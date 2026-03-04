Vox Machina startet Staffel 4, doch The Mighty Nein könnte die Serie für mich ruiniert haben

Critical Role und Amazon Prime haben den Releasetermin der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina angekündigt. MeinMMO-Redakteurin Caro freut sich eigentlich auf die Fortsetzung der Animationsserie, doch ausgerechnet das zweite Serienprojekt der D&D-Truppe sorgt dafür, dass sie sich Sorgen um die eigentlich starke Serie macht.

Wann erscheint die vierte Staffel? Nach dem Ende der dritten Staffel von The Legend of Vox Machina im Oktober 2024 wird am 3. Juni 2026 mit dem Start der vierten Staffel die animierte Kampagne endlich fortgesetzt. Die Geschichte setzt ein Jahr nach dem Kampf mit der Chroma Conclave an: Vox Machina ging getrennte Wege gegangen, auf der Suche nach Liebe, Familie oder der eigenen Bestimmung.

Im Finale der dritten Staffel wurde bereits ein Teaser für die kommende Bedrohung gezeigt. Diese wird sich als epischer und besonders gefährlicher Feind entpuppen und die Gruppe zurück in ein gemeinsames Abenteuer zwingen. Diese Bedrohung zeigt Critical Role mitsamt der Releaseankündigung in einem kurzen Clip auf YouTube.

Auch ich als Critter und Animationsfan freue mich sehr auf die Fortsetzung von Vox Machina. Allerdings fühlt sich diese Vorfreude etwas anders an als bei den vorherigen Staffeln. 2025 konnte mich Critical Role mit ihrer Animationsserie zu The Mighty Nein mehr als nur überzeugen, mich sogar vollends begeistern. Und genau deswegen mache ich mir um die Fortsetzung ihres ersten Serienerfolgs solche Sorgen.

Critical Role lernte aus ihren Schwächen

Als The Mighty Nein angekündigt wurde, hat das Team von Critical Role bereits zugegeben, dass sie sich ihrer eigenen Schwächen von Vox Machina Bewusst sind. Vor allem mit dem Pacing waren sie nicht zufrieden, dass sie mit bestimmten Änderungen in The Mighty Nein verbessern wollten.

Versteht mich nicht falsch: The Legend of Vox Machina ist eine hervorragende und verdammt unterhaltsame Serie. Das sehen nicht nur ich so, sondern auch viele Fans, die der Serie auf Amazon Prime volle 5 Sterne und auf IMDb eine 8.4/10 bescherten. Allerdings erklärte die Gruppe im Gespräch mit Polygon selbst, dass vor allem das Pacing der Serie an manchen Stellen etwas gelitten hat.

Die Pacingprobleme, die bei der Umwandlung einer gestreamten D&D-Kampagne mit hunderten stundenlangen Folgen in eine Animationsserie aufkommen, sind verständlicherweise herausfordernd. Bei The Mighty Nein kümmern sie sich trotzdem darum, wichtigen Momenten und der Charakterentwicklung mehr Raum zu geben, sowie um eine Session Zero, um noch mehr Tiefe und Hintergrund zu bieten.

Der Wechsel von The Mighty Nein zum Format von Vox Machina macht mich nervös, aber trotzdem nicht pessimistisch

Ich war von den Änderungen von Vox Machine zu The Mighty Nein so überzeugt, dass ich mir nun um den entgegengesetzten Wechsel Sorgen mache. Die längeren Folgen von The Mighty Nein sorgten für stärkere Momente und einfach mehr Raum, die Narrative wirken zu lassen. Nun wieder zu kürzeren Folgen zurückzukehren, gibt mir die Sorge, dass die nächsten Handlungen wieder gerushed werden könnten.

Allerdings zeigt die transparente Selbstreflexion von Critical Role, dass sie sich dieser Schwäche bewusst sind. Das bereits bekannte Serienende nach der fünften Staffel gibt ihnen aber einen festen Rahmen, in dem sie die Geschichte der Kampagne besser planen und zu Ende erzählen können.

Ein Luxus, den sie in den ersten beiden Staffeln noch nicht hatten. Damals war noch nicht klar, ob es überhaupt weitere Staffeln geben würde. Das macht die Planung entsprechend schwieriger.

Ob sie sich durch den klaren Rahmen nun Zeit nehmen können werden wir schließlich am 3. Juni und in den darauffolgenden Wochen erfahren. Dann werden wir sehen, ob gewissen Momenten das richtige und wichtige Gewicht verliehen werden konnte.

Bis zum Start der vierten Staffel von The Legend of Vox Machina müssen Fans und Neugierig gewordene noch ein paar Monate warten. Mit welcher Bedrohung die Truppe es in der vierten Staffel aufnehmen wird, wird vielen Crittern bereits bekannt sein. An dieser Stelle wollen wir aber natürlich nicht spoilern. Wenn ihr allgemein mehr zu den Bösewichten aus Critical Role erfahren wollt, haben wir euch in dieser Liste auf MeinMMO die Mächtigsten im Ranking aufgelistet: 6 mächtige Bösewichte aus den Kampagnen der bekanntesten Gruppe zu Dungeons & Dragons im Ranking