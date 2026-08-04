LoL Classic Tier List: Alle Champions im Ranking – Wer dominiert welche Lane?

Mit League Classic hat Riot einen neuen Spielmodus für League of Legends veröffentlicht, der anderen Regeln folgt und eine andere Balance mit sich bringt. MeinMMO liefert euch die Tier List der besten Champions im Classic-Modus.

League Classic basiert auf Season 3 des MOBAs mit einigen Anpassungen, die Champions haben jedoch eine andere Balance als im modernen LoL. Es ist sogar möglich, Runden in nur drei Minuten zu gewinnen.

Wenn ihr den Modus ausprobieren wollt, liefern wir euch hier die Tier List mit den entsprechenden Champs, aufgeschlüsselt nach ihren Rollen und eingeteilt in verschiedene Tiers:

S-Tier: Champs, die so stark sind, dass sie im besten Fall sogar alleine ein Spiel gewinnen können.

A-Tier: Hypercarrys, die einem Team zum Sieg verhelfen, wenn man sie entsprechend unterstützt.

B-Tier: Potentielle Carrys, die jedoch mehr Konter haben als Champs im A-Tier; oder Unterstützer, die jedoch auf Carrys angewiesen sind.

C-Tier: Situationale Champs, die funktionieren, wenn sie ihre Lane kontern oder in bestimmten Situationen Nischen ausnutzen; keine allgemeinen Carrys.

D-Tier: Champions, zu denen es im Regelfall bessere Alternativen gibt.

In der MeinMMO-Redaktion gibt es viele LoL-Veteranen, die teilweise schon seit Release spielen und LoL Classic gerade richtig genießen. Die Auswahl der Champs in dieser Liste basiert entsprechend auf unserer Erfahrung, abgestimmt mit den Eindrücken aus der Community oder Daten von Analyse-Seiten wie Mobafire und OP.gg.

Video starten Riot startet mit League Classic die Anfangs-Zeit von LoL neu Autoplay

S-Tier-Chamions in LoL Classic

S-Tier Top

Jax

Nasus

Pantheon (auch Mid)

S-Tier Mid

Kassadin

Katarina

Twisted Fate

Ahri

S-Tier Jungle

Master Yi

Jarvan IV

Fiddlesticks

S-Tier Support

Leona

Blitzcrank

S-Tier ADC/Bot

Vayne

Ezreal

A-Tier-Champions in LoL Classic

A-Tier Top

Tryndamere

Malphite

Kayle

Singed

Wukong (auch Jungle)

Nidalee (auch Jungle)

A-Tier Mid

Anivia

Brand

Lux

Malzahar

A-Tier Jungle

Amumu

Rammus

Evelynn

Lee Sin

Warwick

A-Tier Support

Alistar

Janna

A-Tier ADC/Bot

Ashe

Miss Fortune

Twitch

B-Tier-Chamions in LoL Classic

B-Tier Top

Gangplank

Garen

Sion

Teemo

B-Tier Mid

Annie

Karthus

B-Tier Support

Lulu

Taric

Morgana

Sona

B-Tier ADC

Corki

Tristana

Kog’Maw

C-Tier-Chamions in LoL Classic

C-Tier Top

Cho’Gath

Dr. Mundo

C-Tier Mid

Ryze (auch Top)

Heimerdinger

Veigar

C-Tier Support

Soraka

Zilean

D-Tier-Chamions in LoL Classic

D-Tier Top

Olaf (auch Jungle)

D-Tier Mid

Gragas

D-Tier Jungle

Nunu (auch Top)

Skarner

Beachtet, dass einige Champions wie Kassadin und Katarina zwar das Potential haben, ganze Teams auszulöschen, dabei aber nicht so leicht sind, dass sie das einfach von sich aus könnten. Ihr müsst sie noch immer einigermaßen beherrschen.

Wie steht ihr zu LoL Classic? Spielt ihr den Modus oder findet ihr das „normale“ LoL besser? Welcher Champion ist euer Liebling? Schreibt uns einen Kommentar!

Der Classic-Modus von League of Legends wird übrigens ähnlich wie WoW Classic weiterentwickelt und bekommt über die Zeit neue Inhalte. So steht etwa der Release des Champions Akali an, und die dürfte sich in der Tier List ziemlich sicher weit oben einreihen. Akali hat schon mehrmals für Chaos gesorgt und nicht nur in LoL: Teamfight Tactics: Twitch-Streamer findet Mega-Combo mit Akali, lacht nur noch irre