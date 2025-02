Einer der Lieblingshelden von Stan Lee ist eigentlich nur der Sidekick eines mächtigen Marvel-Schurken

Stan Lee ist bis heute für viele Fans das Gesicht von Marvel. Das liegt auch an seinen Auftritten in Filmen. Einer seiner Lieblingshelden kam bisher nur 1-mal vor und ist auch eher ein Sidekick eines mächtigen Schurken. Doch für Stan Lee hat er eine wichtige Bedeutung.

Um welchen Charakter geht es? Einer von Stan Lees Lieblingsfiguren ist der Silver Surfer. Seinen ersten Auftritt hatte er im Dezember 1965 in Fantastic Four Nr. 48. Er ist der Herold von Galactus, einem der mächtigsten Schurken im Marvel-Universum.

Ursprünglich war der Silver Surfer ein Sterblicher namens Norrin Radd vom utopischen Planeten Zenn-La. Als Galactus drohte, den Planeten zu fressen, opferte sich Norrin Radd, um seine Familie und sein Volk zu retten. Er bot ihm an, Planeten zu finden, die er fressen kann. Galactus stimmte zu, gab ihm kosmische Kraft und erschuf damit den Silver Surfer.

Über 100 Jahre lang diente er Galactus, bis er auf die Erde kam. Dort war er regelmäßig auch als Held tätig. Der Silver Surfer ist eine tragische Figur, die eigentlich nichts Böses will. Er ist von anderen Planeten, Lebensweisen und Personen fasziniert. Das ist auch einer der Aspekte, die Stan Lee an der Figur mag.

Der Charakter sah so heroisch und so nobel aus.

Was hält Stan Lee vom Silver Surfer? In einem älteren Interview (via YouTube) erklärte Stan Lee, wie der Silver Surfer eigentlich entstanden ist. Jack Kirby, einer der wichtigsten Künstler der Marvel-Geschichte, zeichnete den Herold von Galactus, weil er fand, dass ein großes und mächtiges Wesen wie Galactus einen Begleiter braucht, der Planeten für ihn sucht.

Stan Lee mochte die Idee und liebte das Design. Er sagte über den Silver Surfer: Der Charakter sah so heroisch und so nobel und so dramatisch aus. Stan Lee erzählt, dass er ihm dann seinen Namen gab und aus ihm einen philosophischen Beobachter der Welt und des Universums machte.

Im Interview erklärt er, dass er ihn in Shakespeare- und biblischer Sprache hat reden lassen. Für Stan Lee wurde der Silver Surfer zum Sprachrohr über seine Gefühle und Ansichten. Stan Lee wollte die Figur als philosophischen Charakter nutzen, der sich mit Themen auseinandersetzte, wie der Frage, warum die Menschen kämpfen, wenn sie auf so einem tollen Planeten leben.

Er sagt im Interview auch, dass die Kinder die Figur geliebt haben.

Kam der Silver Surfer schon in Filmen vor? Im großen MCU kam er bisher nicht vor. Im Fox-Film Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer von 2007 war er eine der wichtigsten Figuren. In diversen Zeichentrickserien hatte er auch Auftritte, 1998 hatte er sogar eine eigene kurze Serie.

Im kommenden Film The Fantastic Four: First Steps soll auch wieder ein Silver Surfer auftreten, weil auch Galactus erneut als Schurke fungieren soll. Das ist aber nicht der Silver Surfer, den man kennt. In diesem Film ist der Silver Surfer die Figur Shalla-Bal, die auch vom Planeten Zenn-La stammt. Der neue Fantastic-Four-Film soll voraussichtlich am 25. Juli 2025 in den USA erscheinen.