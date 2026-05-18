Crimson Desert hat den Skyrim-Effekt: 2 Monate nach Release haben es nur 7 % auf Steam durchgespielt

Der Release von Crimson Desert ist inzwischen zwei Monate her, doch nur 7 % der Spieler haben es durchgespielt. Den Grund dafür kennen wir bereits aus Skyrim.

Was heißt durchgespielt? Crimson Desert hat einige Errungenschaften auf Steam, die es nur für den Abschluss der Missionen der Hauptgeschichte gibt. Dadurch lässt sich genau sagen, wie viel Prozent der Spieler die Hauptgeschichte abgeschlossen haben.

Zwei Monate nach dem Release sind das lediglich 6,4 % der Spieler auf Steam. Dabei ist der langsame Fortschritt der Spieler schon zum Meme auf Social Media geworden. So haben laut den Steam-Errungenschaften nur 25 % der Spieler das Kapitel 7 der Story abgeschlossen.

Man kann also davon ausgehen, dass viele Spieler noch im Startgebiet Hernand abhängen dürften. Was sich inzwischen schon zum Meme entwickelt hat, ist dabei ein ganz bekannter Effekt.

Mit einem Mount kommt ihr blitzschnell durch Pywel:

Video starten Hier findet ihr das legendäre Pferd „Rokade“ in Crimson Desert Autoplay

Der Skyrim-Effekt

Was hat Crimson Desert mit Skyrim zu tun? Schaut man heute auf die Spielerzahlen von Skyrim auf Steam, dann haben am Sonntag, dem 17. Mai 2026, über 33.000 Spieler laut SteamDB zur Spitzenzeit gleichzeitig das RPG gespielt.

Eine beachtliche Zahl, denn der Titel erschien ursprünglich 2011, vor 15 Jahren. Was beide Spiele eint, ist die Lieblingsaktivität der Spieler. Die ist es nämlich nicht, möglichst schnell der Hauptgeschichte zu folgen – im Gegenteil.

Die Spieler in Crimson Desert und in Skyrim tun alles, bloß nicht die Hauptgeschichte vorantreiben. Die Open-World beider Spiele ist der eigentliche Motivator für die Spieler. Beide Titel bieten eine faszinierende große Welt voller Aktivitäten, Rätsel und Geschichten.

Aus einem Sparziergang wird schnell eine Rettungsmission, eine Belagerung oder auch eine Nebenquest, in die man so hereingestolpert ist. Daher ist es kaum verwunderlich, dass die Spieler sich weigern, das Startgebiet zu verlassen, obwohl es in allen Teilen von Pywel hunderte Stunden voller Inhalte gibt.

Crimson Desert hat 15 Jahre nach dem Release von Skyrim trotz der großen Unterschiede der Spiele das Erfolgsmodell wiederholt und könnte damit über Jahre relevant bleiben. Die Zukunft von Crimson Desert sieht rosig aus: Crimson Desert verdient über 151 Millionen Euro, will Erfolg nutzen, um das Spiel noch deutlich zu vergrößern