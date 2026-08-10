Weil mir die Lore von Warhammer 40.000 zu komplex ist, liebe ich die Aliens, die einfach nur essen wollen

MeinMMO-Redakteurin Caro stieß durch ihre Vorliebe für das Bemalen von Tabletop-Miniaturen schließlich auch unausweichlich auf Warhammer. Von der Lore und der Politik wird sie (noch) nicht ganz abgeholt, dafür umso mehr von kleinen und großen verfressenen Alien-Insekten.

Nachdem ich vor etwas über einem Jahr nach Dungeons & Dragons auch Miniaturen verfallen bin und regelmäßige Ausflüge in lokale Tabletop-Läden keinem Stadtbesuch mehr entkommen können, fand ich immer mehr Interesse an Warhammer. Vor allem an ihren Miniaturen.

Mir ist bewusst, wie riesig die Fanbase ist und wie viel Lore, Politik und Worldbuilding in dem Universum stattfindet. Mich persönlich konnte Warhammer nicht so schnell abholen wie beispielsweise D&D.

Während ich (trotz genauso viel Lore) in D&D das Gefühl hatte: Hier darfst du wirklich alles tun , fühlte ich mich für Warhammer irgendwie nicht interessiert genug an Space Marines, den Armeen voller heftiger Rüstungen und all der Politik, die so gegenwärtig ist.

Ich dachte, ich hätte Warhammer und ihre Armeen für mich abgeschrieben … Gäbe es da nicht eine Spezies an Kerlchen, in die ich mich leider prompt verliebte: Tyraniden.

Video starten Die Fraktion der Tyraniden im Tabletop zu Warhammer 40.000 Autoplay

Ich könnte euch nun mit ein bisschen Recherche ein dickes Lore-Piece hinlegen und einen auf Mini-Benedict machen, unseren wahrhaftigen Warhammer-Experten hier bei MeinMMO – doch da kam er mir bereits zuvor:

Hier ist der passende Artikel Mehr zum Thema Tyraniden sind in Warhammer 40.000 eine der größten Bedrohungen und das hat einen Grund von Benedict Grothaus

Ich möchte aus der Perspektive einer neugierigen Warhammer-Anwärterin sagen, wieso die Tyraniden, ganz nebenbei die stärkste Fraktion in ganz Warhammer 40.000, für mich einfach perfekt sind.

Erstens, sie haben einfach ein unschlagbares Design

Das Design der Tyraniden war der Grund, wieso ich überhaupt auf die aufmerksam geworden bin. Fette Rüstungen und gepanzerte Fahr- und Flugzeuge lassen mich kalt, aber Monster, die teilweise aussehen können wie Raptoren, Xenomorphe, Kaiju-Kreaturen mit Klingen oder Tentakeln oder auch teilweise einfach alles zusammen?

Wie könnte ich jemals einen Mann in einem Rüstungsanzug cooler finden als diese Dinger?

Vor allem der Schwarmbote hat es mir angetan, meinen ersten Tyraniden, den ich bereits gekauft und auch komplett bemalt habe.

Zu meinen anderen Favoriten gehören jedoch auch der Parasit von Mortrex (Fledermaus-Alien-Feini), die Hormaganten (Raptor-Alien-Feinis), aber auch der Brocken eines Harridan (Drachen-Alien-Feini), der schlappe 430 Euro kostet und den ich mir vermutlich niemals mit gutem Gewissen anschaffen könnte, aber trotzdem einfach geil finde.

Caros Lieblingstyraniden (Bildquelle: Warhammer DE)

Zweitens, ihr Ziel ist unkompliziert, aber verständlich

Tyraniden haben eigentlich nur ein Ziel, und das ist Fressen. Fressen, so viel wie geht. Alles ist Fressen. Und Fressen ist toll. Das respektiere ich.

Tyraniden legen keinen Eid ab, folgen keinem Imperium, bauen keine Waffen, hegen keinen Groll – kurz gesagt: Sie sind unkomplizierte Vielfraße, denen total egal ist, wer oder was sich vor ihnen befindet. Für sie ist alles Biomasse.

In einer Welt, in der die Lore so tief geht, sind die Tyraniden erfrischend simpel, und das find ich als Einsteigerin einfach chillig.

Drittens, Tyraniden sind leere Leinwände

Ja, im übertragenen Sinn sind alle unbemalten Miniaturen leere graue Leinwände, aber bei Tyraniden find ich das besonders relevant. Unter den Tyraniden gibt es zwar verschiedene Arten, die allesamt dem Schwarmbewusstsein folgen, doch unter ihnen gibt es keine namentlichen Legenden wie bei anderen Armeen aus Warhammer. Oder zumindest nicht genügend, die ihre eigenen Geschichten haben oder im Rampenlicht stehen. Sie sind eben einfach die Viecher.

Als jemand, die ihren Miniaturen schnell viel zu viel Persönlichkeit zuschreibt, obwohl es sich um Plastikfiguren handelt, ist das ideal. Mein bemalter Tyranid entsteht aus meinem Gedankengang, ist in der Lore nicht bereits in die Geschichte eingegangen, sondern „nur“ einer von vielen. Und genau das finde ich so schön. Denn das macht ihn zu „meinem“.

Wie steht ihr zu Tyraniden? Seid ihr auch ein Fan von den verfressenen Aliens? Oder habt ihr euch in eine andere Armee verliebt? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Tyraniden haben eine ganz tiefe Verbindung zum Essen und so ist es nicht verwunderlich, dass jemand auf eine … besondere Idee gekommen ist: Eine ganze Tyraniden-Armee, die selbst zur Biomasse für Fans wird: Tyraniden fressen sich buchstäblich durch das Universum von Warhammer 40.000, doch könnt ihr den Spieß umdrehen