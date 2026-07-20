Palworld ist erfolgreich, wo andere scheitern, weil es etwas richtig gut macht: „Jedes Mal, wenn ich spiele, verliere ich 12 Stunden“

Palworld befindet sich schon seit fast zwei Wochen in der Vollversion. Normalerweise beobachtet man bei anderen Games desselben Genres, dass nach so einer Zeit die Spielerzahlen langsam sinken. Palworld 1.0 schafft hier das Gegenteil.

Wie sehen die Spielerzahlen aktuell aus? Die Vollversion von Palworld erschien am 10. Juli 2026, doch auch vorher tummelten sich um die 40.000 bis 50.000 Spieler gleichzeitig im Game. Seitdem steigen die Zahlen rasant an, wie auf SteamDB zu sehen ist.

Vor allem am Release-Wochenende gab es einen drastischen Anstieg. Hier zockten im Peak etwa 855.000 Spieler gleichzeitig auf den Servern des Survival-Games. Doch auch nach dem Wochenende konnte Palworld seine Spielerzahlen halten – oder sogar noch steigern.

Aktuell tummelten sich über 961.000 Spieler innerhalb der letzten 24 Stunden im Game. Es ist zu erwarten, dass diese Zahl sogar noch einmal übertroffen wird innerhalb der nächsten Tage.

Bei vielen anderen Games flaut das Interesse nach dem Release-Wochenende ab und die Spielerzahlen beginnen langsam zu stagnieren oder sogar zu sinken.

Vor allem bei Palworld wären schwindende Spielerzahlen keine Verwunderung, denn das Game ist bereits seit vielen Jahren im Early Access. Doch für viele Spieler macht Palworld eine Sache richtig.

Video starten Palworld zeigt im Launch-Trailer die neuen Inhalte zu 1.0 Autoplay

Palworld zieht in seinen Sog

Was macht das Game laut Spielern richtig? Auf Reddit feiern viele Fans, dass die Spielerzahlen auch so viele Tage nach dem Release immer noch steigen. Ihnen zufolge lege es vor allem daran, dass man dieses Gefühl verspürt, „nur noch eine Sache” erledigen zu wollen.

Das Spiel lenke einen ständig auf lohnenswerte Weise ab. Man ziehe beispielsweise los, um eine bestimmte Ressource zu farmen, würde aber mit dem Entdecken neuer Pals oder Baupläne enden.

Es gäbe immer etwas zu tun, aber ohne künstlichen Zeitdruck. Das mache sich auch in der Spielzeit bemerkbar, wie ein User schreibt:

Als es herauskam, habe ich es unheimlich oft gespielt. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Ich habe darüber nachgedacht, wieder damit anzufangen, aber jedes Mal, wenn ich gespielt habe, habe ich irgendwie 12 Stunden meines Tages verloren.

Vor allem das Min-Max-Breeding und das Sammeln der Pals würden unheimlichen Spaß machen.

Womit verbringt ihr eure Zeit in Palworld? Erlebt ihr auch so ein Phänomen, dass ihr „nur noch eine Sache” erledigen wollt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Übrigens: Falls ihr euch auch so sehr mit dem Breeding beschäftigt wie einige User auf Reddit, dann hat MeinMMO die passenden Online-Rechner für euch. Hier findet ihr die Rechner mit den effizientesten Zuchtergebnissen: Palworld: Breeding Calculator – Die besten Online-Rechner für die effizientesten Zuchtergebnisse bei Pals