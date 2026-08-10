Weil mir die Lore von Warhammer 40.000 zu komplex ist, liebe ich die Aliens, die einfach nur essen wollen

MeinMMO-Redakteurin Caro stieß durch ihre Vorliebe für das Bemalen von Tabletop-Miniaturen schließlich auch unausweichlich auf Warhammer. Von der Lore und der Politik wird sie (noch) nicht ganz abgeholt, dafür umso mehr von kleinen und großen verfressenen Alien-Insekten.
Nachdem ich vor etwas über einem Jahr nach Dungeons & Dragons auch Miniaturen verfallen bin und regelmäßige Ausflüge in lokale Tabletop-Läden keinem Stadtbesuch mehr entkommen können, fand ich immer mehr Interesse an Warhammer. Vor allem an ihren Miniaturen.
Mir ist bewusst, wie riesig die Fanbase ist und wie viel Lore, Politik und Worldbuilding in dem Universum stattfindet. Mich persönlich konnte Warhammer nicht so schnell abholen wie beispielsweise D&D.
Während ich (trotz genauso viel Lore) in D&D das Gefühl hatte:
Hier darfst du wirklich alles tun, fühlte ich mich für Warhammer irgendwie nicht interessiert genug an Space Marines, den Armeen voller heftiger Rüstungen und all der Politik, die so gegenwärtig ist.
Ich dachte, ich hätte Warhammer und ihre Armeen für mich abgeschrieben … Gäbe es da nicht eine Spezies an Kerlchen, in die ich mich leider prompt verliebte: Tyraniden.
Ich könnte euch nun mit ein bisschen Recherche ein dickes Lore-Piece hinlegen und einen auf Mini-Benedict machen, unseren wahrhaftigen Warhammer-Experten hier bei MeinMMO – doch da kam er mir bereits zuvor:
Ich möchte aus der Perspektive einer neugierigen Warhammer-Anwärterin sagen, wieso die Tyraniden, ganz nebenbei die stärkste Fraktion in ganz Warhammer 40.000, für mich einfach perfekt sind.
Erstens, sie haben einfach ein unschlagbares Design
Das Design der Tyraniden war der Grund, wieso ich überhaupt auf die aufmerksam geworden bin. Fette Rüstungen und gepanzerte Fahr- und Flugzeuge lassen mich kalt, aber Monster, die teilweise aussehen können wie Raptoren, Xenomorphe, Kaiju-Kreaturen mit Klingen oder Tentakeln oder auch teilweise einfach alles zusammen?
Wie könnte ich jemals einen Mann in einem Rüstungsanzug cooler finden als diese Dinger?
Vor allem der Schwarmbote hat es mir angetan, meinen ersten Tyraniden, den ich bereits gekauft und auch komplett bemalt habe.
Zu meinen anderen Favoriten gehören jedoch auch der Parasit von Mortrex (Fledermaus-Alien-Feini), die Hormaganten (Raptor-Alien-Feinis), aber auch der Brocken eines Harridan (Drachen-Alien-Feini), der schlappe 430 Euro kostet und den ich mir vermutlich niemals mit gutem Gewissen anschaffen könnte, aber trotzdem einfach geil finde.
Zweitens, ihr Ziel ist unkompliziert, aber verständlich
Tyraniden haben eigentlich nur ein Ziel, und das ist Fressen. Fressen, so viel wie geht. Alles ist Fressen. Und Fressen ist toll. Das respektiere ich.
Tyraniden legen keinen Eid ab, folgen keinem Imperium, bauen keine Waffen, hegen keinen Groll – kurz gesagt: Sie sind unkomplizierte Vielfraße, denen total egal ist, wer oder was sich vor ihnen befindet. Für sie ist alles Biomasse.
In einer Welt, in der die Lore so tief geht, sind die Tyraniden erfrischend simpel, und das find ich als Einsteigerin einfach chillig.
Drittens, Tyraniden sind leere Leinwände
Ja, im übertragenen Sinn sind alle unbemalten Miniaturen leere graue Leinwände, aber bei Tyraniden find ich das besonders relevant. Unter den Tyraniden gibt es zwar verschiedene Arten, die allesamt dem Schwarmbewusstsein folgen, doch unter ihnen gibt es keine namentlichen Legenden wie bei anderen Armeen aus Warhammer. Oder zumindest nicht genügend, die ihre eigenen Geschichten haben oder im Rampenlicht stehen. Sie sind eben einfach die Viecher.
Als jemand, die ihren Miniaturen schnell viel zu viel Persönlichkeit zuschreibt, obwohl es sich um Plastikfiguren handelt, ist das ideal. Mein bemalter Tyranid entsteht aus meinem Gedankengang, ist in der Lore nicht bereits in die Geschichte eingegangen, sondern „nur“ einer von vielen. Und genau das finde ich so schön. Denn das macht ihn zu „meinem“.
Wie steht ihr zu Tyraniden? Seid ihr auch ein Fan von den verfressenen Aliens? Oder habt ihr euch in eine andere Armee verliebt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!
Tyraniden haben eine ganz tiefe Verbindung zum Essen und so ist es nicht verwunderlich, dass jemand auf eine … besondere Idee gekommen ist: Eine ganze Tyraniden-Armee, die selbst zur Biomasse für Fans wird: Tyraniden fressen sich buchstäblich durch das Universum von Warhammer 40.000, doch könnt ihr den Spieß umdrehen
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Kommentare
Mein erster Gedanke war Nurgle. Diese Ähnlichkeit…. ;p
stimmt, hätte auch gepasst! 😄
Tyraniden bauen keine Waffen ist ja auch nur so semikorrekt 😉
Abgesehen davon, dass streng genommen quasi jeder Tyranide eine lebende Biowaffe ist, konstruieren sie durchaus Waffen, zwar organische Waffen von denen man streng genommen behaupten könnte “die werden gezüchtet und nicht gebaut” aber Zucht ist halt biologisches Bauen. 🙂
… FAIR 😅
Schön dass du meine Kritik mit Humor nimmst (so war sie nämlich gedacht). Da hab ich leider in 40k Foren und Gruppen schon ganz anderes erlebt.
Ich bin vor kurzem auf große Modelle gestoßen, also Actionfigurengröße. Sind auch perfekt als Einstieg in die Malerei weil man an großen Flächen üben kann und dann sukzessive kleiner wird. Aktuell liebäugle ich mit einem Genestealer, leider fehlt vor dem “Sommerurlaub” im Oktober die Zeit.
Hey, ich lerne was Warhammer betrifft noch sehr viel, da freu ich mich immer gern! Ich hab auch eine Schwäche für große “Minis”, ich hab nur immer das Gefühl: Ja, die sind vielleicht “leichter” was die Flächen betrifft, verzeihen aber auch nicht so gut Fehler, wie es kleine Minis tun. Da sehen die Modelle mit dem gleichen Abstand doch recht anders aus, was den Skilllevek betrifft.
Ich bemale gerade die größte Mini, die ich jemals bemalt habe – einen Drachen, der noch größer als der Norn Emissary ist – und ich bin teilweise so am Sweaten, wenn manche Stellen “schlimmer” aussehen, als die bei meinen kleinen Kerlchen 😅
Ich habe mich bei meiner Warhammer-Miniatur-Ansammlung nicht konkret einer Fraktion verschrieben, sondern bemale das, was ich optisch ansprechend finde. In meinem Pile Of Shame findet man also so quasi jede Fraktion.
Tyraniden haben in meinen Augen denselben Vorteil wie viele Einheiten des Chaos: das Organische. Man kann auf ihnen herrlich Farbverläufe kreieren, ohne groß auf auferlegten Begrenzungen zu achten wie das die Plattensegmente eines Space Marines z.B. tun.
Marines mag ich deshalb, weil ihre Formen herrlich funktionieren, um Lichtreflexionen darzustellen. Oder, um Non-Metallic-Metal zu pinseln.
Gerade letzteres kann man sogar noch weiter übertreiben mit Necrons.
Und dann kann man perfektes Layering für Hauttöne bei Orks üben, weil man keinen “realistischen” Hautton treffen muss wie bei Menschen.
Für jede Fraktion brauche ich unterschiedliche Kombinationen aus Techniken und das ist, was für mich Miniature Painting so abwechslungsreich macht.
Ja, das kann ich definitiv verstehen! Es gibt auch einige Minis, die keine Tyraniden sind, und die ich trotzdem sehr gerne bemalen würde, einfach weil ich sie hübsch finde. Ich bin persönlich auch einfach ein Fan von organischen Minis, bin einfach nicht so ein Rüstungs-Liebhaber, außer meine D&D-Heldinnen und Helden tragen halt eine. Da will ich mich definitiv noch mehr in NMM einarbeiten, das finde ich immer so beeindruckend.
Ich möchte demnächst definitiv noch den Parasit von Mortrex bemalen, aber ich bin auch auf einen Kroot-Krieger aufmerksam geworden, einfach, weil ich sein Reittier (Kalamandra?) so toll finde. Den muss ich mir einfach vorknöpfen!
Mein erklärtes Ziel ist, jeden Primarchen einmal angepinselt zu haben – da hab ich dann auch schön Abwechslung. Bisher habe ich zumindest Roboute Guilliman fertig (der ganze Trim an der Rüstung mit NMM, frage nicht, was das für ein Kampf war), Alpharius aus 30k als Resin-Cast von Forgeworld steht noch rum, ebenso wie Fulgrim als Dämonenprinz, sogar noch eingeschweißt. Lion el’Johnson habe ich zu 50% fertig, aber schon seit über nem Jahr. Da hab ich das Schwert verkackt und ihn deshalb zur Seite gelegt.
Hoffe, die fehlenden Primarchen kommen irgendwann auch noch in Plastik, ich find das einfach angenehmer anzumalen als die Forgeworld-Resin-Figuren.
Das ist auch ein gutes Projekt, sehr nice! Wenn du etwas “verkackst” – tendierst du dazu, drüberzumalen? Oder hast du da schon mal mit Farbentferner gearbeitet?
Also wenn etwas scheiße aussieht, gibt es für mich drei Optionen
a) drüber malen, sofern es keine Details damit zu stark “clogged”, weil 20 Schichten Farbe drauf sind (funktioniert selten)
b) komplette Miniatur strippen (erst Isopropanol-Bad, gefolgt von Zahnbürste, danach Ultraschallreiniger) und von vorne beginnen (funktioniert gut, ist aber aufwändig und zeitintensiv)
c) Mini auf den Stapel aller halb angemalten Figuren legen (passiert in 85% der Fälle), bis ich irgendwann doch wieder Bock drauf bekomme (praktisch noch nie passiert).
Punkt b) funktioniert am Besten, wenn man in Sub Assemblys arbeitet. Das mach ich aber auch nicht immer, weil’s oftmals nicht sinnvoll möglich ist, gerade mit nem zenithal pre shade.
Ja, Option a) will ich definitiv vermeiden. Das war früher meine Lösung und sieht aber einfach scheiße aus, anders kann ichs nicht beschreiben. Option b) will ich selbst mal testen, vor allem bei ein paar meiner ersten Minis, die eigentlich schick sind aber durch meinen Paintjob verunstaltet wurden … Bisher bin ich (leider) auch jemand, der wohl oder übel Option c) nachgeht, auch wenn ich es nicht gerne tue.
Teil des Schiffs, Teil der Crew!
Muhahaha!