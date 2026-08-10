Einer der größten YouTuber für MMORPGs feiert aktuelle Alternative zu Genshin Impact, weil sie euren Geldbeutel respektiert 

DragonSword: Awakening überzeugt den YouTuber TheLazyPeon, der sonst für MMORPGs bekannt ist, mit seinem Gameplay. Das ist ein voller Erfolg für die Entwickler, denn sie blickten vor dem Start auf Steam auf eine holprige Geschichte zurück.

Was findet der YouTuber daran gut? DragonSword: Awakening startete in Südkorea als typisches Open-World-Spiel im Anime-Stil, allerdings mit Gacha-Mechaniken. Doch nur einen Monat nach dem Release trennte sich das Entwicklerteam vom Publisher.

Nach der Trennung von Publisher Webzen entschied sich das Entwicklerteam von Hound13, sämtliche Gacha-Mechaniken aus dem eigenen Spiel zu entfernen und es auf Steam zu veröffentlichen. Und das findet auch TheLazyPeon gut:

Man erhält das komplette Spiel für den einmaligen Kaufpreis und der Fortschritt hängt rein vom Spielen und Grinden ab, nicht vom Geldbeutel.

Es gibt keine täglichen Zeitbarrieren wie fehlende Ausdauer oder Banner-Pulls.

Es gibt universelle Ingame-Materialien, um Charaktere freizuschalten. Sie können für jeden beliebigen Helden verwendet werden.

Das komplette Video könnt ihr euch hier ansehen:

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Hinzu gibt’s einen Daumen hoch für das strategische Kampfsystem. Es gibt kein reines Button-Mashing und Status-Effekte schalten mächtige Tag-Team-Angriffe frei. Weiteres Lob erhalten die lebendige Welt und der Fokus auf Mounts.

Abkehr von Gacha-Mechaniken kommen gut an

Warum respektiert es den Geldbeutel? Sobald die eigenen Items leer sind, müssen in Gacha-Spielen nämlich weitere Materialien im hauseigenen Shop mit Echtgeld gekauft werden, um noch mehr Banner zu holen. Dadurch erhält man die Chance auf bestimmte Charaktere. Es gibt aber nie eine Garantie, dass man einen bestimmten Charakter erhält.

Video starten DragonSword Awakening: Action-Anime-RPG stellt sich im Launch-Trailer vor Autoplay

Außerdem gibt es eine natürliche Begrenzung, beispielsweise durch Ausdauer oder Energie, die euch einen weiteren Spielfortschritt nicht erlaubt. Doch auch das kann häufig umgangen werden – und zwar mit Echtgeld.

Ihr könnt euch vorstellen, dass da manchmal horrende Summen bei rauskommen, wenn man viel Zeit mit seinem liebsten Gacha-Spiel verbringt. Solche Großinvestoren werden auch Whales genannt. Dass solche Mechaniken entfernt wurden und es lediglich beim Kaufpreis bleibt, gefällt dem YouTuber ungemein.

Was haltet ihr von dem Spiel? Konntet ihr bereits reinschnuppern oder werdet ihr es euch mal genauer ansehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Solltet ihr euch und euren Geldbeutel unter Kontrolle haben, könnt ihr aber in die Welt der Gacha-Spiele schnuppern. Ein kommendes Game setzt dabei ebenfalls auf Echtgeld und viele spannende Charaktere. Es erscheint bald auf Steam: Ein neues Gacha-Game ist von euren liebsten Shonen-Animes inspiriert, soll sich so von Konkurrenten wie Genshin Impact abheben