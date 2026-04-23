The Legend of Vox Machina Staffel 4: Alle Infos zum Release, Trailer, Cast und mehr

The Legend of Vox Machina geht mit Staffel 4 auf Amazon Prime Video weiter. MeinMMO verrät euch alles zum Release, Trailer und Cast der Serie.

Was ist The Legend of Vox Machina für eine Serie? The Legend of Vox Machina ist eine Fantasy-Serie von Amazon im Zeichentrick-Format. Sie erzählt die Geschichte einer Gruppe, die gerne Aufträge annimmt, um viel Kohle zu machen. Die Geschichte basiert auf der Dungeons and Dragons -Kampagne der YouTube-Truppe Critical Role.

Bereits 3 Staffeln sind seit 2022 erschienen, und dieses Jahr folgt die 4. Staffel, die die Geschichte der Gruppe fortsetzt.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert, sobald neue Informationen bekannt sind. Das Inhaltsverzeichnis findet ihr hier:

The Legend of Vox Machina Staffel 4: Release und Trailer

Wann wird die 4. Staffel von The Legend of Vox Machina erscheinen? Die 4. Staffel soll am 3. Juni 2026 erscheinen. Somit kommt die Serie knapp 2 Jahre nach dem Start der 3. Staffel im Oktober 2024.

Gibt es einen Trailer zur 4. Staffel von The Legend of Vox Machina? Bisher gibt es keinen Trailer zur 4. Staffel von Vox Machina. Man hat aber im Zuge des Release-Datums angekündigt, dass am 23.04.2026 ein 1. Trailer veröffentlicht werden soll. Sobald dieser veröffentlicht wurde, ergänzen wir ihn im Artikel.

Hier seht ihr den Trailer zur 1. Staffel:

Video starten The Legend of Vox Machina – Trailer zum animierten DnD-Abenteuer Autoplay

The Legend of Vox Machina Staffel 4: Stream und FSK

Wer streamt die 4. Staffel von The Legend of Vox Machina? The Legend of Vox Machina wird, wie auch die vorherigen Staffeln, auf Amazon Prime Video im Stream erhältlich sein. Da Amazon die Serie mitproduziert, ist sie exklusiv im Abo zu sehen.

Welche FSK-Freigabe hat die 4. Staffel von The Legend of Vox Machina? Für Staffel 4 gibt es bisher keine offizielle FSK-Angabe, da die ersten 3 Staffeln aber Ab 16 Jahren freigegeben waren,

The Legend of Vox Machina Staffel 4: Cast und Handlung

Wer spielt in der 4. Staffel von The Legend of Vox Machina mit? Die bekannten englischen Stimmen der Hauptfiguren kehren zurück, aber es sind auch schon ein paar Neuankömmlinge bekannt (Quelle: Popverse):

Laura Bailey kehrt als Vex’ahlia zurück (im Deutschen: Julia Kaufmann)

kehrt als Vex’ahlia zurück (im Deutschen: Julia Kaufmann) Liam O’Brien kehrt als Vax’ildan zurück (im Deutschen: Jeremias Koschorz)

kehrt als Vax’ildan zurück (im Deutschen: Jeremias Koschorz) Taliesin Jaffe kehrt als Percy zurück (im Deutschen: Arne Stephan)

kehrt als Percy zurück (im Deutschen: Arne Stephan) Ashley Johnson kehrt als Pike zurück (im Deutschen: Lea Kalbhenn)

kehrt als Pike zurück (im Deutschen: Lea Kalbhenn) Marisha Ray kehrt als Keyleth zurück (im Deutschen: Katharina Schwarzmaier)

kehrt als Keyleth zurück (im Deutschen: Katharina Schwarzmaier) Sam Riegel kehrt als Scanlan zurück (im Deutschen: Marius Clarén)

kehrt als Scanlan zurück (im Deutschen: Marius Clarén) Travis Willingham kehrt als Grog zurück (im Deutschen: Matti Klemm)

kehrt als Grog zurück (im Deutschen: Matti Klemm) Matthew Mercer kehrt als Trinket zurück

kehrt als Trinket zurück Wayne Brady übernimmt die Rolle der neuen Figur Taryon Darrington

übernimmt die Rolle der neuen Figur Taryon Darrington Kevin Michael Richardson in einer noch unbekannten Rolle

in einer noch unbekannten Rolle Debra Wilson in einer noch unbekannten Rolle

in einer noch unbekannten Rolle Tom Cardy in einer noch unbekannten Rolle

Was ist die Handlung der 4. Staffel von The Legend of Vox Machina? Im Finale der 3. Staffel hat die Gruppe nicht nur die Drachen des Chroma Konklave besiegt, Percy konnte sich endgültig vom Dämon Orthax befreien und ihn erledigen. Am Ende teilt sich die Gruppe auf.

In der 4. Staffel wird die Gruppe sich aber voraussichtlich ihrer größten Bedrohung stellen müssen. Am Ende sieht man noch eine Gruppe von Kultisten. Man kann davon ausgehen, dass sie sich dem Flüsternden stellen müssen. 2 ihrer Anhänger bekämpften sie bereits in der 1. Staffel, nämlich die Briarwoods.

Der Flüsternde ist auch als Vecna bekannt und ein mächtiger untoter Zauberer.

The Legend of Vox Machina ist nicht die einzige Serie, die auf den Abenteuern von Critical Role basiert. Es gibt auch noch The Mighty Nein und auch da geht es mit einer 2. Staffel weiter: Kaum ist das Finale der ersten Staffel von „The Mighty Nein“ erschienen, verrät Critical Role erste Infos zu Staffel 2