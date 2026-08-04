EA FC 27: The Grounds im Überblick – Was kann der neue Modus?

The Grounds ist eine große Neuerung in EA FC 27. Was bringt der Modus mit? Nun gibt es neue Details.

Was ist The Grounds? The Grounds ist im Grunde ein großer Spielplatz, auf dem ihr euch mit einem eigenen Avatar bewegen könnt. Denkt beispielsweise an Modi wie die „Neighborhood“ aus NBA2K oder „The Island“ aus WWE2K.

Im Zentrum dieses Spielplatzes ist die „Terrace“, und daran angebunden ist das „Clubhouse“. Rund um die Terrace herum findet ihr drei Distrikte:

Parkside, angelehnt an das vereinigte Königreich

Zeiza, angelehnt an Argentinien

Und Monclair, angelehnt an Frankreich

In diesen drei Distrikten und im Clubhouse findet ihr jede Menge Fußball-Modi, die ihr alleine oder gemeinsam spielen könnt. Dabei werdet ihr von vier „Mentoren“ angeleitet: Kylian Mbappé, Paulo Dybala, Chloe Kennedy und, als Rückkehrer, Alex Hunter. Letzteren kennt ihr vielleicht noch als Protagonisten des „Journey“-Modus, den es eine Zeit lang mal in den FIFA-Spielen gab.

Mit eurem Fortschritt verdient ihr euch Verbesserungen sowie Cosmetics, mit denen ihr entweder euren Spieler oder auch das Club House ausstatten könnt.

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Alle Modi in The Grounds, kurz erklärt

Aber was genau spielt man nun eigentlich in The Grounds?

Wie bereits erwähnt gibt es Modi für Einzelspieler, sowie kleine und größere Spielergruppen. Dazu rangieren diese Modi zwischen kompetitiv und Casual.

Auf der kompetitiven Seite findet ihr die Club-Liga. Die wird vom Clubhouse aus angesteuert und ist darauf ausgelegt, dass ihr 11 vs. 11 in großen Stadien spielt. Hier braucht ihr natürlich erstmal einen Club, den ihr mit anderen Spielern gründet oder einem beitreten.

Dazu kommen 11-vs-11 Matches außerhalb der Liga, sowie das Rush-Stadion. Rush kennt ihr auch schon aus früheren Spiel-Ablegern, das ist im Grunde Hallenfußball. Hier spielt ihr gegen andere Spieler eurer Leistungsstufe und könnt so beispielsweise auch neue Leute für euren Club rekrutieren.

Kleinfeld-Fußball ist auch Teil von The Grounds. Hier ist alles möglich, von 1-vs-1 bis zu 4-vs-4.

Ein weiterer Modus: Die „Kickabouts“. Das sind Minispiele wie „Goal Control“, bei dem ihr mehrere Tore kontrollieren wollt, Bucket Ball als Basket-Fußball-Hybrid, ein Dribbelrennen und eine Ballonjagd.

Zu guter Letzt gibt es die sogenannten Dropkick Targets. Da schießt ihr Bälle auf Ziele in der Welt von The Grounds.

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In diesen Modi könnt ihr Fortschritte sammeln und Belohnungen für euren Avatar verdienen. So wird euer Spieler besser und schicker. Es gibt jede Menge Kleidungs-Teile, Club-Stadion-Cosmetics und Jubel-Gesten. Außerdem gibt es in The Grounds verschiedene Shops, bei denen ihr weitere Elemente kaufen könnt.

Zudem sollen sich die Grounds immer wieder durch Live-Events verändern, die beispielsweise an Jahreszeiten, Fußball-Events und Ähnliches gekoppelt sind. Weitere Details findet ihr in den Pitch Notes von EA Sports (über ea.com).

Auch abseits von The Grounds gibt es einiges an Neuerungen EA Sports FC 27. Die betreffen unter anderem auch den Karrieremodus, der in diesem Jahr einige interessante Updates erhält. Die könnten dafür sorgen, dass sich die Karriere-Welt belebter anfühlt, als zuvor. Wir haben hier die Übersicht für euch: Änderungen im Karrieremodus von EA FC 27.