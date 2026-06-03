Vox Machina Staffel 4: Folge 1 macht Vorfreude, aber ihr solltet sie nicht so schauen wie ich

Die Premiere der vierten Staffel von Critical Roles „The Legend of Vox Machina“ auf Amazon Prime ist endlich da und MeinMMO-Redakteurin Caro hatte genug Zeit, um sich genau eine Folge anzuschauen. Sie will unbedingt mehr, nur ist es leider eher ein Brauchen als ein Wollen.

Genau um Punkt 9:00 Uhr saß ich vor dem Fernseher, um mir die erste Folge der vierten Staffel von „The Legend of Vox Machina“ anzuschauen. Ich bin ein großer Fan von Critical Role, dementsprechend auch von den beiden Animationsserien auf Amazon Prime über die Helden von Vox, aber auch The Mighty Nein.

Zum Start der neuen Staffel freute ich mich darauf, endlich wieder altbekannte Gesichter zu sehen, die in dieser Staffel einer wirklich düsteren Gefahr gegenüberstehen. Und ja, ohne jetzt schon zu viel vorwegzunehmen: Ich hatte die ganze Folge eine tolle Zeit. Schade fand ich jedoch, dass die Folge nach etwas über 20 Minuten bereits vorbei war.

Und das meine ich nicht als verschleiertes Kompliment, wenn man zwanghaft nach einem Haken sucht, sondern im Ernst. Vor allem nach The Mighty Nein ist die kurze Dauer der Folgen von The Legend of Vox Machina ein wahrer Dorn im Auge einer so tollen Geschichte.

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Ich hab mir die Premiere ruiniert und ich bin selbst Schuld

Eine der Änderungen, die ich an der Animationsserie zu The Mighty Nein so großartig fand, war die längere Dauer der einzelnen Folgen, die von ungefähr 20 auf 40 Minuten erhöht wurde. Das gab der Handlung mehr Zeit, sich in einer Folge zu entfalten, Charaktere besser kennenzulernen und einfach richtig eintauchen zu können, was sich bei den Geschichten von Critical Role einfach absolut lohnt.

Von The Mighty Nein zu The Legend of Vox Machina zurückzukehren, machte mir bereits nach dem Schauen der zweiten Serie Sorgen, die sich für mich leider bestätigt haben: 20 Minuten sind einfach zu kurz.

Der Lichtblick: Das ist ein „Problem“, das leicht umgangen werden kann. Und das bietet Critical Role selbst an. Während nach den ersten drei Folgen von The Mighty Nein wöchentlich nur eine Folge erschien, veröffentlicht Amazon jede Woche ganze 3 Folgen zu The Legend of Vox Machina. So, wie sie es seit der ersten Staffel getan haben.

Wer die Folgen als eine Art „Dreierpack” schaut, kann so mein erlebtes Gefühl von „Das wars?” ganz simpel umgehen. Mein Rat lautet daher: Macht es nicht wie ich und schaut euch die Folgen immer im Triple-Feature an.

Der Staffelstart überzeugt trotzdem und gibt mir das gleiche Gefühl wie Grog

Abgesehen von der kurzen Episodendauer hat mir die erste Folge von Staffel 4 wirklich gut gefallen. Auch wenn wir noch nicht alle Mitglieder der Abenteuergruppe zu Gesicht bekommen.

Grog fasst am Anfang in einem bezaubernden Liedchen den aktuellen Stand der Gruppe zusammen, damit keiner das Gefühl hat, abgehängt worden zu sein:

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Percy und Vex leben gemeinsam als Lord und Lady in Whitestone, Keyleth und Vax sind immer noch auf der Mission von Kikis Aramenté, Scanlan und seine Tochter sind tot haben sich lange nicht mehr gemeldet, Pike ist an einem absoluten Tiefpunkt angekommen und Grog will einfach mal wieder gemeinsam irgendwas verhauen.

Zusammengefasst: Die Truppe vermisst sich gegenseitig und ihre gemeinsamen Abenteuer. Nachdem sie die Briarwoods und die Chroma Conclave jedoch bezwingen konnten, erwartet Vox Machina eine Gefahr, die bereits in der ersten Folge deutlich wird:

Die aktivierte düstere Kugel von Delilah Briarwood ist weiterhin aktiv, untote Lebewesen treten auf und das Ende der Folge gibt einen Vorgeschmack, auf den sich Fans von Kultistenhorror und Untoten freuen können.

In der ersten Folge hat mir viel gefallen. Wir kriegen eine coole Kreatur zu sehen, eine wirklich stark animierte, parallel laufende Sequenz zwischen Vex und Percy, mehr Momente zwischen den besten Freunden Grog und Pike und einen von Sam Riegel gesprochenen reichen Jammerlappen, der tatsächlich keine nervige Neuerung ist, sondern Spaß macht, zuzusehen.

Als Fan von Critical Role weiß ich (zumindest grob), was mich diese Staffel noch erwarten wird, weshalb es extra brennt, dass ich nach einer Folge bereits aufhören musste zu gucken. Job und so, naja.

Ich empfehle euch wirklich herzlich, die vierte Staffel zumindest mit jeweils drei Folgen pro Watchsession zu schauen, und falls ihr The Legend of Vox Machina noch gar nicht kennt, der Serie definitiv eine Chance zu geben!

Habt ihr bereits in die vierte Staffel reingeschaut? Und wie steht ihr zu den kürzeren Folgen? Findet ihr sie vielleicht sogar besser als die längeren Episoden bei The Mighty Nein?

Critical Role hat für die vierte Staffel bereits einiges angeteast, darunter auch einige neue Stimmen, die man hören wird. Eine Ankündigung fiel dabei besonders „Critical-Role-ig” aus: Vox Machina kriegt ikonische Stimme aus Herr der Ringe, die Enthüllung ist typisch Critical Role