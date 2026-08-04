Die Spieler von Diablo 4 würden ja gerne mehr Klassen ausprobieren, aber ein neuer Endgame-Grind vermiest es ihnen

Lord of Hatred hat ein neues Endgame zu Diablo 4 gebracht. Das kommt zwar nach wie vor gut an, aber ein Punkt verhindert sogar, dass Spieler andere Klassen ausprobieren.

Um welchen Endgame-Inhalt geht es? Die Kriegspläne begleiten Spieler von Diablo 4 nun schon seit Release der Erweiterung und kommen bei der Community grundsätzlich gut an. Auch MeinMMO-Redakteur und Diablo-Experte Benedict kam davon gerade zum Start kaum los.

Doch sie haben auch einen Nachteil, der etlichen Spielern den Spielspaß kostet: Ihr könnt sie nur pro Charakter und nicht pro Account leveln. Ihr müsst also in jeder Season für jeden Charakter die Skilltrees der Kriegspläne neu skillen. Dabei würden viele deutlich mehr Zeit mit den aktuellen Seasons verbringen, wenn das nicht so wäre.

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„Am Ende warte ich einfach nur auf den Beginn der nächsten Season“

Was sagt die Community dazu? Auf Reddit tauschen sich gerade etliche Spieler darüber aus, wie gerne sie eigentlich andere Klassen ausprobieren würden, sie die Kriegspläne aber daran hindern würden. Der Grind, der damit zusammenhängen würde, wäre zu extrem und es würde viel zu lange dauern, bis sich die Kriegspläne bei neuen Charakteren wieder lohnen würden.

So schreibt scubamaster in den Kommentaren: „Ich habe die Saison komplett ausgelassen, weil mir die Kriegspläne die Lust am Leveln von Zweitcharakteren rauben, was eigentlich eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist.“

Auch Threadersteller FeelsAmazingManGun sieht das ähnlich: „Ich würde ja gerne jede Saison verschiedene Charaktere und Builds ausprobieren, aber der Gedanke, jedes Mal Kriegspläne für die Buffs hochzuleveln, demotiviert mich total. Am Ende warte ich einfach nur auf den Beginn der nächsten Season.“

„Vor den Kriegsplänen habe ich normalerweise zwei Charaktere hochgelevelt, jetzt nur noch einen. Wenn mir also langweilig wird, ist Schluss. Meiner Meinung nach ist es echt blöd, dass die Pläne nicht accountweit gelten“, erzählt RuneDK385 und spricht damit einen Punkt an, den sich viele Spieler wünschen.

Viele Kommentatoren würden deutlich mehr mit Klassen und Builds experimentieren, wenn das nicht jedes Mal bedeuten würde, die Kriegspläne komplett von Neuem leveln zu müssen, sondern ein Erfahrungsbuff das beschleunigen würde oder der Inhalt komplett accountweit gelevelt werden würde.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr mehrere Klassen pro Season? Oder geht es euch wie jenen Spielern auf Reddit und die Kriegspläne halten euch davon ab? Schreibt es uns gern in die Kommentare!

Solltet ihr jetzt Trotz entwickelt haben und nun erst recht einen zweiten Charakter angehen wollen oder gerade erst mit der aktuellen Season durchstarten, haben wir uns für euch alle Kriegsplan-Inhalte einmal genauer angeschaut. In unserem Ranking lest ihr, welche ihr bevorzugen und welche ihr eher nicht angehen solltet: Der beste Kriegsplan-Content in Diablo 4 im Power-Ranking – Und welchen ihr vermeiden solltet