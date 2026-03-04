Vox Machina startet Staffel 4, doch The Mighty Nein könnte die Serie für mich ruiniert haben

EntertainmentMeinungNews
3 Min. Caroline Fuller 0 Kommentare Lesezeichen
Vox Machina startet Staffel 4, doch The Mighty Nein könnte die Serie für mich ruiniert haben

Critical Role und Amazon Prime haben den Releasetermin der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina angekündigt. MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich eigentlich auf die Fortsetzung der Animationsserie, doch ausgerechnet das zweite Serienprojekt der D&D-Truppe sorgt dafür, dass sie sich Sorgen um die eigentlich starke Serie macht.

Wann erscheint die vierte Staffel? Nach dem Ende der dritten Staffel von The Legend of Vox Machina im Oktober 2024 wird am 3. Juni 2026 mit dem Start der vierten Staffel die animierte Kampagne endlich fortgesetzt. Die Geschichte setzt ein Jahr nach dem Kampf mit der Chroma Conclave an: Vox Machina ging getrennte Wege gegangen, auf der Suche nach Liebe, Familie oder der eigenen Bestimmung.

Im Finale der dritten Staffel wurde bereits ein Teaser für die kommende Bedrohung gezeigt. Diese wird sich als epischer und besonders gefährlicher Feind entpuppen und die Gruppe zurück in ein gemeinsames Abenteuer zwingen. Diese Bedrohung zeigt Critical Role mitsamt der Releaseankündigung in einem kurzen Clip auf YouTube.

Auch ich als Critter und Animationsfan freue mich sehr auf die Fortsetzung von Vox Machina. Allerdings fühlt sich diese Vorfreude etwas anders an als bei den vorherigen Staffeln. 2025 konnte mich Critical Role mit ihrer Animationsserie zu The Mighty Nein mehr als nur überzeugen, mich sogar vollends begeistern. Und genau deswegen mache ich mir um die Fortsetzung ihres ersten Serienerfolgs solche Sorgen.

The Mighty Nein – Erster Sneak Peek zur neuen Fantasy-Serie auf Amazon Prime
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Trailer zum Film von Peaky Blinders erinnert mich an die größte Hass-Liebe, die ich jemals auf Netflix empfunden habe Wednesday Staffel 3: Start, Trailer und Besetzung – Alle Infos zur neuen Staffel auf Netflix Ein deutscher Krimi sieht aus wie die perfekte Unterhaltung für Boomer, versüßt mir als Gen Z jeden Abend auf Netflix Es gibt einen Drachen in Game of Thrones der das schaffte, was nicht mal die Hauptcharaktere hinbekommen Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Die 10 besten Kämpfe in den Marvel-Filmen, die jeder Fan gesehen haben sollte Ein Sci-Fi-Western revolutionierte vor 53 Jahren das Kino, nutzte als erster Film Computereffekte Der „neue“ Spider-Man bricht alle Regeln des Marvel-Helden, zeigt ihn von seiner schlimmsten Seite Das Scrubs Revival ehrt einen verstorbenen Kollegen, benennt besonderen Ort nach ihm Die Suche nach dem One Piece gibt es ab sofort auch im Real Life, der Schatz wurde tief im Meer versenkt Der Trailer zu einem neuen Sci-Fi-Film ist so gut, dass ein sprechender Stein die Community emotional macht

Critical Role lernte aus ihren Schwächen

Als The Mighty Nein angekündigt wurde, hat das Team von Critical Role bereits zugegeben, dass sie sich ihrer eigenen Schwächen von Vox Machina Bewusst sind. Vor allem mit dem Pacing waren sie nicht zufrieden, dass sie mit bestimmten Änderungen in The Mighty Nein verbessern wollten.

Versteht mich nicht falsch: The Legend of Vox Machina ist eine hervorragende und verdammt unterhaltsame Serie. Das sehen nicht nur ich so, sondern auch viele Fans, die der Serie auf Amazon Prime volle 5 Sterne und auf IMDb eine 8.4/10 bescherten. Allerdings erklärte die Gruppe im Gespräch mit Polygon selbst, dass vor allem das Pacing der Serie an manchen Stellen etwas gelitten hat.

Die Pacingprobleme, die bei der Umwandlung einer gestreamten D&D-Kampagne mit hunderten stundenlangen Folgen in eine Animationsserie aufkommen, sind verständlicherweise herausfordernd. Bei The Mighty Nein kümmern sie sich trotzdem darum, wichtigen Momenten und der Charakterentwicklung mehr Raum zu geben, sowie um eine Session Zero, um noch mehr Tiefe und Hintergrund zu bieten.

Der Wechsel von The Mighty Nein zum Format von Vox Machina macht mich nervös, aber trotzdem nicht pessimistisch

Ich war von den Änderungen von Vox Machine zu The Mighty Nein so überzeugt, dass ich mir nun um den entgegengesetzten Wechsel Sorgen mache. Die längeren Folgen von The Mighty Nein sorgten für stärkere Momente und einfach mehr Raum, die Narrative wirken zu lassen. Nun wieder zu kürzeren Folgen zurückzukehren, gibt mir die Sorge, dass die nächsten Handlungen wieder gerushed werden könnten. 

Allerdings zeigt die transparente Selbstreflexion von Critical Role, dass sie sich dieser Schwäche bewusst sind. Das bereits bekannte Serienende nach der fünften Staffel gibt ihnen aber einen festen Rahmen, in dem sie die Geschichte der Kampagne besser planen und zu Ende erzählen können.

Ein Luxus, den sie in den ersten beiden Staffeln noch nicht hatten. Damals war noch nicht klar, ob es überhaupt weitere Staffeln geben würde. Das macht die Planung entsprechend schwieriger.

Ob sie sich durch den klaren Rahmen nun Zeit nehmen können werden wir schließlich am 3. Juni und in den darauffolgenden Wochen erfahren. Dann werden wir sehen, ob gewissen Momenten das richtige und wichtige Gewicht verliehen werden konnte.

Mehr zu Critical Role
Ein Mitglied der Mighty Nein hat das größtmögliche Pech, würfelt so schlecht, wie es nur 1 in 8.000 Mal passieren kann
von Caroline Fuller
„Für D&D steckte man Köpfe ins Klo“ – Niemand hat weniger mit dem Erfolg von Critical Role gerechnet, als sie selbst
von Sophia Weiss
Die Mighty Nein im Power Ranking – Wer ist in Staffel 1 des Amazon-Hits am stärksten?
von Caroline Fuller

Bis zum Start der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina müssen Fans und Neugierig gewordene noch ein paar Monate warten. Mit welcher Bedrohung die Truppe es in der vierten Staffel aufnehmen wird, wird vielen Crittern bereits bekannt sein. An dieser Stelle wollen wir aber natürlich nicht spoilern. Wenn ihr allgemein mehr zu den Bösewichten aus Critical Role erfahren wollt, haben wir euch in dieser Liste auf MeinMMO die Mächtigsten im Ranking aufgelistet: 6 mächtige Bösewichte aus den Kampagnen der bekanntesten Gruppe zu Dungeons & Dragons im Ranking

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Critical Role Erfolg unerwartet Titelbild

„Für D&D steckte man Köpfe ins Klo“ – Niemand hat weniger mit dem Erfolg von Critical Role gerechnet, als sie selbst

Mighty Nein Alle

Die Mighty Nein im Power Ranking – Wer ist in Staffel 1 des Amazon-Hits am stärksten?

Matt Mercer Handy

Ein Lehrer war die erste Person, die einem der berühmtesten Spielleiter zu Dungeons & Dragons zeigte, wie cool es ist, ein Nerd zu sein

Jester und Yasha aus The Mighty Nein

Kaum ist das Finale der ersten Staffel von „The Mighty Nein“ erschienen, verrät Critical Role erste Infos zu Staffel 2

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx