Conan Exiles Enhanced fühlt sich wie ein neues Spiel an, das schon 10 Jahre lang verbessert wurde

MeinMMO-Redakteur Dariusz hat sich das große Enhanced-Update von Conan Exiles vor Release angeschaut und schon 15 Stunden mit dem Überleben in den Exiled Lands verbracht. Wie das UE5-Update des Survival-Spiels bei ihm ankam, fasst er euch hier zusammen.

Conan Exiles gehört zu den besten Survival-Spielen. Dennoch habe ich es noch nie gespielt, obwohl ich Survival-Games gerne zocke. Als es rauskam, war ich heftig im Grind von ARK: Survival Evoled und mein Hunger nach weiteren Spielen des Genres war vollends gestillt. Jahre später überlegte ich, es nachzuholen, und habe es mir als PS-Plus-Spiel gesichert, doch letztlich nie gespielt. Irgendwie war mir das Spiel „zu hässlich“. Ich dachte, es sei nicht gut gealtert.

Als Funcom nun das UE5-Upgrade angekündigt hat, war ich direkt vom Trailer begeistert. Und als sich kurz darauf die Möglichkeit ergab, das Update vor dem Release zu spielen, habe ich mehr Stunden meines Wochenendes beim Basenbau in den Exiled Lands verbracht, als ursprünglich geplant war.

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Nicht nur hübsch, sondern mit Substanz

Als ich meine ersten Schritte in den Exiled Lands absolvierte, rief ich natürlich meine Erfahrungen verschiedener Survival-Games ab. Ich sammelte fleißig Steine und Äste am Wegesrand, fraß ein paar Insekten und suchte einen geeigneten Lagerplatz.

Ich stiefelte zu einem Fluss, denn unbegrenzter Wasserzugang ist immer ein guter Start. In der Nähe des Ufers errichtete ich dann mein erstes Haus. Hierzu zertrümmerte ich einige Steine mit einer Spitzhacke, fällte Bäume mit meiner Axt und rupfte fleißig Fasern aus zahlreichen Pflanzen.

Schon bald musste ich mich dann damit auseinandersetzen, welche Attribute ich als Erstes skille. Außerdem stand das Erlernen der ersten „Baupläne“ an, damit ich verschiedene Items, Werkbänke etc. bauen kann. Ich baute mir etwa 2 Dolche aus Steinen für schnelle Nahkampfangriffe mit Blutungsschaden.

Mit meinen Dolchen erlegte ich kurz darauf das erste Tier, das mir über den Weg lief. Wenige Minuten später folgte der erste Mensch. Und dann startete quasi mein Gameplay-Loop: Ich farmte Ressourcen, kämpfte gegen Menschen oder Tiere, lernte neue Baupläne, baute meine Basis inklusive Werkbänke weiter aus und erkundete die Map. Irgendwann fand ich zudem heraus, wie ich Menschen fange und zu meinen Leibeigenen mache.

Im Kopf malte ich mir schon aus, wie meine Basis irgendwann aussehen soll und welche Waffen, Rüstungen und sonstige Items ich noch herstellen will. Da wurde mir klar:

Conan Exiles hat mich gefangen.

Ich spielte ein 8 Jahre altes Survival-Game, mit dem Gefühl, gerade ein Spiel zu spielen, das ganz frisch draußen ist – aber eben mit den unzähligen Verbesserungen, Fixes und Quality-of-Life-Änderungen, die das Spiel über die Jahre erhalten hat.

Conan Exiles fühlte sich jedoch nicht nur „neu“ an, weil ich es vorher noch nie gespielt habe. Es fühlte sich neu an, weil es „modern“ war.

Ein starkes Beispiel, wie neue Spiele sein sollten

Die große Besonderheit von Conan Exiles Enhanced ist natürlich das große Grafik-Upgrade, das mit dem Wechsel auf Unreal Engine 5 kam – und das steht dem Spiel wirklich gut.

Egal, ob der Sand in der Wüste, die Spielercharaktere und NPCs, das Wasser, die Pflanzen oder der Himmel – das Spiel sieht jetzt einfach deutlich besser aus. Aber nicht nur das, es sieht wirklich gut aus. Trotzdem blieb der Survival-Hit seinem Grafikstil treu. Es wurde eben nur hübscher.

Ein großes Lob meinerseits gibt es zudem für die Performance, denn hier schafft Conan Exiles etwas, an dem viele neue Unreal-Engine-5-Spiele brutal scheitern: Das Spiel läuft wirklich gut, mit soliden und vor allem stabilen FPS.

Selbst auf höchsten Einstellungen bei 1440p erreichte mein in die Jahre gekommener Gaming-PC noch rund 80-90 FPS ohne DLSS. Auf niedrigeren und mittleren Settings war ich locker dreistellig.

Interessierte können hier einen Blick auf meine Specs werfen:

Dariusz‘’’ Gaming-Möhre: Mainboard: Gigabyte X570 GAMING X CPU:

AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor, 3593 MHz, 8 Kern(e), 16 logische(r) Prozessor(en)

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3070

Ich hatte wirklich Schiss davor, dass das UE5-Update mit einer fürchterlichen Performance kommen würde, wie es etwa zum Release von ARK: Survival Ascended der Fall war. Aber ich verneige mich vor Funcom, denn das norwegische Studio geht als Paradebeispiel für kommende Spiele voran und liefert ab.

Der perfekte Moment, eine Survival-Ikone nachzuholen

Wenn ich eine Sache durch das Anspielen der Enhanced-Edition gelernt habe, dann dass jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, Conan Exiles nachzuholen. Wenn ihr Survival-Spiele mögt und euch das Setting des Spiels zusagt, kann ich wirklich empfehlen, einen Blick in das Game zu werfen. Es sieht modern aus, spielt sich gut und ist insgesamt ausgereift. Solltet ihr Survival-Spiele allerdings nicht so mögen oder euch blutige Kämpfe eher abschrecken, ist Conan Exiles vielleicht weniger für euch geeignet. Es ist quasi das Gegenteil von einem Cozy-Game.

Mein Test endete gestern, doch ich plane, im Sommer viel Zeit in Survival-Games zu stecken, die ich bislang verpasst habe. Conan Exiles ist jetzt auf dieser Liste gelandet, und dafür werde ich es mir auf Steam erneut kaufen. Falls ihr euch noch einen Eindruck von den grafischen Änderungen holen wollt, könnt ihr euch auf MeinMMO 21 Vergleichsbilder anschauen: Conan Exiles wird auf Steam zu einem völlig neuen Spiel – 21 Bilder zeigen, was die UE5 ausmacht