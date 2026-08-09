Ein Mutant aus Marvel ist so mächtig, dass er eigentlich unsterblich ist – Das Film-Studio hat ihn trotzdem unspektakulär erledigt

Die Mutanten der X-Men haben manchmal nützliche, manchmal skurrile und manchmal einfach mächtige Fähigkeiten. Davon sieht man viele auch in den Filmen von 20th Century Fox. Doch einer dieser Mutanten hätte eigentlich nicht sterben dürfen, weil das seiner Fähigkeit widerspricht.
Um welchen Mutanten geht es? Im Universum der X-Men gibt es viele Mutanten, die gar nicht mal kämpferische Fähigkeiten haben, aber dennoch unglaublich mächtig sind. Darunter ist auch Darwin, der mit echtem Namen Armando Muñoz heißt. Er debütierte X-Men: Deadly Genesis Nr. 2 und ist eher ein Nebencharakter der X-Men.
Seine Fähigkeit ist, wie sein Name schon verrät, dass er sich an jede Situation und an jede Umgebung anpassen kann. Damit ist er quasi unzerstörbar. Ist er etwa unter Wasser, können ihm Kiemen wachsen, damit er überlebt. Das einzige Manko an seiner Fähigkeit ist, dass er nicht kontrollieren kann, wie er sich anpasst.
Er hat sogar einen Filmauftritt. In X-Men: First Class war er ein Mutant, der sich gegen den Schurken Sebastian Shaw gestellt hat. Doch im Film wird seine Fähigkeit ignoriert, obwohl sie vorher erklärt wird.
Darwin hätte im Film überleben müssen
Was passiert mit Darwin in X-Men: First Class? Darwin ist einer der vielen Mutanten, die im Film auch auf den Schurken Sebastian Shaw treffen. Vorher zeigte sich eine Gruppe junger Mutanten ihre Fähigkeiten. Darwin steckt einen Kopf ins Aquarium und erhält plötzlich Kiemen.
Später im Film taucht Sebastian Shaw auf und sagt den jungen Mutanten, dass sie sich auf seine Seite schlagen sollen, wer es nicht tut, ist sein Feind. Auch Darwin schlug sich auf seine Seite, aber eigentlich nur als Falle. Ein anderer Mutant schoss in einem Moment der Unachtsamkeit mehrere Energieschüsse auf Shaw, während Darwin eine Mutantin schützte.
Shaw kann Energie absorbieren und das tat er auch. Darwin versucht, Shaw anzugreifen, doch er tötet ihn dann mit einer kleinen Energiekugel, die ihn von innen heraus vernichtet. Das Problem daran ist, er hätte sich eigentlich anpassen müssen. Das wirkt besonders skurril, weil vorher seine Fähigkeit sogar erklärt wird.
In einem Comic-Event kämpfte Darwin sogar gegen den Hulk. Seine Fähigkeit sorgte dann dafür, dass Darwin sich automatisch teleportierte, um zu entkommen. Es ist also eigentlich nicht möglich, dass er stirbt (via YouTube). Darwin ist kein mächtiger Kämpfer, der viele Leute besiegen kann, aber er selbst kann auch nicht besiegt werden, denn er passt sich einfach an.
Warum hat man ihn sterben lassen? Man könnte vermuten, dass die Autoren keinen anderen Ausweg wussten, um ihn zu besiegen. Da er aber kein großer Charakter im Film ist, hätte man das Problem auch anders lösen können, ohne seine Fähigkeit zu ignorieren. Einen anderen
Fehler von Marvel findet ihr hier: Ein Logikfehler bei Marvel sorgt dafür, dass Spider-Man in seinem ersten Film gar nicht existieren sollte
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Kommentare
Danke für dein Beitrag.
Die Anpassung bedeutet ja «Alles»
Es gibt auch immer jegliche Deutungen. Es kann sich ja auf alles immer eine Bedeutung gefunden haben.
Das heißt:
– Diese Fähigkeit liefert dass es sich nicht stirbt
– Es kann aber auch beschrieben sein und in die Deutung mit rein genommen werden …
… dass eine Kugel ihn trifft hinsichtlich der harmlosen Verkörperung und die Verwandlung nicht einsetzt. Die Kugel ist im Inneren dann aktiv und löst alles auf.
– Wenn die Deutung ist — dass die Verwandlung fehlerlos zeitlos flink ist …
… ist die Situation mit keinerlei Verwundbarkeit.
Es kann ja über den Schriftsteller immer einen künftigen Zusatz geben — jener bspw lautet auf: „Übrigens … ich habe euch noch nicht erzählt dass die Fähigkeit des Umwandels Fehler hat und Kugeln nicht erkennt.“ / „ … dir Erkennung nicht die Beste war.“ usw
– Der Charakter hat mit der Anpassungs-Fähigkeit auch die stärkste Gebung.
Im Positiven: Warum?
Weil der Charakter sich anpasst. Das heißt der Autor könnte auch erwähnen: „Übrigens: Der Charakter ist eine Anpassung in der Gebung. Wenn der Char geben möchte — kann dieser sich in ein Gewicht auf 10000000K verwandeln / sich in einen Planeten verwandeln und auf die andere Person drauf fliegen.“
bspw
Stan Lee hat die Stärke der Figuren schön erklärt.
Sie sind so stark, wie der Author es haben will. Fertig.
unsterblich ≠ unverwundbar
Jo, sowas haben wir ja schon von Märchen gelernt, dass unsterblichkeit nicht gleich unverwundbar ist. Aber er kann sich ja da auch “anpassen” er wird verbrannt, er sorgt für eine Zellregenaration. Er “explodiert” von innen, sorgt dafür, dass ers in der Zeit etwas zurück reist um die Explosion seinen Körpers zu verhindern. Oder “dupliziert” sich oder sonst was, es scheint ja alles möglich zu sein.
Kannst ja mal meinen Post unter dem hier lesen, was meine Gedanken zu dem Ganzen waren 😀
Ja, er passt sich automatisch an, aber vielleicht braucht diese “Anpassung” auch eine gewisse Zeit (jetzt keine Sekunden aber vllt nano/millisekunden) oder eine Art “Wahrscheinlickeit” um zu “reagieren”. Gegen Hulk war es ja mehr als wahrscheinlich, dass ein Treffen ihn töten würde, daher sich einfach “aus dem Staub mache, also teleportieren” die logische und wahrscheinliche Reaktion war. Mit dem “Fischtank” ist ja selbsterklärend, er hat sich bewusste dazu entschieden seinen Kop hinein zustecken.
Aber dieser Energiekugelangriff hätte wohl sehr viele Wahrscheinlichkeiten gehabt und am Unwahrscheinlichsten ist es wohl gewesen, dass die Kugel ihn von “innen” auslöscht.
Oder vielleicht ist Fähigkeit auch mit seinen “Gedanken/Wissen” verbunden, sodass nur das was er sich auch vorstellen kann bzw. bewusst machen kann, egal ob es der “Fantasie” oder der “Wirklichkeit” entspricht.
Natürlich wollten sie ihn einfach nur am Anfang direkt loswerden, das kann auch sein ^^
Ja, den Gedanken versteh ich, aber seine Anpassung ist wohl in den meisten Stories unbewusst und direkt. In einer Story wurde er vergiftet mit einem Nervengift, statt das Gift auszusondern, verwandelte er sich in einen Schwamm-Menschen, weil Schwämme kein Nervensystem haben.