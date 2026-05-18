Subnautica 2: Troilit finden – So ergattert ihr das begehrte Erz sicher

Troilit ist eines der selteneren Materialien in Subnautica 2 und demnach auch nicht so leicht zu finden. Wir erklären euch, wie ihr das Erz sicher einsacken könnt.

Wo findet man Troilit? Ihr findet das Erz im Wurzel-Canyon, etwa 2000 Meter von eurer Rettungskapsel in Richtung Osten. Ihr erkennt das Gebiet unweigerlich an einem grünen Glühen und Gewaber in der Mitte des Bioms.

Wonach muss man Ausschau halten? Troilit findet ihr wie die meisten Erze vor allem an Felswänden. Ihr könnt es im Biom tatsächlich auch kaum übersehen, weil es nur in großen Ansammlungen und nicht in kleinen Erzklumpen zu finden ist und diese im Dunkeln grün leuchten. Ihr könnt es also kaum verfehlen.

Was braucht man, um es abzubauen? Euer Multifunktionswerkzeug ist nicht stark genug, um Troilit abzubauen. Deshalb braucht ihr erst den Sonic Resonator, wenn ihr das Erz suchen wollt.

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Subnautica 2: Tipps, um Troilit sicher abzubauen

Das Gebiet, in dem sich das Troilit befindet, ist allerdings nicht so leicht zu erreichen. Damit ihr möglichst heil hinein und wieder hinaus kommt, haben wir ein paar Tipps für euch.

Nehmt euer Fahrzeug

Wartet mit der Suche nach dem Material, bis ihr eure Tadpole freigeschaltet habt. Dadurch seid ihr nicht nur deutlich schneller unterwegs, sondern auch sicherer, sollte euch unterwegs etwas angreifen.

Motzt es auf

Zusätzlich macht es Sinn, eure Tadpole zuvor etwas aufzupimpen, etwa indem ihr ein Tiefen-Modul einbringt und einen Container anhängt, damit ihr auch möglichst viel von dem Material mitnehmen und euch nicht nur auf euer Inventar verlassen müsst.

Passt auf den Leviathan auf

Auf eurem Weg zum Wurzel-Canyon müsst ihr unweigerlich auch an dem Collector-Leviathan vorbei. Der wird euch zwangsläufig angreifen, sobald ihr in seinem Sichtfeld auftaucht, und das überlebt ihr nicht lange.

Hier solltet ihr darauf achten, entweder direkt an der Wasseroberfläche zu schwimmen oder nahe am Boden sowie an Felswänden zu bleiben, da der Leviathan euch dort schwerer findet.

Um am Leviathan vorbeizukommen, kommen die Spieler auf die kreativsten Ideen. Welchen Weg nutzt ihr? Schreibt es gern in die Kommentare. Manche Spieler bauen sogar ganze Brücken, um ihnen zu entgehen, doch die Community ist der Meinung, dass das nicht lange funktionieren wird: Spieler findet in Subnautica 2 kreativen Weg, das gefährlichste Wesen zu umgehen – „Die Entwickler werden das patchen“