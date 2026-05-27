The Legend of Vox Machina geht nach 2 langen Jahren des Wartens endlich weiter, wird noch düsterer

Fans von D&D und Critical Role haben Grund zur Freude: Nächste Woche startet Staffel 4 der Serie The Legend of Vox Machina, die die Geschichte rund um die Heldentruppe weiterführt. Darin soll es düster werden.

Fans der Animationsserie The Legend of Vox Machina mussten seit Staffel 3 einige Geduld beweisen. Die erschien nämlich bereits im Oktober 2024, also vor bald zwei Jahren.

Am 3. Juni 2026 hat das Warten jedoch ein Ende und Staffel 4 startet. Alles, was ihr zum Release und den Zeiten wissen müsst, erfahrt ihr in einem eigenen Artikel auf MeinMMO.

Die Fortsetzung soll rund ein Jahr nach den Ereignissen der letzten Season einsetzen und sie fortführen. Der Executive Producer der Serie hat dabei bereits angedeutet, dass ihr besser Taschentücher bereithalten solltet.

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Ein neues Mitglied und eine neue Bedrohung

Worum geht es in Staffel 4? Keine Sorge, wir verraten keine Details zur Handlung oder etwaigen Wendungen, die Fans der Critical-Role-Kampagne bereits kennen dürften.

Nur so viel: Nach dem Sieg der Heldentruppe gegen das Chroma Konklave konnte sich Percy am Ende von Staffel 3 endlich vom Dämon Orthax befreien. Die Charaktere teilten sich auf, müssen sich angesichts einer neuen Bedrohung wieder zusammenfinden.

Mit dabei ist ab Staffel 4 ein neues Mitglied, das sich den Helden anschließt: Taryon Darrington, ein menschlicher Magieschmied (Artificer). Er verfügt zwar über keine großen Fähigkeiten, nutzt jedoch sein Geld, um mächtige Edelsteine zu kaufen, die wiederum Zauber wirken.

Executive Producer Sam Riegel von Critical Role deutet im Interview mit Polygon bereits an, dass sich Taryon mit seinem Reichtum und der damit verbundenen Prahlerei auseinandersetzen muss. Generell betont Riegel, dass die neue Staffel noch einmal düsterer wird und Gegner bereithält, auf die die Helden nicht vorbereitet sind.

Dem Publikum gibt er eine Warnung mit: „Egal, wie die Staffel verläuft, ich garantiere euch, es wird auch traurige Momente geben. Also haltet die Taschentücher bereit und macht euch bereit für eine wilde Achterbahnfahrt.“

Was kommt nach Staffel 4? Die neue Season läuft in zwölf Folgen bis zum 24. Juni 2026. Anschließend soll noch eine letzte, fünfte Staffel folgen. Einen Termin dafür gibt es derzeit aber noch nicht. Freut ihr euch auf die Fortsetzung von The Legend of Vox Machina? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Für MeinMMO-Redakteur Niko hat Vox Machina etwas Besonderes geschafft: Eine Serie auf Amazon hat das geschafft, was nicht einmal Baldur’s Gate 3 gelungen ist: Mich für D&D zu begeistern