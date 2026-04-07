Daemons of the Shadow Realm: Folge 2 – Wann läuft die nächste Episode des Animes?

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2 Min. Jasmin Beverungen 0 Kommentare Lesezeichen
Daemons of the Shadow Realm: Folge 2 – Wann läuft die nächste Episode des Animes?

Der Anime Daemons of the Shadow Realm ist von derselben Mangaka, die auch schon für Full Metal Alchemist bekannt ist. Alle Infos zum kommenden Anime gibt es hier.

Update am 7. April 2026: Wir haben den Artikel hinsichtlich der kommenden Folge aktualisiert.

Zur Übersicht:

Der Artikel soll euch wöchentlich darüber informieren, wann der Release der nächsten Episode erfolgt. So bekommt ihr mit, wenn es mal eine Pause im Anime gibt und um wie viel Uhr die neue Folge startet. Es gibt zudem Infos, wann die neue Episode auf Deutsch erscheint.

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Daemons of the Shadow Realm – Alles zu Folge 2

Release: Wann erscheint Folge 2?

Die nächste Folge von Daemons of the Shadow Realm erscheint am Samstag, den 11. April 2026, um 18:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit.

Streaming-Dienst: Wo kann ich die Folge sehen?

Daemons of the Shadow Realm läuft komplett auf Crunchyroll im Simulcast. Das bedeutet, dass die Folgen kurz nach der japanischen Premiere im Fernsehen ausgestrahlt werden. Ob die Folgen auch auf einem anderen Streamingdienst ausgestrahlt werden, ist nicht bekannt.

Synchronisation: Welche Sprache wird es geben?

Die Folgen werden zeitgleich auf Japanisch mit deutschen Untertiteln sowie komplett mit deutscher Sprachausgabe veröffentlicht. Es gibt also keine Wartezeit zwischen der Veröffentlichung der unterschiedlichen Sprachausgaben.

Inhalt: Was wird es zu sehen geben?

Die erste Staffel konzentriert sich auf den Beginn der Manga-Vorlage. So erleben wir die komplette Geschichte von Anfang an und wie die Reise von Protagonist Yuru beginnt. Wie viele Arcs aus dem Manga die erste Staffel umfassen wird, ist noch unklar.

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Daemons of the Shadow Realm ist nur einer von vielen Animes, die im Frühling 2026 anlaufen. Es gibt noch viele weitere Highlights, die ihr nicht verpassen solltet. Alle wichtigen Infos zu Anime findet ihr auf MeinMMO: 8 Anime-Empfehlungen für Frühling 2026, von denen eine das Potenzial hat, der beste Anime aller Zeiten zu werden

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