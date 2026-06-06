Der Sommer 2026 ist der perfekte Zeitpunkt, um einen der besten Loot-Shooter des vergangenen Jahrzehnts zu grinden

Willkommen beim MeinMMO-Format „Das spielen wir an diesem Wochenende“. Wir verraten euch, was wir in den freien Tagen spielen und warum ihr genau dieses Spiel aktuell ebenfalls auf dem Schirm haben solltet. In dieser Ausgabe erfahrt ihr, warum MeinMMO-Redakteur Dariusz wieder richtig Bock auf The Division 2 hat.

Das beschäftigt mich dieses Wochenende: Looten und Leveln. Meistens spiele ich kompetitive PvP-Shooter. Im Sommer, wenn die Sonne knallt und das Gaming-Zimmer zum Backofen wird, muss ich zum Schwitzen aber nicht mit anderen Spielern wetteifern. An den heißen Tagen gehe ich gerne in PvE-Spiele, und so habe ich mir für das erste Juni-Wochenende vorgenommen, The Division 2 zu grinden.

Seit im März der Realismus-Modus spielbar war, habe ich wieder richtig Lust auf den Loot-Shooter bekommen – und unheimlich viel Content aufzuholen, bevor 2026 die neueste Erweiterung erscheint.

Wer schreibt hier? Dariusz ist der Shooter-Experte von MeinMMO. Er spielt nahezu jedes Spiel, das in dem Genre veröffentlicht wird, und hat tausende Stunden in Titeln wie Rainbow Six: Siege, Battlefield, Valorant, Overwatch und in PvE-Spielen wie Destiny, Outriders oder Helldivers 2.



Seine ersten Spielstunden in The Division verbrachte er schon in der Closed-Beta des ersten Teils, als die Agents noch im verschneiten New York kämpften. Mit dem Release des Sequels ging es auch für Dariusz nach Washington, doch in seiner Abwesenheit hat das Spiel eine Reihe von Inhalten bekommen, die er jetzt fleißig grinden kann.

Ich habe The Division 2 zum Release knapp 1,5 Jahre lang regelmäßig auf der PlayStation 4 gespielt und dann lange pausiert, als ich im Dezember 2020 auf den PC gewechselt bin. Erst im Mai 2025 habe ich mir den Shooter auf Steam gekauft und neu angefangen. Ich wusste zu dem Zeitpunkt schon, welchen Build ich mir bauen möchte und welche Aktivitäten ich dafür farmen muss. Die zweite Hälfte des Jahres 2025 war jedoch so vollgepackt mit neuen Spielen, dass ich einfach nicht zu dem fetten Grind kam, den ich mir vorgenommen hatte.

Borderlands 4,

Battlefield 6,

ARC Raiders.

Andere Spiele fraßen meine Zeit und 2026 ging es ähnlich weiter. Bungies Marathon machte mir überraschend viel Spaß, dann fesselte mich das große Update von Gray Zone Warfare und plötzlich war Conan Exiles quasi ein neues Spiel im Gewand der Unreal Engine 5. Forza Horizon 6 stand auch noch vor der Tür.

Inzwischen ist Juni, wir hatten bereits die ersten richtig sonnigen Tage, und ich habe endlich Zeit, dem Verlangen nachzugeben, das mit dem Realismus-Modus neu aufkochte, und The Division 2 zu spielen.

Video starten Ubisoft zeigt den neuen DLC von The Division 2 im Trailer Autoplay

Ein Loot-Shooter mit viel Content – und das neue DLC kommt erst noch

Was ist das für ein Spiel? The Division 2 ist ein Loot-Shooter in der Third-Person-Perspektive, in dem sich das Gameplay in erster Linie um die Deckungsmechanik dreht. Ihr akzeptiert als Division-Agents eine Mission und stürzt euch in den Kampf. Beim Einsatzort angekommen, erwartet euch oftmals der gleiche Gameplay-Loop: Ihr betretet einen Raum mit Gegnern, sucht euch eine Deckung, plant euren Angriff und initiiert den Kampf mit euren Feinden.

Im Verlauf des Spiels werdet ihr dabei immer stärker. Ihr verbessert eure Stats, sammelt stärkere Waffen und Ausrüstungs-Teile und baut euch einen Build, der eurem individuellen Spielstil entspricht. Alternativ farmt ihr euch die aktuellen Meta-Builds zusammen, um das Endgame problemlos zu meistern.

Im Endgame erwartet euch inzwischen eine Vielzahl von Spielmodi. Es gibt die Dark Zone, in der ihr wie in einem Extraction-Shooter gegen Bots und andere Spieler kämpfen könnt, aber euren Loot verliert, wenn ihr vor der Extraction getötet werdet. Hinzukommen Raids, saisonale Inhalte wie Manhunts, Events und Modi wie „Countdown“, „The Summit“ oder der Roguelike-Modus „Descent“, die euer Können für die Chance auf lohnenswerten Loot herausfordern.

Es gibt in The Division 2 wirklich unheimlich viel zu tun und die neueste Erweiterung, die ebenfalls neue Inhalte im Gepäck haben wird, kommt erst noch.

Unsere Empfehlung: Aktuell ist The Division 2 mal wieder bei verschiedenen Händler reduziert und auch die DLCs sind teilweise im Angebot. Es ist also ein guter Zeitpunkt, um mit dem Spiel anzufangen oder verpasste Inhalte aufzuholen.

Auf Steam und Xbox kostet es bis zum 8. Juni nur 7,49 € (75 % reduziert)

Im PlayStation Store liegt der Preis aktuell zwar bei den üblichen 29,99 €, ist jedoch auch im Abo “PlayStation Plus Extra” enthalten

Im Ubisoft Store ist der Shooter derzeit für 7,50 € zu haben

Außerdem ist es über den Game Pass und Ubisoft+ im Abo enthalten

Falls ihr eines der Abonnements ohnehin nutzt, könntet ihr den Loot-Shooter etwa anspielen, ohne ihn direkt kaufen zu müssen.

Bis zum Release von The Division 3 müssen wir uns wohl noch gedulden. Erst im April gaben die Verantwortlichen jedoch ein Lebenszeichen und machten deutlich, dass das Spiel weiterhin in Entwicklung sei: Wie steht es um The Division 3? Führende Ubisoft-Entwickler brechen das Schweigen, tönen: Das Team sei in einer „wirklich großartigen Position“