EA Sports FC 27 schaut sich Open World bei der Konkurrenz ab, wird zum MMO Lite

Mit „The Grounds“ bekommt EA Sports FC 27 erstmals einen offenen Social-Hub, in dem ihr mit eurem Style vor anderen Spielern angeben und an Aktivitäten teilnehmen könnt. Für Fans einer erfolgreichen Sportspiel-Reihe von Take-Two ist das ein alter Hut.

Was ist „The Grounds“? Das ist der Name des Social Hubs, den EA Sports FC 27 als neues Feature spendiert bekommt. Stellt euch eine kleine Open World vor, in der sich unzählige andere Spieler tummeln. Dort könnt ihr zwanglos auf Freizeitplätzen kicken, 1-gegen-1-Duelle ausfechten, euch mit Gleichgesinnten in Clubs zusammenschließen oder mit euren frisch gekauften Klamotten flexen.

Dieser soziale Hub wird in Teilen die statischen Textmenüs der Vergangenheit ersetzen, da ihr von der Zone aus auch richtige Matches starten oder an Events teilnehmen könnt. Der neue Trailer für EA Sports FC 27 zeigt immer mal wieder kurze Eindrücke aus „The Grounds“:

Video starten EA SPORTS FC 27 zeigt im offiziellen Enthüllungs-Trailer, was neu ist Autoplay

Das kenne ich doch …

Woher könnte ich das kennen? Die NBA2K-Reihe von Take-Two hat so einen Social-Hub schon vor Jahren mit der „Neighborhood“ eingeführt und sukzessive zu einer Stadt mit Quests, NPCs, Fitnessstudios, eigener Wohnung und Story-Elementen ausgebaut. Dort ist die kleine Open-World bereits der zentrale Dreh- und Angelpunkt der wichtigsten Karriere-Modi.

Beim offensichtlichen Vorbild wirkte sich die Einführung des Social-Hubs spürbar aus: Kosmetische Gegenstände für den Avatar wurden zunehmend wichtiger. In Kombination mit der restlichen, Casino-esken Monetarisierung mauserte sich die NBA2K-Reihe trotz teils großer Kritik zu einer der erfolgreichsten Spielereihen von Take-Two.

Mit einer schwierigen Monetarisierung kennt sich EA natürlich schon lange aus, Stichworte „Lootboxen in Form von Kartenpaketen“. Dass man jetzt zusätzlich einen eigenen Social-Hub etablieren möchte, der den Verkauf kosmetischer Items antreiben dürfte, verwundert daher nicht. Ganz im Gegenteil: Warum hat das eigentlich so lange gedauert, EA?!

Mehr zu EA Sports FC 27: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht von Alexander Mehrwald

Was steckt noch in EA Sports FC 27? Der neue Trailer verspricht abseits von „The Grounds“ diverse weitere Neuerungen. Dazu gehören:

Gameplay-Optimierungen für bessere Kontrolle im Angriff und in der Verteidigung (etwa für Doppelpässe, Abseits-Vermeidung oder effizientere Eckbälle)

Der Transfer-Bereich der Karriere bekommt eine Runderneuerung

Ultimate Team bekommt eine FUT Gallerie

Wie sieht es aus: Freut ihr euch auf das Spiel? Verratet es uns in den Kommentaren! Der Release von EA Sports FC 27 ist für den 25. September 2026 geplant. Wer eine der Ultimate-Versionen bis zum 31. August vorbestellt, darf 7 Tage früher loslegen. Unsere Übersichtsseite zum Spiel findet ihr hier: EA Sports FC 27: Release, Trailer, WebApp und mehr – Alle wichtigen Infos in der Übersicht