfdrücken mit der Kurzhantel – beidarmig oder einarmig. Andrew McKeown

Eine andere Option wäre es, sich zu verstecken. Um sich dabei möglichst niedrig zu ducken, empfiehlt der Coach die Hüften und Waden zu dehnen, die Sprunggelenke zu verbessern und eine möglichst tiefe Kniebeuge hinzukriegen.

Durch Fangspiele kann die eigene Reaktionsfähigkeit trainiert werden, und natürlich ist auch Kampfsport eine valide Option. In beiden Fällen hilft es, einen Trainingspartner dabei zu haben. Wer also einen Freund hat, der ebenfalls gewillt ist, den nächsten Angriff von Michael Myers zu überstehen, erhöht seine Chancen enorm.

Abgesehen von der körperlichen Fitness kann natürlich auch schnelles Denken und Einfallsreichtum nicht schaden, um aus einer brenzligen Situation zu entkommen. Welche anderen Tipps hättet ihr gegen die diversen Killer? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Wenn ihr jetzt Lust auf Horror bekommen habt, findet ihr auf MeinMMO unsere Empfehlungen: 10 Horrorfilme, die alle Fans von gruseligen Geschichten gesehen haben sollten