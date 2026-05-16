Ein gigantisches Sci-Fi-MMO will ARC Raiders Konkurrenz machen und ihr könnt den Versuch schon bald testen

EVE Online gehört mit seinen über 23 Jahren auf dem Buckel zu einem der größten MMORPGs. Nun soll ein Ableger im selben Universum als Extraction-Adventure-FPS, Genre-Kollegen wie ARC Raiders die Show stehlen. Ob er dazu das Potenzial hat, könnt ihr bald selbst testen.

Was ist das für ein Spiel? Mit EVE Vanguard startet das isländische Entwicklerteam von Fenris Creations einen neuen Ableger ihres langjährigen MMORPGs EVE Online. Der „Extraction-Adventure-FPS“ schickt euch als sogenannte Warclones auf den Planeten New Eden, um dort wichtige Ressourcen für euer Überleben zu sichern und feindlichen Strukturen den Garaus zu machen.

Als Hub dient euch dabei ein beweglicher Kommandoraum namens Warbarge, in dem ihr euch sammeln und verwalten könnt. Zusätzlich soll es etliche Möglichkeiten geben, euer Loadout und eure Waffen an euren Spielstil anzupassen und sie zu modifizieren.

Dabei wird vor allem der Fokus auf die erbarmungslose Umwelt und cleveres Teamplay gelegt, ähnlich wie es auch beim Genrekollegen ARC Raiders ist. Ob EVE Vanguard das Zeug hat, in seine Fußstapfen zu treten, könnt ihr bald selbst testen. Doch auch jene, die bereits einen Blick auf das Spiel werfen konnten, sollten vielleicht noch einmal vorbeischauen.

Hier könnt ihr euch den passenden Trailer zum Alpha-Playtest anschauen:

Video starten EVE Vanguard – Operation Avalon zeigt im Trailer, was euch im Alpha Playtest erwartet Autoplay

Ein frischer Playtest mit überarbeitetem System

Was ist das für ein Playtest? Vom 7. – 20. Juli 2026 findet unter dem Namen „Operation Avalon“ erneut ein Playtest zu EVE Vanguard statt. Derzeit befindet sich das Spiel laut Entwickler in der Alpha-Phase, nachdem der letzte Playtest in der Pre-Alpha stattfand.

Nach dem Feedback der damaligen Spieler wurde das Kampfsystem noch einmal grundlegend überarbeitet sowie neue Waffen und Gegnertypen hinzugefügt. Auch der Gameplayloop soll noch einmal angepasst und aufpoliert worden sein. Die neuen Gegnertypen sollen dabei dafür sorgen, dass sich Spieler zusammenschließen müssen, wenn sie sie besiegen wollen.

Wo kann man teilnehmen? Der Playtest findet über den EVE Launcher oder Steam statt. Dort könnt ihr über die Shopseite Zugriff auf den Playtest anfordern.

Wann ist der Release von EVE Vanguard? Ein genaues Datum gibt es bisher nicht. Allerdings soll das Spiel laut Plan noch im November 2026 24/7 spielbar gemacht werden.

Der Playtest wurde während des diesjährigen EVE Fan Fests angekündigt. Doch neben Neuerungen im Sci-Fi-Universum starteten die Entwickler auch eine weitere, kuriose Aktion, bei der echtes Blut der Fans eine Rolle spielt. Worum es dabei geht, lest ihr hier: Riesiges Sci-Fi-MMO sammelt Blut der Fans, will Geschichten von über 20 Jahren für die Ewigkeit bewahren