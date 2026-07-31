EA FC 27: 2 neue Features versprechen den besten Karrieremodus der letzten Jahre

Was für Neuerungen erhält der Karrieremodus in EA FC 27? Kurz: Einige! Und die sehen richtig spannend aus.

Im Karrieremodus von EA FC 27 übernehmt ihr einen Club eurer Wahl. Ob kleiner Verein, den ihr Aufstieg um Aufstieg an die Spitze spielt, oder Welt-Club, der seine Titel verteidigen möchte: Ihr habt die freie Wahl.

In allen Varianten ist aber entscheidend, dass ihr einen gut funktionierenden Verein aufbaut, der gegen die Konkurrenz mithalten kann. Und dieses Jahr könnte das ziemlich spannend sein – denn der Karrieremodus bekommt eine Form von Abwechslung, man will fast sagen: Realismus, der ordentlich Spaß machen könnte.

Zumindest, wenn die Neuerungen so greifen, wie sich das vorgestellt wird. Wir stellen sie euch vor! Und hier könnt ihr auch einen Blick in den Deep Dive von EA über den Karrieremodus werfen:

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Der dynamische Gesamtwert ist eine fundamentale Änderung im EA FC 27 Karrieremodus

Kylian Mbappé ist nicht nur der Coverstar von EA FC 27, sondern auch ein extrem guter Fußballer. Das dürfte sich auch im Karrieremodus zeigen, wo wir damit rechnen können, dass er zu den besten Spielern gehört, der vermutlich wieder einen Gesamtwert (GES) jenseits der 90 hat, und mit Potenzial nach oben.

Dieses Jahr ändert sich aber was Wichtiges: Dieser Wert ist jetzt nicht mehr in Stein gemeißelt. Es gibt keine gerade Linie mehr nach oben oder unten. Die Gesamtwerte von Spielern sind ab jetzt dynamisch.

Soll heißen: Euer ca. 90er-Spieler hat eine Top-Woche, ist in Form, gut drauf, bietet gute Leistung? Dann hat er nächste Woche womöglich eine 91.

Euer 90er-Spieler liefert miese Leistung, hat schlechte Laune, trifft nix, verletzt sich? Dann ist er vielleicht plötzlich nur noch eine 89 – oder schlechter!

Wie im realen Fußball sollen die Form, die Stimmung, und das Alter eine gewichtigere Rolle darauf haben, wie euer Spieler drauf ist. Das schlägt sich nun aber auch direkt im Gesamtwert nieder. Ein paar Details dazu:

Werte wie Position, Form, Moral, Selbstbewusstsein, Übung, Fitness, Stimmung beeinflussen nun direkt den GES-Wert – positiv wie negativ.

Das Alter spielt auch mit rein. Jüngere Spieler kriegen mehr „Spikes“, ältere Spieler bleiben konstanter.

Die Erhöhung der Werte basiert auf den Umständen. Jemand schießt viele Tore? Dann erhöhen sich die Abschlusswerte. Jemand verteidigt gut? Dann wird der Spieler da besser.

Auch das Potenzial wird durch die Form beeinflusst. Wenn ein Spieler plötzlich brutal gut drauf ist, erhöht sich sogar das Potenzial.

Ihr treibt eure Spieler zu fehlender Fitness, zu Verletzungen? Konsequenz: Der GES-Wert sinkt. Ihr solltet also schauen, ob es sicher ist, eure Spieler auf den Platz zu lassen.

Ihr könnt eure Spielermails nicht einfach nur noch abarbeiten, sondern müsst euch Gedanken machen. Denn: Moral beeinflusst direkt das GES eurer Spieler.

Ihr stellt den Spieler auf die falsche Position? Tja: Auf der falschen Position verlieren Spieler das, was sie besonders macht.

Die Entwicklung von Spielern wird also dynamischer, unberechenbarer, realistischer. Und, richtig spannend: Dieses System gilt für alle Teams in der Karriere, auch die KI-gesteuerten Gegnerteams. Theoretisch können andere Clubs also auch überraschend Stars entwickeln – oder schwächer machen.

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Der neue Transfermarkt im Karrieremodus

Der Transfermarkt erhält ebenfalls ein Upgrade. Hier soll viel mehr Dynamik reinkommen. Jeder Transfer besteht nun aus noch mehr unterschiedlichen Stufen. Da können auch plötzliche Umentscheidungen, Transfer-Battles zwischen Clubs oder Last-Minute-Verhandlungen ein Thema werden.

Es gibt außerdem mehr Flexibilität bei den Vereinbarungen, die ihr für einen Transfer trefft. Dazu gehören Dinge wie Raten, Erfolgsboni, das Abzahlen über mehrere Saisons, Weiterverkaufsklauseln. Das wird alles in dem Verhandlungsbildschirm dargestellt. Neue Angebote anderer Clubs können euren Transfer ebenfalls nochmal beeinflussen.

Ebenfalls spannend: Auch die Beziehungen zwischen den Clubs beeinflussen den Transfermarkt. Nicht jeder Club will vielleicht mit euch handeln, wenn euch gerade eine langjährige Rivalität verbindet. Auf der anderen Seite könnte es sein, dass bestimmte Clubs lieber mit euch handeln.

Im Rahmen des Karrieremodus können bis zu 10 Ligen gleichzeitig simuliert werden, auf die diese Veränderungen und Werte angewendet werden. Ihr spielt also in einer lebenden, aufeinander eingehenden Welt, die sich gegenseitig beeinflusst.

Dazu kommen einige weitere interessante Änderungen, hier einmal im Schnell-Überblick:

Ihr könnt Karrieremodus-Challenges erstellen und mit Freunden austauschen. So kann man sich gegenseitig fordern.

Es kommen mehr unerwartete Events ins Spiel. Es kann beispielsweise passieren, dass euer Spieler abseits des Platzes ausrutscht und sich verletzt.

Pressekonferenzen werden seltener, aber gewichtiger. Ihr erhaltet zwei Möglichkeiten für Antworten, die aber ihre Pros und Kontras haben – und das kann sich auf die Moral, und damit auf den GES-Wert eurer Spieler auswirken.

Es gibt keine “Regens” in dem Sinne mehr. Wenn eine Legende aufhört, wird sie nicht mit denselben Werten als Jugendspieler reinkarniert. Stattdessen wird nur ein Spieler generiert, der dasselbe Potenzial wie die Legende hat – aber ein ganz anderer Spielertyp werden kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Der Karrieremodus in dieser Form könnte zu einer interessanten Simulation werden, in der eure Beziehungen zu Spielern und anderen Clubs mehr in den Vordergrund rücken und eure Entscheidungen deutlich wahrnehmbarere Konsequenzen haben. Das kann dem Karrieremodus nur guttun. Wir sind gespannt, wie die Änderungen letztendlich umgesetzt werden! Apropos: Auch beim Gameplay gibt’s frische Infos. Was sich beim Gameplay in EA FC 27 ändert, lest ihr hier.