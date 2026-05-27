Wenn Midnight zu stressig ist, spielen viele einfach WoW Classic

World of Warcraft kann manchmal eine Menge Stress bedeuten. Erholung finden viele dann bei einem kurzen Ausflug in die Welt von Classic.

Für viele ist World of Warcraft das einzige Spiel, das sie wirklich spielen. Es ist ein Rückzugsort, Erholung und spielerische Ablenkung vom stressigen Alltag des echten Lebens. Doch im modernen WoW: Midnight kann die ewige Hatz nach besseren Items, zusammen mit dem schnellen Gameplay und dem nahezu endlosen Strom an neuen Patches zu Erschöpfung führen. Manche fühlen sich regelrecht ausgebrannt und wollen etwas Entschleunigung.

Genau diese Gruppe findet dann Zuflucht in den deutlich gemütlicheren Spielwiesen von WoW Classic und den Anniversary-Realms.

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Was berichten die WoW-Spieler? Im Subreddit von WoW gab es vor einigen Tagen einen Beitrag mit dem Titel „Eine ganz andere Welt“, in dem der Spieler Uribrew davon berichtet, wie er nach einem stressigen Tag in Retail – also Midnight – in Classic Erholung gefunden hat. Er beschreibt:

Nachdem ich einen +20er-Schlüsselstein-Dungeon nicht geschafft hatte, habe ich mich entschieden, mal zur Abwechslung in The Burning Crusade einzuloggen. Die Musik, die Atmosphäre, die Geschwindigkeit, das Erforschen … es ist ein ganz anderes Spiel. (…) Der einzige Grund, warum ich das poste ist, dass ich nach einem ganzen Tag voller Key-Runs und dem dann folgenden Wechsel zu TBC daran erinnert wurde, dass man immer eine Pause machen kann. Das moderne WoW ist so prall gefüllt, dass man oft vergisst, die kleinen Details zu schätzen. Dieses Tempo kann dich ausbrennen. Mach eine Pause, der nächste Patch kommt sicher und wird wieder um deine Aufmerksamkeit und deinen Grind buhlen.

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So reagiert die Community: Auch wenn der Beitrag mit 91 % viel Zustimmung bekommen hat, gibt es auch ein paar skeptische Stimmen.

„Wir brauchen mehr dieser Einstellung. Erforschung ist eine Wahl, die WoW schon immer belohnt hat. Nichts hindert dich daran, einfach mal einen Gang runterzuschalten und die Welt auf dich wirken zu lassen – abgesehen von unserer selbstauferlegten Erwartung, wie wir das Spiel zu spielen haben.“ – oldgodwhispers

„Ich hab WoW mit meiner Draenei am Ende von WotLK und ich liebe es, sowohl in Retail zu den Azurmythosinseln zu reisen oder in TBC einzuloggen und dort einfach eine Weile zu chillen und mich von der Nostalgie treffen zu lassen. Ich habe das perfekte Startgebiet gewählt für das Ambiente und ich wünschte, mehr Gebiete würden so eine Ruhe ausstrahlen.“ – silvermoka

„Das Problem mit Classic ist, dass die Community mit den toxischten, kindischten, rassistischten und sexistischten Neckbeard-Manns-Kindern gefüllt ist, die ich je in irgendeinem MMO gesehen habe. Ich liebe Classic, aber ich habe wirklich Probleme gehabt, eine Gilde zu finden, in der einfach ein paar Bodenständige Erwachsene sind. (…) Wenn man darüber hinwegschauen kann, dann ist Classic fantastisch. Retail hat zwar auch einen Anteil an Zornigen, aber ich habe da immer den Eindruck, dass die Community als Ganzes etwas entspannter ist.“ – AccomplishedPark7856

„Ich habe nie [Vanilla] gespielt, als es live war. Als ich ungefähr 10 Jahre alt war, hat mich jemand auf einen privaten WotLK-Server eingeladen. Nach der Erfahrung habe ich WoW so sehr geliebt. Ich habe niemals mein Abo seit Legion gekündigt, aber immer davon geträumt, die Classic-Erfahrung mit einem kleinen Spritzer Retail zu erleben. Etwas, das ein bisschen schneller ist, aber noch immer die Würze des PvP und der Atmosphäre hat. Ich hoffe, dass Classic+ genau so etwas bringen wird, denn Spieler wie ich würden es lieben.“ – Meffecter

Eine andere Welt, ein anderes WoW

Ist Classic das bessere Spiel? Wohl eher nicht. Classic und Midnight sind zwar beide World of Warcraft, aber vor allem ganz unterschiedliche Spiele, die unterschiedliche Bedürfnisse ansprechen.

Während in Classic ein großer Fokus auf die Reise und das Leveln gelegt wird, liegt in Midnight der Schwerpunkt auf dem Endgame.

In Classic muss man viel Zeit in Vorbereitung stecken, während Midnight eher darauf setzt, Spielerinnen und Spieler möglichst schnell in die Inhalte zu bekommen, die sie gerne erleben wollen.

Darüber hinaus spielt sich Classic im Allgemeinen langsamer und ist weniger komplex. Klassen haben häufig weniger notwendige Fähigkeiten und Zauber benötigen mehr Zeit. Das ganze Spiel ist deutlich entschleunigt.

Dagegen ist Midnight aufwändiger, hektischer und schneller. Reaktionszeiten sind wichtiger, Bosse um ein Vielfaches komplexer.

Besser oder schlechter ist keines der Spiele. World of Warcraft hat sich schlicht weiterentwickelt und ist ein anderes Spiel als noch vor vielen Jahren.

Cortyn meint: Ich kann den Reiz von Classic durchaus verstehen, mich überkommt das auch gelegentlich. Wenn mir das moderne WoW zu stressig und zu voll mit Aufgaben gestopft scheint, die ich allesamt erledigen will, wirkt Classic wie eine angenehme Pause. Doch der Spaß hält bei mir immer nur kurz an. Meistens mache ich vielleicht ein Level oder auch nur ein halbes auf irgendeinem Charakter. Dann merke ich, dass ich Classic einfach noch in zu guter Erinnerung habe. Ich kenne alle Gebiete, jede Quest und alle Mechaniken. Es langweilt mich, sodass ich schon bald dazu übergehe, nebenbei irgendeine Doku oder einen Film zu schauen. Und dann stelle ich meistens fest: So richtig zufrieden bin ich damit auch nicht und spiele lieber etwas ganz anderes.

Wie steht ihr zu WoW Classic und Retail? Spielt ihr beides? Wechselt ihr immer mal wieder zwischen den Spielen hin und her und handhabt es so, wie auch einige andere in der Community? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Nervige Mitspieler gibt es derweil nicht nur in Classic, sondern auch in Midnight – manche haben sogar viel zu viel Ausdauer.