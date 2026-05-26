Subnautica 2: Metallfarm finden und bauen 

In Subnautica 2 sind Ressourcen rar und je weiter ihr im Spiel voranschreitet, desto weniger habt ihr davon, auf der Welt zu finden. Gut, dass es die Metallfarmen gibt, denn mit ihnen müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen, ob ihr genug Silber oder Blei im Inventar habt.

Was bringt die Metallfarm? Die Metallfarm ist einer der wohl wichtigsten Bauwerke, die ihr in Subnautica 2 errichten könnt. Dabei handelt es sich um sogenannte portable Minen, die für euch Ressourcen, vorwiegend Mineralien, produzieren können.

Ihr platziert in ihnen ein Stück Silber, Kupfer oder Celestin und nach einer kurzen Wartezeit könnt ihr mit eurem Schallresonator den Glasbehälter mit der verdoppelten oder dreifachen Menge an Ressourcen zerstören, um so eure Taschen zu füllen.

Natürlich brauchen diese Metallfarmen genug Energie und Platz, doch wenn ihr diesen erübrigen könnt, wird es euch durchgehend nicht an Metallen mangeln. Leider kann man diese Geräte nicht von Anfang an errichten. Ihr müsst an einem ganz bestimmten Ort nach ihnen suchen, um sie freizuschalten, und wir zeigen euch wo.

Video starten Der Gameplay-Trailer zu Subnautica 2 zeigt den neuen Planeten Alterra und einen Ort, den ihr besser nicht besuchen solltet Autoplay

Fundort der Metallfarmen

Wie schalte ich die Metallfarmen frei? Um sie bauen zu können, müsst ihr den Bauplan dieses Geräts freischalten und das könnt ihr nur, wenn ihr stillgelegte Metallfarmen scannt. Insgesamt müsst ihr drei Exemplare abfotografieren.

Wo finde ich die Metallfarmen? Die Metallfarmen befinden sich gesammelt an einem ganz bestimmten Ort, doch, um dorthin zu gelangen, braucht ihr erst mal ein Tiefenmodul für eure Kaulquappe – damit könnt ihr noch tiefere Areale in Subnautica 2 erreichen. Ist euer Gefährt gut ausgerüstet, begebt ihr euch zum Forschungsaußenposten. Dreht euren Kompass nun auf 100 Grad und schwimmt in die Tiefe hinab, bis ihr an dem Engelskamm angekommen seid.

Dreht euch jetzt Richtung Nordosten und schwimmt jetzt in die Schlucht hinein weiter, bis ihr in der Ferne einen grünen Schimmer erkennt – dort befinden sich die stillgelegten Metallfarmen. Nähert euch der leuchtenden Aura und auf der linken Seite, werdet einige in der Höhe ragenden Zylinder erkennen, die nebeneinander im Dreierpack aufgereiht sind. Scannt ihr ein Trio, schaltet ihr automatisch den Bauplan für die Metallfarm frei.

Was brauche ich, um die Metallfarm bauen zu können? Insgesamt braucht ihr zwei Dinge:

1x Manganlegierungsbarren Kann gebaut werden mit: 1x Titanbarren 1x Atacamit 1x Troilit

1x Axum-Bakterienkultur Findet ihr in der grünen Aura in der Nähe der Alien-Metallfarm



Mit diesen beiden Ressourcen könnt ihr eine Farm bauen.

Das waren alle wichtigen Infos, wie ihr an die Metallfarmen herankommen könnt. Bevor ihr jedoch Metallfarmen nutzen könnt, braucht ihr den Schallresonator. Dabei handelt es sich um einen großen Blaster der verschiedene Gegner betäuben oder Mineralien abbauen kann. Wie ihr den bekommt, zeigen wir euch hier: Subnautica 2: Schallresonator freischalten und upgraden – So geht’s