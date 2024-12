Marvel-Legende Stan Lee hatte einen Lieblingscharakter von DC, den kaum jemand kennt

Die Rivalität zwischen Marvel und DC läuft schon lange, bevor überhaupt an Filme gedacht wurde. Doch eine grundsätzliche Abneigung gab es nicht bei jedem Thema. Auch Marvel-Legende Stan Lee hatte einen Lieblingscharakter aus dem DC-Universum, den wohl wenige Leute kennen.

Um welche Figur geht es? Kaum ein Mann wird so sehr mit Marvel assoziiert wie Stan Lee. Auch in den Marvel-Filmen hat er regelmäßig Gastauftritte gehabt. Viele beliebte Helden stammen aus seiner Feder. Der wohl größte ist Spider-Man, obwohl es ihn fast nicht gegeben hätte. 2018 verstarb der Comic-Autor.

Doch auch als Mitarbeiter von Marvel war er dem DC-Universum nicht abgeneigt. In einem Video (via YouTube) wurde Lee gefragt, wer eigentlich sein Lieblingsheld aus dem DC-Universum sei. Daraufhin antwortet er mit dem wenig heldenhaften Lobo, den man noch nie auf der großen Leinwand sehen konnte.

Weniger heldenhaft geht es auch in der DC-Serie Peacemaker zu:

Der freche Kopfgeldjäger Lobo

Wer ist Lobo eigentlich? Lobo debütierte 1983 zum ersten Mal im Comic Omega Man # 3. Da war er noch ein klassischer Schurke. Als Konzept war er eine Parodie der knallharten Comichelden, die zu der Zeit beliebt waren, allen voran wohl Wolverine (via world-of-marvel-and-dc-comics.fandom.com).

Viele Muskeln mit Brusthaaren, eine Zigarre, das Aussehen eines Bikers und das dazugehörige Weltraum-Motorrad zeichnen das Alien aus. Er war die satirische Aufarbeitung super-männlicher Helden. Dauerhaft wütend, aber eben extrem mächtig. Und natürlich darf auch ein vorlautes Mundwerk nicht fehlen.

Er ist ein außerirdischer Kopfgeldjäger vom Planeten Czarnia und tut alles, solange die Bezahlung stimmt. Seine Aufträge erfüllt er dabei immer brutal und ohne Rücksicht. Während er in seinen Anfängen noch als klarer Schurke präsentiert wurde, wandelte er sich im Laufe der Zeit eher zu einem Anti-Helden, der höchstens durch Aufträge mit Superhelden aneinandergeraten ist.

So sieht Lobo in der Superman: Animated Series aus (via YouTube)

Lobo ist unglaublich mächtig

Seine Ähnlichkeiten zu Wolverine sieht man auch in seinen Superkräften:

Als Czarnianer kann er angeblich nur von anderen seiner Art getötet werden, die er alle selbst umgebracht hat

Wie Wolverine hat er auch eine übermenschliche Regenerationskraft und er kann nicht altern

Übermenschliche Ausdauer

Übermenschliche Reflexe

Verbesserte Sinne

Hervorragender Schütze

Zusätzlich dazu hat Lobo, trotz seines rüpelhaften Auftretens, einen unglaublichen Intellekt, mit dem er seine Opfer aufspüren und erledigen kann. Auch seine Nahkampffähigkeiten sind herausragend. Seine größte Schwäche ist aber seine Gier. Er ist weder Held noch Schurke, er tut das, was sein Auftrag ihm vorgibt.

Wo kam Lobo außerhalb der Comics vor? Bisher hat Lobo keinen großen Kinoauftritt gehabt, doch in den animierten Projekten von DC kam er schon vor. Er hatte unter anderem Auftritte in Young Justice, Superman: The Animated Series oder in der animierten Serie Justice League.

Auch in diversen Videospielen durfte er bereits auftreten, darunter Lego Batman 3 oder Injustice.

Es war sogar mal ein Live-Action-Film von Guy Ritchie geplant, der wurde aber gecancelt. Durch die Neuausrichtung von James Gunn im DC-Universum gibt es aktuell auch keine weiteren geplanten Projekte mit Lobo.

Neben den ersten Superhelden, die man oft in Filmen und Serien sieht, gibt es natürlich auch viele absurde Figuren, die man außerhalb der Comics wohl nicht mitbekommt. Einer davon war The Impossible Man. Dem hat Marvel aber nur wenig Zeit gegeben: Stan Lee erschuf einen noch verrückteren Charakter als Deadpool, doch der war so furchtbar, dass er von Marvel verboten wurde