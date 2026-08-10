Neues Koop-Spiel der Macher von Untitled Goose Game erreicht auf Steam sofort Traumwertungen

Mit „Untitled Goose Game“ konnten die Entwickler von House House vor 7 Jahren einen beeindruckenden Indie-Hit veröffentlichen und diverse Preise abräumen. Jetzt ist ihr neues Spiel auf Steam erschienen, und es begeistert erneut.

Was ist das für ein Spiel? „Big Walk“ ist laut den Entwicklern von House House ein „kooperativer Online-Walker-Talker“ und am 4. August 2026 auf Steam, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erschienen.

Wie bei ihrem Erstlingswerk „Untitled Goose Game“ steht auch in „Big Walk“ die kooperative Multiplayer-Erfahrung im Vordergrund, bei der ihr gemeinsam Rätsel lösen, Teamwork beweisen, Unsinn machen und gemeinsam abhängen könnt. Dabei könnt ihr „Big Walk“ nicht nur im Duo erleben, sondern auch das Chaos umarmen, wenn sich bis zu 12 Spieler gleichzeitig in einer Partie tummeln.

Dank Crossplay ist es dabei egal, auf welchen Plattformen eure Freunde spielen. Ein intergrierter, entfernungsbasierter Sprachchat soll die Kommunikation untereinander erleichtern.

Video starten Big Walk: Das neue Koop-Spiel der Macher von Untitled Goose Game im Launch-Trailer Autoplay

„So etwas habe ich noch nie gespielt“

Wie kommt „Big Walk“ an? Richtig gut! Zeitweise waren 46.409 Spieler gleichzeitig online, und das nur auf Steam (via steamdb.info). Auf Steam kommt der Koop-Spaß aktuell auf 91 Prozent positive Bewertungen, bei insgesamt 7.111 Rezensionen.

Verti feiert etwa in seiner Rezension auf Steam: „Ein echtes Juwel. Tolle Rätsel, wunderschöne Lichtstimmung, gutes Sounddesign und einfach ein entspanntes Spiel, das man gerne mit Freunden spielt.“

alger feiert auf Steam: „Dieses Spiel ist einfach unglaublich. Ich finde es absolut toll. Ich kann nur wärmstens empfehlen, es mit mehr als vier Spielern zu spielen.“

callmevampz ist auf Steam ebenfalls hin und weg: „Ein super süßes und unterhaltsames Spiel, das man mit seinen Freunden spielen kann! So etwas habe ich noch nie gespielt, ich kann es nur empfehlen!“

Kritikpunkte haben die Spieler bisher nur wenige. Vereinzelt berichten Spieler von Performance-Problemen und Abstürzen. Einige prallen zudem am grundsätzlichen Spielkonzept ab, vermissen einen Singleplayer-Modus oder finden den Preis von knapp 19 Euro für zu hoch. Aktuell könnt ihr euch „Big Walk“ für einen kleinen Release-Rabatt sichern, bis zum 18. August kostet es nur 14,24 Euro.

Habt ihr schon reingezockt oder wollt ihr „Big Walk“ ausprobieren? Und wie fandet ihr „Untitled Goose Game“ von House House? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Der Indie-Hit von 2019 kommt ebenfalls auf starke Wertungen, konnte mehrere Preise abräumen und sich noch im Release-Jahr mehr als eine Million Mal verkaufen. Um eine weitere Steam-Empfehlung geht es hier: Neues MMORPG auf Steam hat so viele Spieler wie nie: „Die besten investierten 15 Euro meines Lebens“