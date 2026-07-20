Neues MMORPG auf Steam hat so viele Spieler, verdrängt die etablierte Konkurrenz vom Treppchen

Ein klassenbasiertes MMORPG ist vor ein paar Tagen auf Steam in den Early Access gestartet und kann zeitweise so viele Spieler auf die Server locken, dass sogar die etablierte Konkurrenz alt aussieht.

Um welches MMORPG geht es? SpiritVale ist am 15. Juli 2026 auf Steam in den Early Access gestartet und möchte euch mit den folgenden Stärken auf die Server locken:

eine von den Klassikern des Genres inspirierte Spielerfahrung

7 Basis-Klassen, die sich zu besonderen Spezialisierungen ausbauen lassen

die Möglichkeit, sich aus zahllosen Ausrüstungsteilen, Karten, Juwelen und Artefakten spezialisierte Builds erstellen zu können

motivierendes Crafting-System sowie eine von den Spielern definierte Ökonomie

eine Welt voller PvE-Herausforderungen, Loot und

spannende PvP-Kämpfe in den Arenen, in denen es auf euren Skill sowie eure Strategie ankommt

faires Bezahlmodell ohne Pay2Win – alle Mikrotransaktionen sind rein kosmetisch

Kurz nach dem Early-Access-Start berichteten wir bereits, dass der Plan aufgeht. Zwar fallen die Rezensionen auf Steam vor allem aufgrund der technischen Server-Probleme durchwachsen aus, doch betonen viele Spieler: abseits dieser Startschwierigkeiten macht das neue MMORPG großen Spaß!

Video starten SpiritVale weckt im ersten Trailer nostalgische Erinnerungen an Ragnarok Online Autoplay

„ Die besten investierten 15 Euro meines Lebens“

Wie entwickelt sich SpiritVale seit dem Start? Sehr positiv. Die Steam-Rezensionen fallen zunehmend häufiger positiv aus. Waren zum Start nur 42 Prozent der Bewertungen positiv, sind es auf Steam mittlerweile 51 Prozent. Zudem steigen die Spielerzahlen. Laut steamdb.info waren am Wochenende zeitweise 19.364 Spieler gleichzeitig via Steam auf den Servern von SpiritVale.

Zur Einordnung: In unserer Liste der 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam hätte das für einen starken Platz 3 gereicht, hinter Black Desert (20.774 gleichzeitig aktive Spieler am Wochenende) und Final Fantasy XIV (23.495). Andere etablierte MMORPGs wie The Elder Scrolls Online, MIR4, Albion Online, Guild Wars 2 oder Star Wars: The Old Republic kommen auf deutlich weniger Steam-Spieler.

Um das beste Genre der Welt geht es auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem 6 Branchen-Experten verraten, warum es heute so schwer ist, ein erfolgreiches Online-Rollenspiel zu veröffentlichen. Reingeschaut:

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Woran hakt es noch? Die Server-Probleme vom Early-Access-Start beruhigen sich zwar langsam, doch kämpfen die Entwickler jetzt dafür mit anderen Herausforderungen: Viele Spieler der Demo nutzten den kostenlosen Zugang offenbar, um gegen die Regeln zu verstoßen und anderen die Spielerfahrung kaputt zu machen. Die Entwickler haben die Demo daher fürs Erste deaktiviert.

Außerdem kämpft das Team derzeit mit Bots. Auf Steam erklären die Verantwortlichen, dass man ein Bot-Hunter-Programm nutzen würde, das bereits mit großem Erfolg gegen die Schummler vorgeht. Man sei jedoch auf die Meldungen der Community angewiesen, um die Bots effizient bekämpfen zu können.

Was sagt die Community? Wer SpiritVale jetzt ausprobieren möchte, muss mangels Demo aktuell also die knapp 15 Euro investieren. Hier ein paar Stimmen von Leuten, die das bereits getan haben:

M4skedNE1L schreibt auf Steam: „1 Entwickler, der täglich Hotfixes raushaut. Die besten investierten 15 Euro meines Lebens.“

Norsgard erklärt auf Steam: „Ist von Ragnarök Online inspiriert, ein klassischer Grinder, nur Monster schnetzeln, keine Quests, kein Pay-to-Win.“

Tom B. Raider feiert auf Steam: „Nach doch paar Stündchen bin ich immer noch voll dabei, erinnert leicht an früher, als man abends Ragnarök Online angeschmissen hat und einfach seinen Spaß hatte. Daumen hoch!“

Wie sieht es aus: Habt ihr schon in SpiritVale reingespielt? Habt ihr es vor? Oder sucht ihr nach einem moderneren MMORPG, mit Quests und dem ganzen Gedöns? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Ein anderes Spiel auf Steam, das gerade abgeht, ist das hier: Palworld ist erfolgreich, wo andere scheitern, weil es etwas richtig gut macht: „Jedes Mal, wenn ich spiele, verliere ich 12 Stunden“