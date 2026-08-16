Ein Spieler wartete in EVE Online 10 Monate auf den perfekten Kill, nachdem er eine große Gilde infiltriert hatte

Kaum ein Genre kann so absurde Geschichten schreiben wie MMOs. Dank Gilden und anderer sozialer Strukturen gibt es viel Spielraum für skurrile Ereignisse. Eine der unglaublichsten Geschichten fand 2005 im Weltraum-MMO EVE Online statt.

Als PvP-Spiel gibt es in EVE Online immer eine gewisse Gefahr, angegriffen zu werden. Dabei kann es auch passieren, dass ihr euer geliebtes Hab und Gut, sogar teure Schiffe, permanent verliert. Das PvP im Spiel kann auch ziemlich spektakuläre Ausmaße annehmen, wie ein Ereignis aus dem Jahr 2005 zeigt.

Ubiqua Seraph war eine große Corporation zu der Zeit. Corporations sind das Guilden-Äquivalent im Spiel. Wie EVE Online selbst am 19.04.2025 berichtete, war genau diese Corporation das Opfer eines großen Diebstahls, der bereits Monate vorher begann und mit einem Attentat einherging.

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Wie in einem Hollywood-Film

Wie ging der Raub vonstatten? Eine besondere Corporation im Spiel war der Guiding Hand Social Club. Ihr Fokus lag auf Söldner- und Spionageaufträgen, für die Außenstehende sie beauftragen konnten. Der damalige Gründer Istvaan Shogaatsu beschrieb die Corporation wie folgt: bietet … unkonventionelle Söldnerdienste an. Dazu gehören verdeckte Operationen, Terroranschläge und eine breite Palette von Gräueltaten, die wir nur allzu gerne auf dem Markt anbieten.

Sie bekamen den Auftrag, Mirial, die damalige CEO von Ubiqua Seraph, zu töten. Das war kein leichtes Unterfangen, weshalb der Söldner Arenix Xemdal eine fiese, aber beeindruckende Strategie nutzte. Er trat Ubiqua Seraph bei und arbeitete sich innerhalb von 10 Monaten in der Corporation hoch.

Er schaffte es, das Vertrauen der Corporation und von CEO Mirial zu gewinnen. Eines Tages bekam Arenix Xemdal dann seine Chance. Laut PCGamer flog Mirial mit ihrem Schiff, einer Navy Apocalypse, während Arenix Xemdal als ihr Lieutenant mit einer Imperial Apocalypse flog.

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Ein Attentat und Raubzug

Wie wurde Mirial erledigt? Ihr Schiff und ihre Rettungskapsel wurden von Arenix Xemdal zerstört. Danach holte sich Arenix noch die Leiche von Mirial, denn das war die Forderung des unbekannten Auftraggebers. Aber das Attentat war noch nicht alles.

Zusammen mit Arenix infiltrierten auch andere Mitglieder des Guiding Hand Social Clubs die Corporation von Mirial. Quasi zeitgleich mit dem Attentat griff die Söldner-Corporation laut PCGamer alle Büros von Ubiqua Seraph an und stahl dabei ISK, die Währung des Spiels, und viele Besitztümer der Gilde.

Laut EVE Online wurden der Gilde dadurch 25-40 Milliarden ISK gestohlen. Laut des Artikels von PCGamer waren das etwa 16.500 US-Dollar, also knapp 14.000 €, wenn man es heutzutage umrechnet.

Warum der anonyme Auftraggeber das Attentat in Auftrag gegeben hat, ist unklar. Der hollywoodreife Heist fand nur ein paar Tage nach der Bildung der Aegis Militia -Allianz statt, an der Ubiqua Seraph beteiligt war. Zum Auftrag sagte der damalige CEO vom Guiding Hand Social Club:

Zum Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung hatten wir eine Milliarde ISK gefordert, was vor so vielen Monaten eine beachtliche Summe war. Wir hätten jedoch niemals ahnen können, welche Gewinne sich aus der Umsetzung ergeben würden … Wir standen plötzlich vor Fort Knox und hielten den Schlüssel in der Hand. Quelle: PCGamer

Die Vergütung für den Auftrag sei auch nicht der Fokus der Operation gewesen. Laut Istvaan Shogaatsu stehe der Auftrag über allem: Die finanzielle Vergütung tritt gegenüber der Anerkennung, die wir für unseren Einsatz erhalten haben, in den Hintergrund.

Heutzutage scheint die Söldner-Gilde nicht mehr aktiv zu sein. Glaubt man einem Reddit-Kommentar von vor 6 Jahren, hörten die meisten Mitglieder auf, weil sie älter wurden und ihre Karrieren und Familien starteten.

Was sagt ihr zu dieser spektakulären Story und der Ausdauer von Arenix Xemdal? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Eine andere Story aus dem Weltall von EVE Online findet ihr hier: EVE Online bricht 2 Weltrekorde auf einmal, über 10.000 Spieler vernichten 40.000 € in einer Schlacht